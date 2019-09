Jaderná apokalypsa z Ruska: poslední válka na světě by takto neproběhla

Rusko-americká jaderná válka by si během prvních několika hodin vyžádala 34,1 milionu mrtvých a 57,4 milionu raněných. K takovému závěru dospěla skupina vědců z Princetonské univerzity na základě aktuálně vytvořené vlastní počítačové simulace nazvané „Plán A“, do které se pustili v rámci univerzitního programu SGS (Science and Global Security / Věda a globální bezpečnost).