Od Dany k Zuzaně. Nové slovenské Zuzany 2 má i ukrajinská armáda

V prosinci roku 2018 byla uzavřena mezi Ministerstvem obrany Slovenské republiky a podnikem KONŠTRUKTA - Defence, a.s. kupní smlouva č. 2018/275 na dodávku 25 kusů 155mm samohybných kanónových houfnic Zuzana 2 a souvisejícího materiálu (příslušenství, výcvikový simulátor, speciální nářadí a náhradní díly a munice v objemu 17 DOS – 17 denních dávek spotřeby). Celková cena byla vyčíslena na 172 199 900 eur (včetně DPH).

K předmětné kupní smlouvě bylo do konce roku 2021 podepsáno celkem sedm dodatků, které prakticky neměly vliv na funkci. Týkaly se zpravidla specifikace souvisejícího materiálu i harmonogramu dodávek, přičemž ale čas plnění poslední etapy harmonogramu se neměnil. Posledních osm kusů houfnic mělo být dodáno i podle 7. dodatku ve 4. etapě nejpozději do 15. prosince roku 2022, tak jak bylo uvedeno už v roce 2018 v kupní smlouvě.

Plnění dodávek je rozděleno do čtyř etap. Prvních devět houfnic převzala slovenská armáda v rámci 2. etapy harmonogramu dodávek v létě 2021 a 3. etapa přinesla dvě houfnice v prosinci 2021 a šest houfnic v březnu 2022. (Původně se počítalo se čtyřmi kusy v 1. etapě do 28. června 2020, pěti kusy v 2. etapě do 15. prosince 2020 a osmi kusy ve 3. etapě do 15. prosince 2021.)

Ale mezitím zahájené ruské válečné tažení na Ukrajině se nakonec stalo příčinou i posunu termínu dodávek posledních osmi houfnic slovenské armádě. Na samém začátku června 2022 byla podepsána smlouva s Ukrajinou na dodávku osmi houfnic Zuzana 2. Číslo samozřejmě není náhodné, protože zde hraje velkou roli čas, jednalo se o posledních osm houfnic z rozpracované výroby pro slovenskou armádu. Výroba se evidentně urychlila, protože čtyři houfnice byly ukrajinské straně předány již v první polovině srpna 2022. Další dvě je následovaly v první dekádě října 2022 a co nevidět by měly být na světě i dvě zbývající.

Samohybné kanónové houfnice Zuzana 2 před odjezdem na Ukrajinu

Přesun osmi vyráběných houfnic mezi kontrakty musel být ošetřen v Dodatku č. 8 Kupní smlouvy č. 2018/275 na houfnice Zuzana 2 pro slovenskou armádu. Podle tohoto dodatku by měla slovenská armáda převzít posledních osm houfnic z výše uvedené kupní smlouvy do konce července 2024.

Další kontrakt na houfnice Zuzana 2 pro Ukrajinu byl podepsán 2. října 2022, tentokrát na 16 kusů za 92 milionů eur. O financování se podělí Německo, Dánsko a Norsko.

Od Dany k Zuzaně

Přímým předkem Zuzany 2 je Zuzana (ShKH vzor 2000 Zuzana), kterou si můžeme pracovně nazvat jako Zuzana 1, s čímž se nakonec můžeme setkat v řadě zdrojů. Prapředkem je pak samohybná houfnice Dana (dělo automobilní nabíjené automaticky), vyráběná ještě pro ČSLA (Československá lidová armáda).

Asi nikoho, kdo zná rozmístění československého zbrojního průmyslu v době studené války, nepřekvapí, že i samohybná houfnice Dana byla vyráběná na Slovensku. Hlavní období její výroby spadalo do osmdesátých let. Objem výroby houfnic Dana se udává až kolem osmi stovek kusů, z toho jich 410 dostala československá armáda. Export se konal do Polska a Libye. A možná trochu nečekaným uživatelem více než stovky kusů se stala okupační sovětská Střední skupina vojsk (po návratu domů se staly pro Rusy nepotřebnými, a tak jich několik desítek přeživších poslali do Gruzie).

Dana byla snad první samohybnou houfnicí s kolovým podvozkem na světě, standardně se taková technika usazovala na podvozky pásové. Obojí má své výhody i nevýhody, na evropském území protkaném silnicemi a zpevněnými cestami však můžeme výhodu kolového podvozku při přesunech brát za zásadní. Při vývoji Dany se původně počítalo s podvozkem 8 × 8 z nákladního automobilu Tatra 813, ale protože se v té době vyvíjela nová Tatra 815, sáhli po tomto podvozku, samozřejmě včetně vzduchem chlazeného motoru, i konstruktéři Dany.

Samohybná kanónová houfnice Dana z výzbroje AČR

Dana dostala osádku o pěti mužích a do plně otočné věže kanónovou houfnici ráže 152 mm (přesněji 152,4 mm). Když už jsme se výše holedbali výhodou kolového podvozku, pak vězte, že na silnici má maximální rychlost 80 km/h. Ve své době šlo o velice povedenou zbraň, podobně jako byl československý raketomet RM-70.

Po rozdělení Československa zůstalo 273 houfnic Dana armádě české a 135 armádě slovenské. V následujících letech se s rušením a transformací útvarů snižovaly i celkové počty této techniky. V české armádě dany ještě slouží, byť náhrada již dlouhým bidlem klepe na dveře, ale slovenská armáda tento typ z aktivní služby před lety vyřadila.

