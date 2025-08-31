Čínský stroj připomíná svůj americký vzor zejména celkovou konfigurací. Má dva hlavní protiběžné čtyřlisté rotory a jednu tlačnou vrtuli. Podobný má být i celkový tvar trupu a řešení podvozku. Oba vrtulníky mají dvojité ocasní plochy. Jejich konfigurace se však mírně liší. V případě amerického originálu přečnívají víc směrem dolů. U čínského klonu je to naopak.
Vrtulník S-97 vznikl s důrazem na rychlost. Historie koncepce se dá vystopovat až k experimentální helikoptéře Sikorsky S-69 z roku 1973. Ta zvládala ve vodorovném letu až 441 kilometrů v hodině.
Prototyp S-97 je o něco pomalejší. Dokáže letět rychlostí něco přes 400 kilometrů za hodinu.(Výrobce uvádí až 220 uzlů, tedy 407 km/h.) Pro srovnání: maximum známé helikoptéry AH-64 Apache je 293 kilometrů za hodinu.
Omezení rychlosti vrtulníků vyplývá z jejich způsobu letu. Rychlost jejich pohybu se sčítá s rychlostí otáčení lopatek. Lopatky, které se zrovna pohybují stejným směrem jako helikoptéra, proto vytváří větší vztlak, než lopatky, které se pohybují opačně. Když je rozdíl příliš velký, stroj se neudrží ve vzduchu. Dvě vrtule otáčející se proti sobě problém řeší.