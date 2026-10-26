Spitfire s výrobním číslem SL633 je nejnovějším přírůstkem v Leteckém muzeu Točná. Po legendární stíhačce Hawker Hurricane je to další stroj, který je výrazně spjatý s československými letci bojujícími v řadách RAF ve druhé světové válce. Tento stroj je o to zajímavější, že je to přímo jeden ze 78 spitfirů, se kterými se v srpnu 1945 vrátili českoslovenští letci po šesti válečných letech do vlasti. Po válce sloužil v československém letectvu. V poválečných letech s ním několikrát udivoval obecenstvo na leteckých dnech Karel Pošta svými akrobatickými kousky.
Další léta ovšem stroj zavála do Izraele a Barmy. Po různých peripetiích se ho v roce 2010 povedlo uvést do letuschopného stavu, pak létal v USA, a to až do nehody v roce 2023. Poté byl prodán do Austrálie, kde se znovu opravil do letuschopného stavu. V únoru 2026 ho tehdejší majitel nabídl k prodeji, čímž se otevřela možnost návratu do Česka. Sen mnoha leteckých nadšenců se stal skutečností 7. října, kdy s ním na Točné přistál Radim Vojta. Spitfire SL633 se tak po dlouhých 78 letech vrátil do Česka.
Nemohu začít jinou otázkou: jak se s tímto spitfirem létá?
Samozřejmě dobře, protože Spitfire létá přesně tak, jak vypadá, je to jedno z nejhezčích a nejpříjemnějších letadel, která jsem kdy létal. (úsměv) Navíc tento konkrétní kus je ve velmi dobrém stavu. Už při předkupní prohlídce v Austrálii se jak technik, tak místní zkušební pilot shodli, že je to po technické a letové stránce velmi dobrá mašina. Rovná, nezkřížená. U těchto starších letadel to bývá někdy problém, ale tahle mašina létá výborně. Jsem naprosto spokojený.
Spitfire výrobního čísla SL633 je jeden z těch, se kterými přilétli českoslovenští letci v srpnu 1945 do Prahy, poté sloužil v československém letectvu. Kolik toho z původního stroje zbylo?
Co se mi podařilo zjistit z dokumentace o renovaci, která přoběhla před téměř dvaceti lety, tak když přišel z Barmy (po vyřazení ze služby v barmské letectvu byl instalován jako památník, viz box – pozn. red.), tak mu některé celky chyběly, například celý ocas. Ten je tedy kompletně nový. Stejně tak některé části trupu, hlavně kryty motoru. Naopak třeba křídlo bylo v podstatě kompletní. Samozřejmě ne všechny dochované díly se mohly na letounu nechat, některé se musely tak jako tak měnit kvůli korozi či poškození, ale to se mění u všech historických letadel, která se uvádějí do letuschopného stavu. Zejména ty části, které hrají roli z hlediska pevnostního, jako nosníky křídla, některé potahové plechy apod. Původní jsou spíš věci z vnitřní konstrukce – žebra, trupové přepážky, podélníky, podvozkové nohy, věci z kokpitu, jako je knipl, kryty pojistek a různé drobné ovladače a podobně. Rozdíl je krásně vidět na křídle, kde je původní celá náběžná část křídla až někam k nosníku, a jsou na ní vidět pod lakem drobné ťukance a oděrky, zatímco potah dál k odtokové hraně je nový, a tedy hladký.
Tento stroj v době služby v československém letectvu používal jinou směrovku, laicky popsáno teď má nízkou zakulacenou, původně měl vyšší a zašpičatěnou. Chystá se uvedení do původní podoby?
Ano, plánuje se to také. Směrovka se vymění za tu špičatou. Nebude to žádná zásadní investice, protože ta současná se vrátí protihodnotou. U konců křídel to bude trochu jinak. Ty se vyrobí jako nové díly a budou výměnné. Takže v budoucnu to budeme střídat a budeme létat jak s krátkým rozpětím, tak s plným křídlem. Z hlediska montáže je to poměrně jednoduchá výměna, protože tam jsou dva čepy a pár šroubů. Trvá to poměrně krátkou dobu, než se to prohodí. Budeme to střídat, protože z hlediska historické věrnosti je správné krátké křídlo, na druhou stranu z hlediska letových vlastností a i toho opravdu charakteristického spitfirovského vzhledu je hezčí plné křídlo. Letadlo tak bude vídané v obou variantách.
