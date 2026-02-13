Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

Radek Folprecht
V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že jich Rudá armáda bude mít k dispozici v řádu desetitisíců. Při zkouškách ovšem předmětné prototypy zcela zklamaly, což se nakonec dalo čekat.
Část 1/3
Dyrenkovovy tanky (obrněné traktory) při zkouškách
Obrněné automobily D-8
Tanky T-26 v raném provedení s dvěma věžemi. Dvouvěžové T-26 měly samozřejmě pouze kulometnou výzbroj.
T-26 v klasickém jednověžovém provedení s kanonovou výzbrojí. Vyfotografované tanky mají ovšem navíc anténu.
Rychlé tanky BT
10 fotografií

Dnes snad není pro nikoho žádným tajemstvím, že na začátku druhé světové války měla Rudá armáda více tanků než všechny ostatní armády světa dohromady. Ale ono to platilo už mnohem dříve, kdy se Stalinova říše do tohoto stavu kvantitativní pancéřové nadvlády dostala v první polovině třicátých let. A to dokonce navzdory tomu, že se zdaleka nedařilo plnit ambiciózní plány tankové výroby.

A zde nemůžeme nezmínit první pětiletku, která běžela v letech 1928 až 1932 a nastartovala masivní industrializaci zaostalého Sovětského svazu, přesněji tedy industrializaci se zaměřením na těžký průmysl. (Pětiletky byly pětileté plány pro centrálně řízenou ekonomiku, po druhé světové válce najely na své pětiletky i satelity SSSR.) Ono to zní pěkně - rozvoj těžkého průmyslu. Ale průšvih byl v tom, že se to týkalo prakticky jen jeho. Vznikla sice řada nových pracovních míst, stavěly se i obytné domy pro dělníky nových továren, ale lid stále trpěl materiálovou nouzí. Ostatně s touto industrializací země dokonce souvisí i tehdejší hladomory, ale o tom někdy jindy.

Z pohledu průmyslu, a to jakéhokoliv, bylo zaostalé už carské Rusko za báťušky cara. Popravdě se to netýkalo pouze průmyslu, ale tam to bylo nejmarkantnější. V absolutních číslech průmyslové produkce před první světovou válkou se Rusko sice vyhouplo na pátou pozici na světě, ale vzhledem k markantně vyššímu počtu obyvatel v porovnání s ostatními zeměmi u něj vycházela tristní produktivita na hlavu. Jen pro srovnání si uveďme, že zatímco první Spojené státy měly tehdy asi 35% podíl na světové průmyslové produkci, tak páté Rusko dokázalo mírně překročit 5% podíl.

Vraťme se k první pětiletce. Plánovači v Moskvě si samozřejmě uvědomovali, že v případě industrializace se bez pomoci z rozvinutých zemí neobejdou. Rozuměj bez zapojení jejich soukromých firem. A ty to vítaly, protože za Velké hospodářské krize to pro ně byl významný zdroj zakázek. Bohužel vedlejším účinkem této pomoci bylo vybudování vojensko-průmyslového potenciálu země s dobyvačnými choutkami. Za vše hovoří citát, který je často připisovaný Leninovi (ale jehož autenticita je sporná): Kapitalisté nám sami prodají provaz, na kterém je pověsíme.

Především Američané měli lví podíl na tehdejší výstavbě řady sovětských továren a vyškolení mnoha sovětských odborníků. A výrobní prostředky (stroje i celé technologie) do těchto továren se nakupovaly nejen v USA, ale také ve Velké Británii, v Německu a v dalších zemích. A na nich se vyráběla technika podle západních vzorů (nákladní automobily, osobní automobily, traktory a další).



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Traktor, Rusko

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Těžký život ponorkáře. Takto vypadala běžná služba v ocelové rakvi

Den se na ponorkách dělil na tři časově vyvážené úseky – službu, spánek a...

Obyvatelé české kotliny si díky dovoleným u moře asi dokážou představit, jak vypadá život na větší či menší hladinové lodi. Ale jak se člověk asi může cítit v ponorce? Ponechme stranou národnost,...

KVÍZ: Znáte technologie, které vám pomohou v krizové situaci?

