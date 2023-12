Letadla na odstřel. Největší tragédii způsobili proruští separatisté

Dnes si probereme sedm největších katastrof, při kterých se civilní letadlo ocitlo pod palbou hotovostních stíhaček, protiletadlových zbraní odpalovaných ze země nebo paluby lodí. Největší letecké katastrofy bez použití zbraní jsme shrnuli v předchozí části.

1 Nejjednodušší je to hodit na druhého

Malaysia Airlines let 17 (MH17) byla pravidelná linka z Amsterodamu do malajsijského Kuala Lumpur. Na lince byl nasazen letoun Boeing 777-200ER (Extended Range) s imatrikulací 9M-MRD obsazený osudného 17. července 2014 celkem 283 cestujícími. O jejich pohodlí se starala 15členná posádka. Stroj vzlétl v 10:30 světového času UTC (Coordinated Universal Time) a mírným obloukem přes Německo a Polsko pokračoval ve výšce 33 000 stop (10 060 m) přes Ukrajinu k ruským hranicím.

Trosky letounu malajsijských aerolinek s 298 lidmi na palubě, který se zřítil na východní Ukrajině (17. 7. 2014).

Ve 13.20 UTC se ukrajinské řízení letového provozu (ŘLP) pokusilo kontaktovat posádku MH17, aby let předalo ruskému ŘLP v Rostově na Donu. Posádka neodpovídala. Letadlo zmizelo ze sekundárních i primárních radarů, což si potvrdily ukrajinská i ruská strana. Zanedlouho přišly zprávy, že u obce Hrabove v Doněcké oblasti se zřítilo dopravní letadlo.

Oblast byla ovládaná proruskými separatisty. Ti umožnili přístup záchranářům, ale několik dnů bránili vstupu mezinárodnímu týmu vyšetřovatelů. Trosky byly roztroušené na ploše 50 km2, což znamenalo, že stroj se rozpadl ještě ve vzduchu. Obhlídkou trosek se potvrdilo, že letoun byl v levé horní části kokpitu zasažen střepinami, pravděpodobně řízené střely. Střepiny zabily tři muže v kokpitu a způsobily strukturální oslabení, které vedlo k oddělení přední části od zbytku trupu.

Od začátku vyšetřování se jako nejpravděpodobnější příčina katastrofy jevil zásah pozemní protiletadlovou řízenou střelou systému 9K37 Buk, protože to byl jediný systém, který měl potřebný výškový dosah. Postupně se podařilo vyloučit útok ukrajinských letadel Suchoj Su-27 nebo Su-25. Útok bitevního Su-25 byl od samého začátku dost pochybnou verzí, kvůli malému dostupu letounu.

Raketový systém BUK M2 na mezinárodní přehlídce vojenské techniky, která se konala nedaleko Moskvy v roce 2010.

Otázkou bylo komu systém Buk patřil a kdo rakety odpálil. Let MH17 se pohyboval v oblasti dosahu dvou ukrajinských PL baterií. Postupně se podařilo prokázat, že systém 9K37 Buk měli k dispozici i proruští separatisté, přestože to ruská strana popírala. Vyšetřovatelé nakonec vypátrali původ konkrétního odpalovacího zařízení, jména obsluhy i to, že systém se po útoku vrátil do Ruska.

Na základě důkazů předložených vyšetřovateli, byli tři Rusové (Igor Girkin, Sergej Dubinsky a Oleg Pulatov) a jeden Ukrajinec (Leonid Charčenko) v nepřítomnosti nizozemským soudem (většina cestujících byla z Nizozemí) obviněni ze zabití 298 osob na palubě sestřeleného MH17. Na všechny byl vydán mezinárodní zatykač. Rozsudek byl vynesen 17. listopadu 2022. Igor Girkin, Sergej Dubinsky a Leonid Charčenko byli v nepřítomnosti odsouzeni k doživotním trestům. Oleg Pulatov byl pro nedostatek důkazů viny zproštěn.

Celá událost má ještě jednu oběť. Tou je pilot ukrajinského Su-25 Vladislav Vološin. Ten spáchal sebevraždu poté, co proti němu v médiích svědčil ukrajinský mechanik Jevgenij Agapov, který sběhl k Rusům. Jeho obvinění byla falešná a neodpovídala nálezům vyšetřovatelů. Pilotovi to však život nevrátí.