Pro vás to není první spitfire, který pilotujete. Před několika lety jste i nad Českem létal se Spitfirem Mk. XVI, a ten měl jednu dobu právě to krátké rozpětí. Jak odlišná byla pilotáž s krátkým a plným křídlem?
Vyzkoušel jsem obě varianty. S tím useklým křídlem se výrazně zvyšuje rychlost otáčení kolem podélné osy, to znamená na křidélka. A to je přesně to, proč se to dělalo. V té době přišly Focke-Wulfy 190, které měly velmi velkou rychlost točení kolem podélné osy, a toto byl nejsnazší způsob, jak toho u Spitfiru dosáhnout. Zároveň se tato letadla začala používat pro útoky na pozemní cíle v malých výškách, kde mnohdy rychlost na křídélka, to znamená schopnost změnit smysl zatáčky, hrála větší roli. Takže v tomto směru se to zlepšilo. Naopak se díky tomu zvětšil indukovaný odpor. Ten je způsobený vyrovnáváním tlaku nad a pod křídlem a největší je na velkých úhlech náběhu. Způsobuje takové ty víry na konci křídla. To znamená, jinými slovy, že nejvíc tento odpor roste třeba v utažené zatáčce, nebo při vertikálním obratu, tedy kdekoli, kde je velký úhel náběhu. Proto je spitfire s „useklými“ konci křídla horší na dogfight (souboj proti jinému letadlu – pozn. red.), kdy se letadla musejí otáčet na malém prostoru. Letadlo s v manévru dřív zabrzdí a dřív dojde k utržení proudění a pádu. Takže zlepšení v jedné věci bylo vykoupené zhoršením v druhé. Často se lidé ptají na vliv na délku přistání. S krátkým křídlem chodí na finále o pět mil za hodinu rychleji, ale zas méně plave, takže to na délku přistání také nemá zásadní vliv.
Trochu mě ale mrzí, že to krátké křídlo ma poněkud špatnou reputaci a je obecně bráno, že useklé křídlo rovná se špatné křídlo. Já bych to tak úplně neviděl. Psí hlavu tomu trochu nasadil Pierre Clostermann (francouzské letecké eso, které během války působilo v RAF – pozn. red.) ve své knize Velký cirkus. To je kniha, kterou jsme všichni, kdo jsme se jen trochu zajímali o letadla, četli jako malí a měla na nás všechny velký dopad. Ať už pozitivně, nebo i trochu negativně. On třeba ne zrovna hezky popsal typhoony (britské stíhačky – pozn. red.), ale člověk poté zjistí, že to s nimi zas až tak špatné nebylo, ale ve většině z nás to díky tomu už zůstalo. Stejně to je s tím slavným clipped, clapped, cropped, jak nazýval Spitfira pětku s useklými křídly. Ano, třeba na akrobacii je plné křídlo lepší právě kvůli nižšímu indukovanému odporu. Ale dovedu si představit, že pro určitý druh lítání a boje naopak bylo zásadní to zkrácené křídlo a schopnost výrazně zvýšit agilitu na křidélka. Pro naše dnešní létání je sice lepší plné křídlo, zejména když jsem v minulosti chodil se Spitfirem XVI na letecké dny létat akrobacii, ale samozřejmě to nemusí takto být vždy a stoprocentně.
Tento spitfire má ještě jednu nápadnou vizuální odlišnost, a to nižší směrovku. Předchozí spitfire, na kterém jste létal, měl ten druhý typ. Jaký je v nich, co se týká pilotáže a létání, rozdíl?
Byl jsem na to sám zvědavý. Někdy v roce 1944 se začaly montovat právě ty větší kvůli lepší směrové stabilitě. Myslel jsem si, že to bude nejak zásadně znát, že bude s tou malou horší, ale subjektivně to je bez citelného rozdílu. Možná na vyšších režimech motoru, které ale dnes nepoužíváme. U tohoto spitfiru jsou spíš jiné věci, které mě překvapily. Ale ty spíš souvisejí s tou opravou v Austrálii. Dostal systém přídavného chlazení vstřikem vody do chladičů, protože velký problém těchto vodou chlazených letadel a speciálně Spitfiru je, že se na zemi špatně chladí. Je to vidět, už když je člověk na okruhu, s vytaženým podvozkem a klapkami. Teplota chladicí kapaliny jde výrazně nahoru a po přistání je tak vysoká, že to znemožňuje bezprostředně další start. Mile mě potěšilo, že tento systém je schopný rychle o dvacet stupňů snížit teplotu motoru a bez problémů tak umožní sérii letů. Bylo to pro mě velmi příjemné překvapení, protože to odstranilo jeden z největších problémů létání se Spitfirem, potažmo s většinou vodou chlazených letadel.