Záchranáři ve waleském městě Rhyl evakuují obyvatele ze zaplavených domů. (5....

Poradili byste si při mimořádné situaci? Víte, jak vám může pomoci technika a kdy se na ní naopak nebudete moci spolehnout? Vyzkoušejte si náš kvíz, který vám ukáže, jak na tom jste.

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

Zjistěte, jaké počítače měnily svět a prodávaly se po milionech

Počítač Commodore 64

Historie osobních počítačů připomíná spíš divokou jízdu na horské dráze než nudné tabulky v Excelu. Zatímco dnes bereme výkonné stroje v kapse jako samozřejmost, cesta k nim vedla přes gumové...

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

13. února 2026

Šestnáct dní s roubíkem končí: nová sluchátka Sony nadchnou nejen zvukem

Sony WF-1000XM6

Od chvíle, kdy jsme nová Sony WF-1000XM6 poprvé zasunuli do zvukovodů uplynulo už šestnáct dní, ale teprve v čase vydání článku padlo přísné informační embargo. Nebudeme napínat, sluchátka se náramně...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:25

Budou lidé plodit děti i mimo Zemi? Lidstvo možná narazí na velký problém

Premium
ilustrační snímek

Lidstvo míří do vesmíru. Pobyt mimo Zemi však s sebou nese řadu rizik. Nezanedbatelná je hrozba poruch plodnosti. Jsme schopni plodit děti i někde jinde než na své domovské planetě?

12. února 2026

Slavný motocykl Norton Big 4 nakonec v bojích nahradil americký Jeep

Anglický motocykl Norton Big 4, který ve Velké Británii používali i...

Byl to jeden ze strojů který pomáhal s budováním 1. československé smíšené brigády ve Velké Británii. V dalším díle Pokladů z depozitáře si zblízka prohlédneme slavný motocykl Norton Big 4, jehož...

12. února 2026

Teprve před 25 lety se lidský objekt poprvé dostal na asteroid

Ilustrace sondy NEAR Shoemaker u asteroidu

Mars, Měsíc, Venuše. To byly jediná místa ve vesmíru, na kterých dokázala přistát lidská sonda až do roku 2001. Přesně 12. února se totiž vesmírná sonda NEAR Shoemaker dostala na doposud nejmenší...

11. února 2026

KVÍZ: Znáte technologie, které vám pomohou v krizové situaci?

Záchranáři ve waleském městě Rhyl evakuují obyvatele ze zaplavených domů. (5....

Poradili byste si při mimořádné situaci? Víte, jak vám může pomoci technika a kdy se na ní naopak nebudete moci spolehnout? Vyzkoušejte si náš kvíz, který vám ukáže, jak na tom jste.

vydáno 11. února 2026

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

10. února 2026  10:48

Posedlost pořádkem? Vyzkoušeli jsme ideální počítač pro prázdné stoly

Lenovo Yoga AiO

Takzvané „all-in-one“ počítače jsou domácími uživateli často přehlíženy a i my se jim věnujeme jen zřídkakdy. Je pro to několik tradičních důvodů, které ale v posledních letech výrazně vybledly....

10. února 2026

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

10. února 2026

NASA zachraňuje jednu marsovskou sondu, u druhé na chvíli převzala řízení AI

Sonda Maven bude startovat roku 2013.

Letos asi bude největší pozornost zaměřena na Měsíc, ale opomínat bychom neměli ani Mars. Přece jen se na něm a kolem něj pohybují sondy a laboratoře, které stále zkoumají nové věci. Ale cesta není...

9. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní

Francouzští okupanti před 100 lety zatkli v Porúří čtyři ředitele oceláren

Začátek roku 1926 se v Německu nesl ve znamení úlevy a opatrné naděje. Spojenecké mocnosti tehdy vrátily Berlínu první část okupovaného Porýní. Událost měla symbolický význam nejen pro Němce, ale i...

8. února 2026

NASA zachytila rekordní sluneční erupce. Přinesou polární záři nad Českem?

Sluneční erupce (ilustrační snímek)

Sonda NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) zaznamenala na Slunci během jediného týdne sérii mimořádně silných erupcí třídy X. Zatímco energetici a operátoři satelitů jsou v pohotovosti kvůli možným...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.