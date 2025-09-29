Jak se Polsko bránilo Rudé armádě, když si ho nacisté s bolševiky porcovali

Radek Folprecht
Dne 17. září 1939 vrazil Sovětský svaz kudlu do zad Polsku. Podívejme se, jak si Stalin dělil kořist s Hitlerem a také, jak se Poláci bránili Rudé armádě. Blíže se potom podíváme alespoň na obranu Grodna, kde se slabě vyzbrojení polští obránci nezalekli velké přesily rudoarmějců s tanky.
Německý a sovětský důstojník si podávají ruce na demarkační linii v Polsku, 20. září 1939.
Rudá armáda překračuje polskou hranici 17. září 1939. Vpředu vidíme tank BT-7 ve verzi velitelského tanku s rámovou anténou kolem věže.
Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The Washington Star dne 9. října 1939, tři dny po pádu Polska. Autorem karikatury je Clifford K. Berryman.
Tajný protokol paktu Molotov-Ribbentrop
Vjačeslav Molotov podepisuje německo-sovětskou smlouvu o neútočení. V pozadí přihlíží Joachim von Ribbentrop (v černém) a Stalin (druhý zprava).
Před druhou světovou válkou se začaly oteplovat vztahy mezi mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. Jednalo se v podstatě o sňatek z rozumu, byť použití slova rozum v tomto případě není nejvhodnější. Ale v každém případě toto sblížení vedlo mimo jiné i k rozdělení Polska mezi oba agresory. Stalo se tak na základě tajného dodatku paktu Molotov-Ribbentrop podepsaného 23. srpna 1939 v Moskvě.

Karikatura k sovětsko-německému paktu, otištěná v amerických novinách The Washington Star dne 9. října 1939, tři dny po pádu Polska. Autorem karikatury je Clifford K. Berryman.

Tajný dodatek předmětného paktu vymezoval sféry vlivu, podle kterých si Stalin kromě větší části Polska nárokoval ještě celé Finsko, Estonsko, Lotyšsko a rumunskou Besarábii. Po společném dobytí Polska došlo ke korekci ve vymezení zájmového území, kdy úpravou demarkační linie přenechal Stalin Hitlerovi kus „svého“ Polska za Litvu (směna se týkala velikostně si odpovídajících území).

Byť tajný dodatek samozřejmě tehdy zveřejněn nebyl, tak už jen samotný pakt, o kterém světový tisk den po jeho podepsání informoval veřejnost, šokoval nejen západní politiky, ale právě i tu veřejnost. Maximálně zmateni z toho byli komunisté napříč světem, pro které bylo do té doby nacistické Německo vyvrhel.

Pakt Molotov – Ribbentrop

Tajný dodatečný protokol

U příležitosti podepsání paktu o neútočení mezi Německou Říší a Svazem sovětských socialistických republik podepsaní zplnomocněnci obou stran vedli přísně důvěrné rozhovory o otázkách hranic jejich daných sfér vlivu ve východní Evropě. Tyto rozhovory vedly k následujícím závěrům:

1. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k baltským státům (k Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě) bude severní hranice Litvy tvořit rozhraní mezi sférami vlivu Německa a SSSR. V této souvislosti obě strany uznávají zájem Litvy na území Vilna.

2. V případě nového územního a politického uspořádání oblastí náležejících k polskému státu bude rozhraní sfér vlivu mezi Německem a SSSR tvořit zhruba linie řek Narev, Visla a San.
Otázka, zda zájem obou stran bude vyžadovat udržení nezávislého polského státu a jakými hranicemi má být tento stát vymezen, bude moci být definitivně vyřešena teprve v průběhu dalšího politického vývoje.
V každém případě budou obě vlády řešit tuto otázku přátelskou dohodou.

3. Pokud se týče jihovýchodní Evropy, zdůraznila sovětská strana svůj zájem na Besarábii. Německá strana potvrdila svůj naprostý politický nezájem o tyto oblasti.

4. Tento protokol budou obě strany považovat za přísně tajný.

Moskva, 23. srpna 1939

Za vládu Německé Říše:
von Ribbentrop

Zplnomocněnec vlády SSSR:
V. Molotov

Tajný protokol paktu Molotov-Ribbentrop

Vjačeslav Molotov podepisuje německo-sovětskou smlouvu o neútočení. V pozadí přihlíží Joachim von Ribbentrop (v černém) a Stalin (druhý zprava).

Německá invaze do Polska začala 1. září 1939. Při tom decentně sekundovala i armáda Slovenského státu, ale díváme-li se na to čistě z vojenského hlediska, tak toto angažmá nestojí ani za řeč. Co ovšem za řeč stojí, je invaze ze strany Sovětského svazu, která začala 17. září.

Vyčísleme si přibližné počty vojáků a stěžejních druhů techniky nasazené do polské kampaně dvojicí hlavních agresorů. Různé zdroje je sumarizují různě, ale pro představu následující data, uváděná relevantními zdroji ruskými i západními, stačí. Německo nasadilo 1 500 000 vojáků, 2 800 tanků, 2 000 letadel a 9 000 děl. Sovětský svaz 800 000 vojáků, 4 700 tanků, 1 500 letadel a 3 500 děl.

Musíme si uvědomit, že Rudá armáda byla mnohem mohutnější, nasazené síly byly samozřejmě pouze její menší částí. Například tanků tehdy měla 24 tisíc, což byl přibližně dvojnásobný počet v porovnání s celkovým počtem tanků celého zbylého světa (na tento poměr v tankových silách se Sověti dostali v polovině 30. let, protože už léta předtím začali s masivním budováním svých ozbrojených sil).

Útoky polské jízdy šavlemi a píkami proti německým tankům jsou mýtus

Polsko mělo asi 900 000 vojáků, 900 tanků, 1 100 letadel a 4 300 děl. Na první pohled vidíme, že po stránce kvantitativní obránci za agresory značně zaostávali. Ovšem ani kvalitou své výzbroje Poláci nevynikali, většinu jejich výzbroje tvořily zastaralé typy techniky.

Další problém u tohoto kvantitativního srovnání je, že počty techniky na straně Polska jsou celkové a zahrnují i techniku cvičnou a jinou nebojovou. Například z uvedeného ne zcela malého počtu letadel jich měly bojové útvary pouze 400 kusů. Dalších asi 400 kusů bojových letadel bylo u školních jednotek, v opravárenských dílnách a těsně před dokončení nebo expedicí u výrobců. Zbytek letounů představovaly cvičné stroje neozbrojené, stroje sloužící k dopravě a podobně. Stejně tak jsou na polské straně zahrnuty i stroje typů notně zastaralých, když tyto ještě byly ve výzbroji, přičemž strany útočící do svých operací tu nejzastaralejší techniku zpravidla nenasazují.

A podobně to vypadalo i s tanky. Zde sice někdo může namítnout, že i německé tankové síly útočící na Polsko měly relativně velký počet kulometných tanků Panzer I, ale i tak na tom byli Poláci podstatně hůř, to se vůbec nedá srovnat. A aby Rudá armáda proti Polsku posílala nějaké kulometné tančíky, vůbec nebylo potřeba, když jich tam ze svých masivních počtů tanků poslala v podstatě asi pětinu.



