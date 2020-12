Příběh o vzniku a zradě špionážní organizace Československý zpravodajský úřad (CIO) v Británii si můžete přečíst v předchozích textech zde a zde. Co konkrétně znamenalo prozrazení britských agentů v Československu padesátých let? Ukáže to příběh Josefa Potočky.

Po přečtení zprávy o hlavních zrádcích zavolal Barák podplukovníka Jiřího Rybína, šéfa čtvrté správy StB, tedy ekonomické kontrarozvědky: „Okamžitě údaje prověřte! Použijte k tomu všech dostupných prostředků!“