Je ještě něco, co vás na tomto konkrétním kusu překvapilo?
Další taková zajímavost je, že má historicky věrný gyroskopický zaměřovač, který je poměrně mohutný a zakrývá podstatnou část palubní desky. A to i některé přístroje, na které by člověk měl radši lepší výhled. Museli jsme odstranit volič vzdálenosti, protože zakrýval rychloměr. To nám přišlo už trochu na hraně, aby člověk špatně viděl na rychloměr. (smích) Je možné, že to v tehdejší době tolik neřešili. (úsměv)
Už jsme trochu nakousli, že se spitfiru bude měnit směrovka a bude létat s dvěma konfiguracemi křídel. Jak se vlastně na warbirdy shánějí různé náhradní díly?
Třeba spitfirů a mustangů létá ve světě poměrně hodně. Na tato letadla proto není až takový problém něco sehnat, na rozdíl například od jiných veteránů, které byly zastoupené v menších počtech. Firmy, které se těmito díly zabývají, ať už se jedná o motory, nebo draky, jsou po celém světě, zejména v Británii a USA. Jsou díly, které musejí být původní a už se vyrobit nedají, například klikové hřídele, bloky motoru a podobně. Ale spoustu jiných dílů je možné různě repasovat, generálkovat, či i znova vyrobit podle originálu.
U spitfiru SL633 už jsme probrali určitou vizuální odlišnost od dob, kdy tu létal těsně po druhé světové válce. Motor už zřejmě také není původní…
Ano, je to tak. Ten je jiný. Místo původního motoru Merlin 66 je tam Merlin 266, což je motor vyrobený v USA u Packarda (licenčně vyráběný motor Rolls-Royce Merlin 66 v USA firmou Packard – pozn. red.). A upřímně řečeno, jsem za to rád, protože historie ukázala, že tyto u Packarda vyrobené Merliny jsou daleko kvalitnější a lepší než u Rolls-Royce. Důvod je poměrně jednoduchý. V Americe měli zpočátku problém se zavedením jejich výroby. Vyráběli je v automobilce, proto přešli na systém výrobních tolerancí, kvůli čemuž se musel motor upravit, aby to i jen základně vyškolený personál ve fabrice mohl vyrábět. U Rolls-Royce ty díly dopasovávali fachmani na výrobní lince, což vyžadovalo odborný a zdatný personál, proto tam byl i větší prostor pro nějakou nepřesnost. Některý motor mohl být spasovaný lépe, některý o trochu hůř. I po tolika letech lze odlišit dva spitfiry, když má jeden merlina od Rolls-Royce a druhý od Packardu. Je to vidět na tom, kolik z toho teče oleje, protože ty packardy jsou opravdu kvalitnější, těsnější. Velká část warbirdů proto má motory od Packarda a je to právě z tohoto důvodu.
Historie letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE SL633
Byl vyroben mimo hlavní továrnu na výrobu spitfirů v několika pobočných závodech rozptýlených po britských ostrovech. Zkompletování, dokončení a zálet měla na starost No. 5 Factory v Cosfordu. Stroj obdržel motor Merlin 66 výrobního čísla 195485. K dalšímu dovybavení byl 25. června poslán k 39. MU, 2. srpna následně zamířil do Manstonu k československým leteckým jednotkám, kde byl dán do stavu k 312. peruti.
V Manstonu proběhlo jeho závěrečné přebarvení, místo britských kokard dostal československé znaky a trupové kódy DU-K. Pro přelet z britských ostrovů do Prahy byl přidělen F/Lt. Karlu Poštovi DFC. Hlavní formace československých stíhačů, včetně Pošty a jeho stroje, přistála na pražské Ruzyni 13. srpna 1945.
