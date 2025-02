Cestující v ohrožení: Ze sestřelů je hlavní příčina pádů civilních letadel

Část 1/7

Letadlo mířící z Baku do Grozného se zřítilo u kazašského města Aktau. (25. prosince 2024)

V příběhu letu Ázerbájdžánských aerolinií J28243 je toho určitě ještě potřeba mnoho objasnit. V hrubých rysech se však už ví, co neštěstí přecházelo a jaká byla jeho příčina. Letadlo typu Embraer 190 se 67 lidmi na palubě odstartovalo v 07:55 pístního času z letiště Hejdara Alijeva poblíž ázerbájdžánského hlavního města Baku. Cílem mělo být Kadyrovovo letiště obsluhující Čečenskou metropoli Grozný. Čečenská republika patří do Ruské federace. Zhruba čtyřicet minut po startu vstoupil letoun do jejího vzdušného prostoru.

Přibližně ve stejnou dobu zaznamenali kapitán Igor Kšňakin a druhý pilot Alexandr Kaljaninov výpadek GPS. Zmizel jak vlastní družicový signál, který letoun používá k navigaci, tak signál ADS-B, jímž oznamuje svou polohu. Bylo to kvůli ruskému rušení.

Na město Grozný totiž zrovna útočily ukrajinské drony, v rámci už téměř deset let trvající války. Rušení GPS zakazují jak pravidla Mezinárodní telekomunikační unie, tak Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Rusko je členem obou. Přesto GPS signál v poslední době často pomocí prostředků elektronického boje vyřazuje z provozu.