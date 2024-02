Nedostali ho Němci, ale Američanka v Praze. Příběh francouzského esa východní fronty

Marcel Olivier Albert se narodil 25. listopadu 1917 v Paříži. Dětství neměl snadné. Jeho otec bojoval na frontě první světové války. Byl zraněn, přežil plynový útok i německé zajetí. To vše se bohužel podepsalo na jeho zdraví. Zemřel, když bylo Marcelovi 16 let. Chlapci nezbylo než nastoupit do práce, aby pro rodinu sehnal nějaké peníze.

Nejprve jezdil s dodávkou, protože rodina vlastnila malou farmu. Později se zaučil jako mechanik a pracoval v Renaultově továrně na jižním předměstí Paříže, kde montoval převodovky automobilů. Na dohled měl letiště Orly, založené již v roce 1918. Není divu, že jej začala přitahovat letadla, ale jako dělník měl jen minimální šanci stát se pilotem. Ve volném čase navštěvoval leteckou školu Toussus le Noble. Zde měl tak dobré výsledky, že dostal stipendium a stal se jedním ze 156 mladíků z Francie a kolonií, kteří byli zařazeni do pilotního kurzu.