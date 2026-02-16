Stříleli po nich, sami neměli zbraně. Jak američtí piloti fotili ropnou katastrofu

Premium

Fotogalerie 8

průzkumný RF-4C Phantom II během operace Pouštní bouře | foto: Wright, Jeff, USAF

Radek John
Web The War Zone vydal vzpomínky amerických pilotů letounů RF-4C z války v zálivu. Do válečné zóny létaly neozbrojené. Při jedné takové misi vyrazily dva z nich na fotografický let. Měl dokázat, že irácký diktátor Saddám Husajn schválně vypouští surovou naftu do moře.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na konci léta 1990 napadl Irák svého souseda – Kuvajt. Oficiální záminkou války byly kuvajtské šikmé vrty. Podle Iráčanů odsávali Kuvajťané ropu z podzemních ložisek na iráckém území. Konkrétně mělo jít o rozsáhlé naleziště Rumajlá. Armáda Saddáma Husajna ovládla výrazně slabší stát během pouhých dvou dnů. Na pomoc napadené zemi však přišla mezinárodní koalice 42 zemí vedená Spojenými státy. Mezi spojenci bylo i čerstvě svobodné Československo. Mezinárodní koalice měla výraznou technologickou převahu.

Gibbons reagoval střídavým klesáním a stoupáním. Protiletadlové palbě se mu tak podařilo vyhnout. Úhybné manévry však otřásly citlivou kamerou. Když se fotografický RF-4C po několika minutách přiblížil k cíli, LOROP přestala fungovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte technologie, které vám pomohou v krizové situaci?

Záchranáři ve waleském městě Rhyl evakuují obyvatele ze zaplavených domů. (5....

Poradili byste si při mimořádné situaci? Víte, jak vám může pomoci technika a kdy se na ní naopak nebudete moci spolehnout? Vyzkoušejte si náš kvíz, který vám ukáže, jak na tom jste.

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

Stříleli po nich, sami neměli zbraně. Jak američtí piloti fotili ropnou katastrofu

Premium
průzkumný RF-4C Phantom II během operace Pouštní bouře

Web The War Zone vydal vzpomínky amerických pilotů letounů RF-4C z války v zálivu. Do válečné zóny létaly neozbrojené. Při jedné takové misi vyrazily dva z nich na fotografický let. Měl dokázat, že...

16. února 2026

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Vědci z univerzity v Bristolu testují nové robotické kalhoty pro astronauty

Vědci z univerzity v Bristolu vyvíjejí a testují robotické kalhoty pro astronauty. Uplatní se pro budoucí mise na Měsíc a později na Mars. Speciální technologie by mohla astronautům pomoci s...

16. února 2026

Ostuda ve Sněmovně. Před 100 lety létaly při zasedání aktovky

Meziválečná Sněmovna sídlila v Rudolfinu. Poslanci se tam nastěhovali před 100...

Jako na premiéře divadelního představení. Tak vypadala před 100 lety atmosféra před první schůzí nově zvolené Poslanecké sněmovny. Galerie pražského Rudolfina byly 16. února 1926 beznadějně vyprodány...

16. února 2026

Zkuste si zkontrolovat správnou funkčnost Windows nebo procházet web bez myši

Ilustrační foto - myš

Zjistěte, kdy jste si založili svůj Google účet, jak zálohovat fotky z Google Fotek, zkuste procházet web bez myši, preventivně kontrolovat správnou funkčnost Windows s vestavěnými nástroji, rychle...

15. února 2026

Leslie Nielsen z Bláznivé střely se proslavil jako hvězda až na stará kolena

Leslie Nielsen ve filmu Suprhrdina – Z filmu Suprhrdina

Před 100 lety se narodil herec, jehož jméno si dnes většina diváků spojuje s neochvějnou tváří uprostřed absurdního chaosu. Leslie Nielsen se stal symbolem bláznivých parodií, přestože většinu...

15. února 2026

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

14. února 2026

Konec polygamie, zrovnoprávnění žen: Turecko před 100 lety zrušilo šaríu

Otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk na archivní fotografii (11. května...

Moderní Turecká republika vznikla na podzim 1923, skutečný přelom v každodenním životě jejích obyvatel však přišel o tři roky později. Dne 17. února 1926 schválil parlament nový občanský zákoník,...

14. února 2026

Mezinárodní vesmírná stanice se vrátí k normálu. Vyrazila nová posádka

Start mise Crew-12 k Mezinárodní vesmírné stanici

V pátek 13. února dopoledne se vydala na cestu k Mezinárodní vesmírné stanici nová posádka složená ze dvou Američanů, Francouzky a Rusa. Americká NASA je nyní jediná, která může posádky na ISS...

13. února 2026  10:19,  aktualizováno  11:16

Chemikálie TFA nám padá na hlavy 21 800 tun ročně. Zdravotní dopady neznáme

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

V životním prostředí na Zemi rychle přibývá kyseliny trifluoroctové. Vzniká rozkladem moderních chladicích médií. Ta nahradila nebezpečné sloučeniny způsobující rozpad ozonové vrstvy. Dost možná...

13. února 2026  10:02

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

13. února 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Šestnáct dní s roubíkem končí: nová sluchátka Sony nadchnou nejen zvukem

Sony WF-1000XM6

Od chvíle, kdy jsme nová Sony WF-1000XM6 poprvé zasunuli do zvukovodů uplynulo už šestnáct dní, ale teprve v čase vydání článku padlo přísné informační embargo. Nebudeme napínat, sluchátka se náramně...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:25

Budou lidé plodit děti i mimo Zemi? Lidstvo možná narazí na velký problém

Premium
ilustrační snímek

Lidstvo míří do vesmíru. Pobyt mimo Zemi však s sebou nese řadu rizik. Nezanedbatelná je hrozba poruch plodnosti. Jsme schopni plodit děti i někde jinde než na své domovské planetě?

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.