Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě, která neukazuje na zákaznickou úpravu kamufláže. S největší pravděpodobností jde o stroj, který se představí 17. listopadu na Dubai Airshow.
Autor: Pavel Barták
Start se uskutečnil v pátek 7. listopadu v dopoledních hodinách.
Autor: Pavel Barták
Barevného provedení tohoto letounu nechtějí zástupci spol. Aera Vodochody zatím komentovat.
Autor: Pavel Barták
Jak je vidět na fotografiích, letoun nese na podvěsech přídavné nádrže z čehož lze odvodit potřebu delšího doletu.
Autor: Pavel Barták
Stroj před odletem provedl jeden průlet na dráhou.
Autor: Pavel Barták
Ještě jeden snímek stroje Aero L-39 Skyfox v neznámém barevném provedení. Dále se podívejme na starší fotografie tohoto stroje.
Autor: Pavel Barták
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru leteckého výcviku. (10. února 2025)
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Letoun L-39NG, nově pojmenovaný SkyFox.
Autor: Aero Vodochody
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Prezident Petr Pavel si prohlíží cvičný letoun L-39, který dostal oficiální jméno Skyfox. (16. října 2024)
Autor: ČTK