V poválečném československém letectvu byl přidělen první letce Leteckého pluku 4. Dostal trupové označení JT-10. Stroj byl předváděn na leteckých dnech, za knipl usedali kpt. Karel Pošta či plk. Jaroslav Hlaďo.
Na podzim 1948 byl stroj demontován a 12. prosince 1948 poslán kontejnerem do Izraele v rámci akce Velveta. Od května 1948 do dubna 1950 ČSR prodala Izraeli 25 letounů S-199 (československá úprava německé stíhačky Messerschmitt Bf 109) a 61 spitfirů (včetně 2 neletuschopných), k tomu bylo přidáno ještě 12 motorů Merlin 66.
V Izraeli byl stroj upraven na průzkumnou stíhací verzi se snímacími kamerami. V únoru 1951 byl přidělen k 101. Tajeset s označením 2042.
V roce 1955 byl prodán do Barmy, od srpna byl zařazen k 1. peruti barmského letectva s označením UB425.
Po vyřazení ze služby byl instalován coby památník před královským palácem v Mandalaji, kde přetrvával až do přelomu milénia.
V roce 1999 byl odkoupen a převezen do USA. Další majitel se ho rozhodl uvést do letuschopného stavu, proto byl převezen do anglického Duxfordu, kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
15. října 2010 proběhl jeho zálet, následně létal v USA. V červenci 2023 havaroval při přistání. Poškozený stroj byl prodán do Austrálie, kde byl opraven a uveden do letuschopného stavu.
Když se od technické stránky vrátíme zpátky k létání s warbirdy. Vy jste jich pilotoval a pilotujete několik, kromě spitfiru létáte i P-51 Mustang a Hawker Hurricane. V minulost jste pilotoval Jak-3. S čím se vám z těchto warbirdů létá nejlépe?
Pocitově se spitfirem, protože to je opravdu letadlo, které je schopné dát pilotovi velmi dobrou zpětnou vazbu. Je hned cítit, když se blíží ke kritickému úhlu náběhu, zároveň jeho pádové charakteristiky jsou úplně famózní. A celkově se krásně chová. Takže za mě je to asi jednoznačně nejpříjemnější. Ale to neznamená, že by ta ostatní éra byla špatná, protože samozřejmě s některými se zas líp přistává. Třeba vlastně nejlíp se přistávalo s hurricanem, protože z něho bylo krásně vidět. Jen neměl rád přístání na kola, to odskakoval, muselo se na tři body. To, že z Mustangu a Hurricanu je lépe vidět, je ale vykoupené tím, že člověk sedí blíž těžišti, a díky tomu je daleko hůře cítit skluz či výkluz, lidově řečeno „kulička“. U spitfiru se sedí víc vzadu, je z něj tak hůř vidět, ale zase se dá krásně létat podle citu. Každé éro má svoje. Když to vezmu celkově, tak spitfire je ale na létání nejpříjemnější.
Ono to asi nejde úplně srovnávat, byť všechno jsou stíhačky, ale každá vznikla v jiné době a pro trochu jiný účel…
Ta doba hraje velkou roli. Je to znát třeba v ergonomii, která se výrazně zlepšovala. Proto nejstarší letadla, jako třeba hurricane, se nemohou srovnávat s těmi pozdějšími, protože to je nebe a dudy.
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Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe
Co vlastně obnáší údržba válečného veterána?
Základem je roční prohlídka a pak jsou prohlídky po odlétaných hodinách, nejkratší interval je 25 hodin. To je v podstatě banální prohlídka, kontroluje se hlavně vačková hřídel, respektive náhon na ní, a vahadla, protože to je takové slabé místo merlinů, objevují se tam trhliny a pak se může stát, že jedna řada válců vůbec nejde. Je to zpravidla práce na jeden den. Pak má 50hodinové prohlídky, 100hodinové prohlídky, dál jsou stanovené koncové životnosti motoru a vrtule, po kterých musí jít daný celek do generální opravy. Proto máme dohodu s majitelem i servisem, že roční penzum náletu těchto letadel bude 25 hodin, což je nejkratší doba mezi prohlídkami. U těchto letadel to krásně stačí, cesta na prohlídku do Belgie, kde se servis dělá, je 2,5 hodiny. Takže cesta tam a zpět je 5 hodin a na létání tady u nás zbývá 20 hodin. Pokud nedojde k nějaké závadě, tak se na něm nemusí dělat žádná zásadní údržba. Samozřejmě se musí udělat předletová prohlídka. Když se něco na těchto érech objeví a letadlo nemůže do servisu přeletět, tak musí přijet kvalifikovaný mechanik a většina těch problémů je řešitelná na místě. V minulosti se takto na některých u nás provozovaných warbirdech třeba měnila vrtule, magneta a podobně.
