V posledním ročníku velkého námořního cvičení RIMPAC 2026 skončila na dně Tichého oceánu dvě bývalá válečná plavidla Spojených států. Větší z nich byla vrtulníková výsadková loď USS Peleliu o výtlaku 26 000 tun. Pod hladinu ji definitivně poslala řízená střela Harpoon odpálená ze španělské fregaty Álvaro de Bazán. Možná ještě zajímavější spektákl byl ale konec křižníku USS Mobile Bay. Plavidlo z roku 1985 o výtlaku 6 700 tun potopilo torpédo z kanadské ponorky HMCS Corner Brook.
Námořnictvo země javorového listu zveřejnilo z můstku podmořského člunu video. Zachycuje pohled periskopem a nadšené hlasy námořníků. Křižník se potápěl zádí napřed. Do toho se ozývalo:
„Už jde, už jde!“
„Podívejte se na tu příď!“
„Kdo je u periskopu?“
„Už je po ní!“