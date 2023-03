Raketový letoun Berezňak-Isajev BI pro Stalina. Nepovedl se ani jeden

V letech druhé světové války, kdy stíhačky s pístovými motory atakovaly své výkonnostní limity, se prošlapávala cesta k letounům s motory reaktivními. Byť tím správným řešením do budoucna byl motor proudový, což nakonec ti nejchytřejší z nejchytřejších ve Velké Británii a v Německu věděli už před válkou, objevilo se i několik zajímavých konstrukcí letounů s pohonem raketovým. Pouze Němci však dovedli do operačního nasazení svou raketovou stíhačku Messerschmitt Me 163 Komet, byť tento primát jim z přímého vojenského hlediska nepřinesl nic, co by stálo za řeč a hlavně za vynaložené úsilí a oběti.