V obou nástupnických státech vznikaly projekty modernizace této techniky, ať už se modernizovala vozidla původní, nebo vnikala vozidla nová na modernizovaných provedeních starého dobrého podvozku Tatra 815. Uveďme například houfnici DANA-M1M vyrobenou v 36 kusech pro Ázerbájdžán.

Samohybné kanónové houfnice Zuzana 1

Některé nové příspěvky, a ty musíme obzvlášť vyzdvihnout, dostaly hlavní zbraň ráže 155 mm, tedy ráže standardu NATO. A takovým se stala například již zmíněná slovenská Zuzana 1. Ta nese 155mm kanónovou houfnici s délkou hlavně 45 ráží. Sekundární výzbrojí je po vzoru Dany opět protiletadlový kulomet ráže 12,7 mm.

Sériová výroba houfnic Zuzana 1 dala šestnáct exemplářů pro slovenskou armádu, dvanáct pro řeckou, které později putovaly na Kypr. V době podpisu smlouvy o nákupu nových houfnic Zuzana 2 pro slovenskou armádu, které tam měly nahradit Zuzany 1, používal tyto samohybný dělostřelecký oddíl ze sestavy 2. mechanizované brigády.

Vylepšení Zuzany 1 představuje Zuzana 2 (155 mm 52 kal. ShKH ZUZANA 2), byť kverulant neopomene dodat, že se to dá srovnat. Zuzana 2 se zařadila, nebo se těsně přiblížila ke špičce v daném oboru, kde je například německý typ PzH 2000.

Samohybné kanónové houfnice, zleva čtyři typu Zuzana 2, dále čtyři typu Zuzana 1.

Zuzana 2

Zuzana 2 je moderní samohybný dělostřelecký systém s automatickým nabíjením munice. Je primárně určený pro palbu nepřímou, ale plnohodnotně zvládá i palbu přímou. Zkrátka, jak to u těchto zbraní zpravidla bývá.

Od Zuzany 1 ji na první pohled poznáme jednomístnou kabinou řidiče. Kromě řidiče tvoří osádku ještě velitel a operátor (prachových) náplní, kteří sedí v levé věžové kabině (tj. nalevo od kanónu), a operátor střel v pravé věžové kabině.

Zuzana 2 je vyzbrojena kanónovou houfnicí, domácí výroby, ráže 155 mm s délkou hlavně 52 ráží. Maximální dostřel se uvádí 41 kilometrů. Při zkouškách se střelou s přídavným raketovým motorkem dolétla tato do vzdálenosti 51,5 kilometru. Zbraň a nabíjecí automat jsou kompatibilní se všemi typy dělostřelecké munice NATO pro kanónové houfnice ráže 155 mm s maximální délkou střely 1 000 mm.

Samohybná kanónová houfnice Zuzana 2, detail sekundární výzbroje, fotografie z vojskových zkoušek

Zuzana 2 dostala nejmodernější systém řízení palby s inerciálním navigačním systémem plus sekundárně je vybaven i ještě přesnějším, ale na satelitech závislým navigačním systémem GPS. Do systému řízení palby vstupují měřené fyzikální veličiny o pohybu Země a data z měření úsťové rychlosti střely (změřená úsťová rychlost už samozřejmě neovlivní zaměřovací proces dané střely, ale střel následujících, protože úsťová rychlost je ovlivněna i místními podmínkami (teplota a vlhkost vzduchu, nadmořská výška – změření úsťové rychlosti první střely zlepší přesnost zaměření střel následujících daného palebného přepadu).

Zuzana 2 může vést i střelbu s tzv. jednotným dopadem - MRSI (Multiple round simultaneous impact), kdy dělostřelecký systém vypálí několik střel za sebou tak, aby dopadly do cílové oblasti víceméně v jednom okamžiku (v co nejkratším čase, kdy se vojáci v cílové oblasti nejsou schopni mezi dopadem první a poslední střely ukrýt). Dociluje se toho změnou náměru kanonu a munice (prachové náplně), vše počítá automatický systém řízení palby (samozřejmě pouze náměr kanonu lze měnit spojitě).

Samohybné kanónové houfnice Zuzana 2

Pro přímou palbu kanónu slouží zaměřovač termovizní a laserový. Účinnou přímou palbu lze vést na cíle až do vzdálenosti 2,5 kilometru, a to včetně tanků. Na dohled tanků naopak musí osádka zuzany brát v potaz markantně nižší odolnost pancíře svého vozidla, přičemž zde už musíme použít větu: to se vůbec nedá srovnat. Balistická odolnost pancíře kabin osádky je na úrovni 3 podle normy Stanag 4569 (odolnost pouze proti lehkým pěchotním zbraním ráže 7,62 mm, byť s průbojným střelivem s woframovým jádrem), odolnost spodního pancíře podvozku je na úrovni 1.

Na věži je dále instalován půlpalcový kulomet Browning M2 označovaný jako protiletadlový (zpravidla určený proti vrtulníkům), samozřejmě – máte-li odvahu – tak střílet s ním můžete, po čem chcete. Osádka má k dispozici ještě pancéřovky RPG-75, pokud ji někde za rohem přepadne tank (můžeme to považovat za zbraň poslední záchrany a v každém případě je lepší nedostat se nikdy do situace, kdy by se musely pancéřovky vytahovat).

Výroba Zuzany 2 je z 80 % zajištěna slovenskými firmami, pouze 20 % tvoří subdodávky různých systémů ze zahraničí. Právě pomoc domácímu průmyslu mohla být jedním z kamenů na misce vah v rozhodování, zda je nutné nahrazovat relativně mladé Zuzany 1. Navíc první zavedení do výzbroje daného zbraňového prostředku může pomoci k rozhodnutí dalších uživatelů o jeho pořízení.