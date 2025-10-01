Tentokrát jde o bezpilotní letadlo. Lockheed ho označuje jako Vectis. Latinsky to prý znamená něco jako páka nebo tyč. Dron by měl fungovat podobně jako plánované platformy z amerického programu Spolupracujících bojových letounů (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Ty mají létat po boku pilotovaných strojů a plnit jejich zadání. Účel je ochránit životy pilotů i zmenšit riziko ztráty drahých moderních letadel. Lockheed však Vectis nestaví pro konkrétní soutěž na CCA dron.
Pustil se do projektu na základě vlastní iniciativy. Má sloužit jak pro americké, tak zahraniční kupující. Jeho vývoj vychází podle serveru Breaking Defence ze zkušeností různých zákazníků firmy a jejich představách vývoje moderního bojiště.
Stroj se má poprvé vznést do vzduchu koncem roku 2027. Viceprezident společnosti a generální ředitel Skunk Works O. J. Sanchez to řekl před čtrnácti dny na setkání s novináři. Jeho projev byl poměrně obecný. Mnoho informací o projektu si nejspíš nechal pro sebe. V podobných případech to bývá skoro pravidlem.
„Seznamte se s Vectem, letounem skupiny 5, odolným, smrtícím a opakovaně použitelným, spolupracujícím bojovým letounem, který ztělesňuje naši tradici v oblasti pilotovaných stíhacích letounů, autonomie a bezpilotních systémů,“ citoval Sancheze web The War Zone.