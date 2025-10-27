Minulé pondělí přistála na letišti Såtenäs první stíhačka Gripen E. Následovat by mělo dalších 59 stejné verze. Zařazení nových strojů patří k počátečním krokům celkové reformy švédských ozbrojených sil. Jejím účelem je čelit zvýšenému ohrožení ze strany roztahovačného a agresivního souseda – Ruské federace. Gripeny E jsou postavené se zvláštním zřetelem na možnou válku se stepní říší východu. Podle původního záměru měly ve švédském letectvu nahradit v současnosti sloužící verzi stíhaček C.
Švédové se však nakonec rozhodli osvědčené stroje dál používat. Stockholm tak má do roku 2030 disponovat dohromady 120 Gripeny. Polovina z toho budou starší verze – jednomístná C a dvojmístná D. Polovina připadne na novější variantu E.
Společnost Saab navrhla i modernizovanou dvojmístnou variantu F. Ve švédském letectvu však spárky D nenahradí. Zatím si tyto stroje objednali jen zahraniční zákazníci.
Převzetí prvního Gripenu E švédským letectvem provázel slavnostní ceremoniál. Zúčastnili se ho zástupci švédského ministerstva obrany, ozbrojených sil, úřadu na správu obranného materiálu a společnosti Saab.
Na základně Såtenäs sídlí Skaraborgské křídlo, označované jako F 7. V devadesátých letech minulého století přebírali jeho piloti úplně první Gripeny A a B. Teď dostanou jejich nejnovější variantu.
„Dnešní den je významným mezníkem, který otevírá novou kapitolu ve švédské letecké historii,“ uvedl velitel jednotky Mattias Ottis. „Křídlo F 7 Skaraborg je centrem vývoje švédských stíhacích letadel. Chystáme u nás cestu pro budoucnost. Jsme připraveni, jsme nadšení a nyní se do toho pustíme.“