Zákonodárci ve Spojeném království posuzovali dosavadní výsledky nákupu stealth stíhaček F-35. Došli k poměrně pesimistickým závěrům. Britské ozbrojené síly mají problém drahé supermoderní stroje plně využít. Značnou část obtíží způsobilo přílišné šetření.
Letoun F-35B startující z paluby japonské lodě Kaga

Mělo jít o demonstraci globální moci Královského námořnictva. Plavba letadlové lodě HMS Prince of Wales v doprovodu dalších britských i spojeneckých plavidel do Pacifiku nesla oficiální označení Operace Vysoký stěžeň. Bylo to poprvé od roku 1997, co britská letadlová loď navštívila Austrálii. Expedice však nakonec kromě ukazování vlajky i mimoděk pobavila internet. Poskytla vděčný materiál výrobcům všelijakých memů. Mohl za to incident s jedním z palubních letounů F-35B.

Neviditelná stíhačka odstartovala z paluby letadlové lodě k rutinnímu letu nad Arabským mořem 14. června. Kvůli špatnému počasí se musela nouzově uchýlit na mezinárodní letiště Tiruvanantapuram v indickém státě Kerala. Počasí se brzo umoudřilo.

Letadlo ale zůstalo na svém místě. Vyšlo najevo, že zpátky na loď hned tak nepoletí. Stroj za osmdesát milionů liber (2,2 miliardy korun) byl rozbitý. Námořnictvo mu muselo vyslat na pomoc vlastní mechaniky.

První pokus o rychlou opravu porouchaného letounu selhal. Stíhačka nakonec zůstala v Tiruvanantapuramu 37 dnů. Teprve pak se mohla odlepit od země a zamířit do australského Darwinu, v jehož okolí se tou dobou HMS Prince of Wales pohybovala.