Spitfire by tedy měl být každoročně nad Českem zhruba dvacet hodin. Spatří ho lidé i někde jinde než na Točné a v okolí? S hurricanem se v roce 2025 uskutečnily lety nad rodišti československých letců sloužících v RAF za druhé světové války. Plánuje se třeba něco podobného?
Bavili jsme se předběžně o tom, že s tím spitfirem budeme dělat to, co už jsme zkoušeli za covidu a mělo to ohlas, a to je létání víceméně na vyžádání. To znamená, že se na sociálních sítích oznámí: „Plánujeme let“. A lidé budou mít možnost napsat, kde chtějí, aby éro přeletělo. V rámci možností se podle toho naplánuje trasa letu. Tenkrát za covidu jsme to dělali z Plzně a mělo to velký ohlas. Je to určitá forma interakce s veřejností, takže v tomhle bychom asi chtěli pokračovat. K vidění bude primárně na Točné, ale právě tyhle navigační lety s případnými mezipřistáními budou jedním ze způsobů, jak ho lidé budou moct spatřit i jinde.
Když jste spitfire přelétával z Belgie na nové domovské letiště na Točné, tak jste se prolétl i nad Ruzyní. Jak je vlastně složité se vecpat do tamního provozu?
Jak se říká: kdo si neřekne, nedostane. Takže nejlepší je se zeptat. A protože člověk provoz na Ruzyni zná – létám tam 25 let –, tak vím, kdy jsou různé špičky, kdy je to větší problém, menší problém, kdy je lepší to ani nezkoušet. Ale tady u tohoto letu jsem si čas moc nevybíral. Musel jsem to prostě zkusit. Když jsem se blížil, přešel jsem na frekvenci pro VFR přílety, která ten den zrovna byla spojená s IFR provozem, takže jsem hned podle komunikace pochopil, že to bude složitější, protože byl docela frmol. Nejdřív se samozřejmě ozvalo: „Čekejte“. Už jsem chtěl začít nad Kačicí vyčkávat, když se ozvalo: „Ano, bude to možné“. Pokračoval jsem po příletové trati někam ke Středoklukám, tam si dal jeden holding (čekání/kroužení na místě – pozn. red.) a pak mě řídicí napasovali mezi provoz. Samozřejmě kvůli tomu provozu nebyl čas na nic jiného než jen na průlet, ale aspoň jsem se protáhl kolem místa, kam tohle éro v srpnu 1945 spolu s dalšími spitfiry přiletělo na cestě domů. Za covidu, když se moc nelítalo, tak to byla sranda. To jsem tam kroužil, létal kolem věže, vše úplně bez problémů. Ale to samozřejmě v současném provozu možné není.
Má vlastně takovýto veterán nějaká omezení?
Letadlo je vybavené rádiem i odpovídačem, takže to má všechno, aby mohlo vstoupit do vzdušného prostoru právě například nad Ruzyní. Co se týká omezení, tak je to odvozené od toho, že nemá standardní osvědčení letové způsobilosti, tak nemůže létat nad hustě zastavěnou oblastí. To znamená, že s tím nemůžem letět přes střed Prahy. Takže to je takový první limit. Druhý limit je daný tím, že to je letadlo jednomotorové, takže vždycky musí letět tak, aby bylo schopné doklouzat na volnou plochu. Nad nějaké větší město se člověk nemůže úplně pustit. Ale jinak létání je bez nějakých zásadních omezení, platí pro něj pravidla jako pro každé jiné letadlo.
Zmínil jste, že přes střed Prahy s takovýmto letounem letět nemůžete. Ale nad centrem Prahy se v roce 2014 spitfire objevil. Bylo to při odhalování pomníku československým letcům na Klárově.
