Rusko posiluje své tankové vojsko. V roce 2020 získá 300 strojů

Kolik má vlastně ruská armáda tanků? Na internetu najdeme různé exotické údaje pohybující se v rozmezí 10 000 až 20 000. Jde o papírové počty, které nemají nic společného s počtem aktivních nebo bojeschopných tanků.

Odhadovaný počet aktivních ruských tanků 125 tanků T-90



337 tanků T-90A



62 tanků T-90M



30 tanků T-80U-E1



155 tanků T-80U



300 tanků T-80BV



200 tankůT-80BVM (jde o plánované počty a přibližnou hodnotu)



180 tanků T-72B3M



860 tankůT-72B3



750 tanků T-72BA



1400 tanků T-72BV / T-72B / T-72AV Zdroj: Dziennik Zbrojny

Údaj 10 000 až 20 000 může zahrnovat tanky, které stačí odkonzervovat, doplnit maziva, palivo, filtry, vyměnit baterii, možná vyměnit nějaké pryžové (organické) části, seřídit kanon a systém řízení palby a teoreticky mohou jít do boje. Stejně tak tento údaj jistě zahrnuje neexistující stroje nebo ve skladech rezavějící vraky.

Podle komuniké ruského ministerstva obrany z 3. ledna ruská armáda v roce 2020 získá více než 300 obrněných vozidel. Kromě zmíněných tanků armáda převezme modernizovaná pásová bojová vozidla BMP-3 a kolové BVP BTR-82A a BTR-82AM. Poslední zprávy také zmiňují brzké dodávky modernizovaných BMP-2M s bojovým modulem Berežok

V jakém poměru půjde o nové tanky (T-14 Armata), modernizované (T-72B3, T-80BVM a T-90M), či BVP nebo OT, není uvedeno. Případně je otázkou, zda je do toho výčtu počítán i T-14 Armata.

Za zmínku stojí verze T-80BVM (s turbínou), která je určena pro operace na dálném severu a v arktické oblasti. T-80BVM funguje i při -40 °C. Švédsko na začátku 90. let dokonce zvažovalo nákup ruských tanků T-80, které při testech prokázaly vynikají průchodnost hlubokým sněhem. V roce 1993 dvojice T-80U byla s úspěchem testována ve Švédsku.

Armata a T-90M

Tanky T-14 Armata. na přehlídce 9. května 2018

Nejnovější informace projektu Armata přinesl 28. prosince v rozhovoru pro ruský armádní televizní kanál Zvězda Alexej Krivoručko, náměstek ministra obrany Ruské federace.

„Byly dokončeny předběžné (tovární, pozn. red.) zkoušky tanku T-14 a pěchotního bojového vozidla T-15 založené na sjednocené vícedruhové těžké pásové platformě s předním a zadním motorovým prostorem.“ uvedl Krivoručko.

„V příštím nebo dalších dvou měsících očekáváme dodání první série pěti vozidel, která se připojí ke státním testům kvůli rychlému dokončení (testů, pozn. red.),“ dodal. Krivoručko se také zmínil o projektu kolového BVP K-16 Bumerang. Příští rok údajně vzniknou prototypy a začnou státní zkoušky.

Připomeňme, že ještě v únoru roku přitom 2017 ruská tisková agentura RIA Novosti mluvila o výrobě 2 300 tanků T-14 Armata do konce roku 2020. Současná výroba tanků Armat však běží podle smlouvy uzavřené na výstavě Armija-2018 o dodávkách 132 vozidel na podvozku Armata.

Kontrakt z roku 2018 prodloužil dodací lhůty dohodnuté v roce 2016. Podle této nové smlouvy ruská armáda do konce roku 2020 odebere 132 obrněných vozidel na platformě Armata, konkrétně dva prapory tanků T-14 (2 × 41 tanků) a jeden prapor těžkých bojových vozidel pěchoty T-15 a několik vyprošťovacích vozidel T-16.

Uveďme, že podle ruské tiskové agentury TASS, existují rozdíly v počtech tanků u praporů tankových pluků a u tankových praporů pluků mechanizované pěchoty. V prvním případě se v tankovém praporu nachází 31 tanků (tři roty po deseti tancích plus jeden velitelský tank), v druhém 41 (čtyři roty po deseti tancích plus jeden velitelský tank).

Do konce roku 2019 měla UVZ podle smlouvy z roku 2018 dodat prvních 44 vozidel Armata. Podle informací (srpen 2019) ruského webu Vojensko-průmyslový kurýr (VPK) však ruská armáda do konce roku 2019 očekávala jen 16 vozidel na platformě Armata (12 T-14). Jak nyní uvedl Krivoručko, bude to nakonec jen pět vozidel Armata do konce února. Následovat budou státní testy, které potrvají do srpna 2020.

Ruský tankový odborník Alexej Chlopotov, majitel zmíněného blogu, v komentáři pod přetisknutým článkem z webu Nauka Technika uvedl, že vyjádření vysokých státních úředníků, vojáků a zástupců průmyslů ohledně nových tanků (T-14, ale i T-90M) jsou „jedna lež.“

Ruský tank T-90 na vojenské přehlídce k 75. výročí bitvy o Stalingrad.

Neslibují se jen Armaty, ale i tanky T-90M. Například v roce 2019 ruská armáda očekávala 60 nových tanků T-90M (dva prapory), což se také nestalo. Státní testy T-90M údajně skončily teprve na konci roku 2019.

„Opravdu doufám, že příslušné orgány se touto otázkou (dodávkami tanků) budou zabývat, vyvodí příslušné závěry a provedou právní posouzení současného bezpráví v obranném průmyslu Ruské federace,“ upozorňuje Chlopotov na fakt, že za lži ohledně dodávek ruských tanků nenese nikdo odpovědnost.

VIDEO: Ruský tank T-90 A v akci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problém s dodávkami Armat je přitom prostý ‒ výrobce tanků Uralvagonzavod (UVZ) nemá žádnou výrobní linku pro vozidla Armata. Všechny Armaty jsou tedy v podstatě kusovou výrobou v provizorních podmínkách. O problémech firmy UVZ a projektu Armata píšeme podrobně v článku Ruská tajná služba FSB prověří projekt tanku Armata.





Sergej Šumilina na ruském webu Nauka Technika v podstatě uvádí to samé, co dřívější články na Armádních novinách, uvádí: „Podle optimistického názoru některých odborníků, dopadnou-li dobře státní zkoušky, sériové dodávky strojů na platformě ‚Armata‘ mohou začít nejdřív v letech 2023-2025.“

VIDEO: Rusové představili nový tank T-14 Armata Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co se týče firmy UVZ, tak ta poslední den roku 2019 vydala výroční tiskovou zprávu. Podle této zprávy UVZ v roce 2019 vyrobila rekordní počet obrněných vozidel za posledních 15 let. Firma UVZ pro ruské ministerstvo obrany dodala například modernizované tanky T-72B3/B3M a vyprošťovací vozidla BREM-1M. Zároveň na konci roku 2019 poměr vojenské a civilní výroby v UVZ dosáhl poměru 50 na 50.

Zdroj: Dziennik Zbrojny, Nauka Technika, 2, RIA Novosti, 2, Gur Khan Attacks!



Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.