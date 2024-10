Visingr: Piloti kamikaze jako váleční hrdinové? Japonci mění pohled na válku

Sebevražedný boj podle Lukáše Visingra rozhodně není pouze záležitostí druhé světové války. Lze ho vystopovat v různých obdobích lidských dějin. Nejednou se totiž stalo, že válečníci šli do boje s vědomím, že jej nemohou přežít.

Samurajské kořeny v kodexu bushido

Asi nejznámějším případem je podle publicisty případ tří stovek Sparťanů v bitvě u Thermopyl. „Ti prostě věděli, že jdou na smrt. Podobně za druhé světové války řada sovětských letců, nebo tankistů praktikovala útok taranem, tedy přímým nárazem do nepřátelských strojů a mnozí z nich to dokázali přežít. Někteří se dokonce na tento způsob boje specializovali.“

„Ale v tom je zásadní rozdíl oproti japonským letcům, protože sovětští taranščíci měli aspoň teoretickou šanci přežít, zatímco japonská praxe opravdu nevyhnutelně a nezvratně počítala se smrtí pilota. Navíc v Japonsku to byla iniciativa shora, byla to strategie,“ vysvětluje Lukáš Visingr.

Specifickou formou sebevražedného boje je islamistický terorismus. Ale v tomto případě je motivace zásadně odlišná. „Vychází z radikálního pojetí islámu. A navíc jsou to teroristé, kteří útočí převážně na civilní cíle, zatímco kamikaze byla vyloženě vojenská strategie, která se snažila způsobit co největší škody americkým ozbrojeným silám.“

A jak se sebevražedný boj dostal do japonské kultury? Podle Lukáše Visingra lze kořeny hledat v prastarém kodexu bushido, jímž se řídili japonští samurajové. Kladl silný důraz na čest, věrnost, poslušnost a statečnost. Tato pravidla samurajům určovala přístup k životu i smrti: smrt sice neměli vyhledávat, ale museli být připraveni ji přijmout, když přišla.

Japonská císařská armáda považovala své vojáky za duchovní potomky samurajů a boj za císaře byl považován za přirozený, dokonce až za cenu obětování života. Základ myšlenky kamikaze vznikl v říjnu 1944, kdy japonský admirál Takidžiró Óniši předložil návrh využít speciální strategii, při které měli piloti, jejichž letadla byla naložena bombami, záměrně útočit na americké lodě.

Okamura? Fanatici? Opilí narkomani?

„Ale jedna perlička: je totiž zdokumentováno, že už o čtyři měsíce dříve, v červnu 1944 tuto myšlenku předložil jeden vysoce postavený námořní důstojník, který se jmenoval, a to je docela pikantní, Motoharu Okamura,“ vysvětluje Lukáš Visingr.

Japonští velitelé podle publicisty doufali, že tyto útoky pomohou zlomit americkou námořní převahu. První nálety kamikaze byly provedeny během bitvy o Filipíny na konci roku 1944. Tehdy se Japoncům touto strategií podařilo potopit americkou letadlovou loď St. Lo.

Ačkoliv piloti kamikaze byli v minulosti prezentováni jako fanatici, ve skutečnosti to byli obyčejní muži, kteří byli tímto způsobem ochotní bojovat za svou vlast. „V knížkách z komunistické éry si můžeme skutečně přečíst, že piloti kamikaze byli opilí, zdrogovaní, že to byli náboženští a nacionalističtí fanatici.“

„Pravda byla jiná. Předně že by byli pod vlivem alkoholu? To můžeme jasně odmítnout, protože opilec by jen těžko pilotoval letadlo. Co se drog týče, někteří mohli mít v sobě něco jako pervitin – pro větší výdrž. Ale to za druhé světové války používaly téměř všechny armády. A co se fanatismu týče, asi bychom mezi nimi nějaké fanatiky našli, ale naprostá většina těchto pilotů taková určitě nebyla,“ dodává vojenský analytik.

Tragičtí hrdinové války

Japonští propagandisté v závěru války podporovali nábor do speciálních jednotek a ti, kteří se přihlásili, podstoupili intenzivní trénink. Zpočátku byli piloti vybaveni běžnými stíhačkami a bombardéry, ale postupem času se začaly vyvíjet speciální sebevražedné zbraně, jako byl letoun Óka s raketovým pohonem či sebevražedné torpédo Kaiten.

Celkem bylo podle Lukáše Visingra provedeno zhruba 2 800 sebevražedných útoků. A i když nálety pilotů kamikaze byly poměrně efektivní, na konečný výsledek války neměly zásadní vliv. „Ale i tak bylo spočítáno, že tyto útoky byly asi desetkrát účinnější z hlediska pravděpodobnosti zásahu než klasické bombardování. To je logické, protože když pilot řídil letadlo až do posledního zásahu, mohl se vyhýbat protiletadlové palbě a mohl pak opravdu zasáhnout americkou loď.“

A jak jsou dnes piloti kamikaze vnímáni v Japonsku? Téměř 80 let od druhé světové války? „Japonci začali válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, do určité míry zlehčovat. Jistě si uvědomují, že ve válce stáli na špatné straně, že byli agresory. Ale co se týče pilotů kamikaze, na ně se v Japonsku nehledí jako na fanatiky, ale jako na tragické válečné hrdiny, kteří sice padli zbytečně, ale složili na oltář vlasti nejvyšší oběť.“

Lukáš Visingr to v závěru Rozstřelu doložil i odkazem na současnou japonskou kinematografii, kdy sebevražednému boji věnuje například uznávaný režisér Takaši Jamazaki, a to ve filmech Godzilla Minus One nebo The Eternal Zero.

Jak vypadaly „kamikaze“ letouny? Jaká byla reálná efektivita sebevražedných zbraní proti americkým lodím? Kde byli tito piloti nasazováni? A jak je v Japonsku vnímána obecně sebevražda? I na to odpovídal v Rozstřelu publicista a vojenský analytik Lukáš Visingr.