To byla naprostá výjimka, naprosto výjimečná situace, která se už nepodařila, a myslím si, že se nepodaří zopakovat. Tehdy to posvěcení šlo úplně z nejvyšších míst. Organizace toho průletu byla nesmírně složitá a náročná.
Velká část lidí, kteří se zajímají o letadla a letectví, četla třeba zmiňovanou knihu od Clostermanna Velký cirkus nebo knihy od pana generála Františka Fajtla. Každý si asi v duchu představoval, jak sedí za kniplem spitfiru. Vy za ním teď opravdu sedáte. Je to váš splněný sen?
Byl to sen už od dětství. Takových kluků a holek samozřejmě bylo a je spousta. Těch modelů Spitfiru, co jsem postavil, bylo tolik, že se to ani snad nedá spočítat. Musím se přiznat, že emocionálně úplně největší nálož pro mě byla před těmi deseti lety, když jsem spitfirem začal létat poprvé. Dneska, protože už člověk plnokrevné warbirdy létá dvanáct let a létal jsem jich čtyři typy, to už beru daleko pragmatičtěji, což je ale vlastně lepší, u létání se to s emocemi nesmí přehánět, může to zatemnit mysl. Teď pro mě spíš byl příjemný pocit, že jsem rád, že jsem se na Spitfire zas vrátil. U toho prvního byl ten konec takový nečekaný. Najednou byl prodaný a člověk si s ním ani nemohl užít poslední let. Jeden čas už jsem si říkal, že už to mám za sebou, spitfire si už nikdy nezalétám. A najednou přišla tato možnost. Jsem za ní neskutečně rád. Ale samozřejmě emotivně ta nálož z toho prvního létání byla úplně jinde. Tenkrát jsem si říkal: „To se mi snad jenom zdá.“ (úsměv)
Z těch warbirdů jste pilotoval jak-3, mustanga, hurricane a spitfire, pak třeba cvičného T-6 Texana. Existuje něco, na čem byste si rád ještě zalétal?
Třeba mosquito bych si rád zalétal, ale to je téměř nereálné. Ale pokud bych měl být větší realista, tak bych si přál, abych to, co létám teď, mohl létat co nejdéle. Spousta letadel je pěkných, třeba se říká, že Corsair (americká stíhačka F4U – pozn. red.) pěkně létá, takže by mě samozřejmě lákalo to zkusit. Na druhou stranu, když zůstanu u těchto letadel, co už létám dlouho, budu šťastný jako blecha. (úsměv)
Zmínil jste mosquito, to je zřejmě i kvůli rodinné vazbě, že?
Ano, děda létal po válce jako navigátor na mosquitech u 24. pluku. Takže samozřejmě to v tom hraje velkou roli. Druhá věc je, že Mosquito, Spitfire a Hawker Hunter jsou tři nejkrásnější britská letadla, Mosquito je taky taková ikona britského letectví. Ale jakkoli už jich několik létá, čtyři nebo pět, tak je to pořád extrémně raritní letadlo. A když člověk vidí, jak drahá na provoz a na všechno jsou tato jednomotorový éra, tak dvoumotorák si snad ani nedovedu představit.
A co nějaký dvouplošník? Na nich pro změnu létal váš praděda za první republiky…
Přiznám se, že dvouplošníky jsem taky létal, ale není to úplně moje krevní skupina. Ačkoli vím, že spousta lidí je má ráda, strašně ráda je létá a nedá na ně dopustit, tak mě nikdy neoslovily. Mému naturelu nejvíc sedí dynamické letadlo, které může létat ve velkém rozsahu rychlostí. Ačkoli bych si třeba přál, aby u nás létala Avia B-534. Dokonce v minulosti o to byly vážně míněné pokusy. Bohužel člověk, který za tím stál, tragicky zahynul. Proto bych si přál, aby někdo zafinancoval a dal do letuschopného stavu Avii B-534, ideálně třetí série. To je nádherné a pro nás ikonické letadlo, jeden ze symbolů národní hrdosti z doby ohrožení naší vlasti.
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Merliny nad Točnou. Nad letištěm burácely legendární stíhačky Spitfire a Hurricane
Zmínili jsme, že létání máte v rodině. Jaká tedy byla cesta Radima Vojty k létání?
Ano, skutečně v rodině to máme. Praděda létal, děda létal, ale pak dlouhé roky, vlastně od začátku padesátých let až do začátku devadesátých, nikdo. Ale bylo to tam vždycky, já jsem tím od malička strašně žil a s dědou jsme se o tom velmi často bavili. Když jsem byl malý, myslel jsem si, že to je jen pro vyvolené. Jako otylý a nešikovný kluk jsem si myslel, že nemůžu být tak dobrý, abych to zvládl. Nakonec, když mi bylo šestnáct, tak jsme se s kamarádem rozhoupali a šli do aeroklubu. V aeroklubu na Kladně jsem nejdřív létal na větroních, pak motorově. V jeden moment, když jsem zjistil, že moje neschopnost z dětství udělat výmyk, vyšplhat po laně nebo někoho trefit míčem při vybíjené nemá na schopnost létat zas tak zásadní vliv, jsem si říkal, že bych se tím létáním teda rád živil. Takže jsem určitou část své letecké dráhy věnoval profesionálnímu výcviku a růstu. V aeroklubu jsem absolvoval první fázi a naštěstí probíhala z větší části na letounech, jako jsou zlíny řady Trenér, akrobatická Z-50, dvoumotorová L-200. Zejména jsem toho nalétal opravdu hodně s letadly s ostruhovým podvozkem (letadla s ostruhovým kolem vzadu – pozn. red.), což se později ukázalo jako základ pro létání s veterány. Stejně jako akrobacie, kterou jsem létal i soutěžně od nižších kategoriích až po Advanced. To všechno byla přípravka, aniž bych to tehdy věděl, k tomu, co mělo přijít později.
V roce 2000 jsem začal létat profesionálně. Nejprve v Přerově u firmy OLIMEX jako druhý pilot na L-410. Poté jsem nastoupil k ČSA, kde jsem létal Boeing 737 a ATR. Následně jsem přešel k Travel Servisu, kde jsem nejdřív létal na Cessně 680, pak jsem se vrátil k boeingu. Poté jsem zakotvil v privátní letecké dopravě, zprvu opět na boeingu, dnes na gulfstreamech.
Na závěr se ještě vrátím k tomu létání warbirdů. Co člověk musí udělat proto, aby je mohl létat?
Je to stejná kategorie jako jakékoli jednomotorové letadlo s pístovým motorem. To znamená kvalifikace SEP land. Ale tu má v podstatě každý, kdo létá letadla s pístovým motorem. Pak už to jen obnáší přeškolení na typ. Po legislativní stránce tam žádný zásadní problém není. Akorát člověk se k tomu musí nějakým způsobem propracovat a ta cesta k tomu je v podstatě stejná, jako byla v minulosti. To znamená, nejdřív se musí naučit létat s letadly podobné koncepce, tedy s ostruhovým podvozkem. Takové typické letadlo pro první fázi výcivku je trenér (Zlín 26–526 – pozn. red.) nebo různé bückery (Bücker Bü 131 či 181 – pozn. red.). Další krok je výcvik na letadlech pokračovacích, nejznámější z nich je T-6 Texan, nebo Harvard, jak ho nazývali Britové. To už je aeroplán, který má všechny náležitosti jako ty stíhačky, jen má slabší motor. Když tím vším člověk projde a má dostatečný počet hodin, tak může sednout sám do toho plnokrevníka (hovorové označení pro druhoválečnou stíhačku – pozn. red.).
Všichni, kdo v Česku tyto veterány létají, je nás pět nebo šest, tak jsme vlastně první let na stíhací mašině měli přímo jako sólo. Protože vlastně k té stíhačce neexistuje, nebo dřív neexistovala či jen zcela výjimečně, dvoumístná verze. Existuje ale i jiná cesta, jak si takové éro zalétat. V poslední době jsou především v USA a Británii letecké školy, které mají spárky (dvoumístná verze – pozn. red.), zejména mustangu a spitfiru, kde si člověk může zaplatit výcvik, ale jen ve dvojím s instruktorem, na sólo ho nepustí. Nicméně je nutné říct, že v drtivé většině se piloti warbirdů, kteří s nimi létají pro různé spolky, muzea či soukromníky, rekrutují z té první skupiny pilotů. Možná proto, že deset let u cvičných letadel člověka prověří víc než několikadenní kurz.