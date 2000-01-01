náhledy
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří mezi širokou veřejností dobré jméno Královského letectva, jehož je skupina součástí. Ve čtvrtek 18. září zhruba v 15 hodin proletí nad centrem Prahy společně s dvojicí gripenů.
Autor: Alan Wilson, CC BY-SA 2.0
Skupina Red Arrows vznikla v roce 1965. Základní personální kádr tvoří devět elitních pilotů pro devítku letounů používaných při vystoupeních. Délka služby u Red Arrows činí tři roky a vybíráni na tyto pozice jsou nejlepší z bojových pilotů. Pilotů se hlásí větší počet, než je možné vždy v daném termínu přijmout, takže je z čeho vybírat. Každý rok se mění vždy tři piloti.
Autor: Cpl Andy Benson / MOD
V současnosti jsou předváděcími letouny Red Arrows proudové cvičné letouny typu BAE Hawk T1A, tento typ skupina používá už od roku 1980 a vidíme ho na všech fotografiích v galerii. Předtím skupina létala na letounech Folland Gnat T1 stejné kategorie.
Autor: Crown Copyright - MoD
Při pohledu na skupinu Red Arrows doprovázející Airbus A400M Atlas si prozradíme, že jmenovaná akrobatická skupina vznikla z důvodu redukce do té doby zbytečně vysokého počtu působících akrobatických skupin RAF. Jménem navázala na skupinu Black Arrows, červenou barvou letadel na Red Pelicans a původními letouny Folland Gnat na Yellowjacks. Jinak zlomky propagačních filmových záběrů RAF skupin Red Pelicans, Yellowjacks a Black Arrows (v tomto pořadí) můžeme spatřit ve filmu Fantomas kontra Scotland Yard.
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
Zájemci hlásící se o službu předváděcího pilota ve skupině Red Arrows musí splňovat několik kvalifikačních podmínek. Je to například alespoň 1500 odlétaných hodin nebo výtečné hodnocení v dosavadní službě na bojovém letounu.
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0
BAE Hawk T1A skupiny Red Arrows. Při vystoupeních přijde ke slovu i brzdicí štít (aerodynamická brzda) situovaný pod zadní částí trupu.
Autor: Crown Copyright - MoD
Vystoupení skupiny se samozřejmě nekonají během celého roku. Sezóna začíná v květnu a končí v říjnu, hned poté začíná příprava na další sezónu.
Autor: Cpl Andy Benson / MOD
Největšího ročního počtu vystoupení Red Arrows bylo zatím dosaženo v roce 1995, kdy se jich konalo úctyhodných 136.
Autor: SAC Adam Fletcher / MOD
Velkolepé turné podnikly Red Arrows během části předváděcí sozony 2019, provedli řadu vystoupení ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Na této ilustrační fotografii si můžeme zřetelně všimnout, že stroje jsou obasazené na obou sedadlech. Při ostrých vystoupeních sedí v letadle zpravidla pouze pilot na předním sedadle. Při přeletech na a z vystoupení bývá letadlo plně osazeno, kdy na druhém sedadle má výsostné místo hlavní technik daného stroje.
Autor: Crown Copyright - MoD
Kouřový efekt za letounem se dociluje vstřikováním nafty do horkých výstupních plynů, kdy nejprve dojde k odpaření nafty a hned následně k její kondenzaci, přičemž tyto jemné kapičky vidíme jako bílou kouřovou stopu. Pro vytváření modré nebo červené stopy se do nafty přidává příslušné barvivo. Pod každým strojem vidíme tříoddílovou nádrž s těmito neřády, je tam 50 galonů „čisté“ nafty, 10 galonů modře obarvené nafty a 10 galonů červeně obarvené nafty (barevnou směs tvoří 75 % nafty a 25 % barviva). Ministerstvo obrany v roce 2021 vypsalo poptávku na vývoj ekologického kouřového systému.
Autor: Cpl Andy Benson / MOD
Například za celý rok 2018 skupina spotřebovala 643 tisíc litrů nafty a 63 tisíc litrů barviva, jak uvedlo ministerstvo obrany. Ostatně kouřové efekty nejsou pouze bonus pro oko diváka, ale pomáhají i samotným pilotům (třeba v situačním povědomí v případě rozdělené formace do různých „částí oblohy“), a proto se používají i při nácviku.
Autor: Lubomír Světnička, natoaktual.cz
Red Arrows nad Kuwait City
Autor: SAC Craig Marshall / MOD
Skupina Red Arrows prolétá nad dávno opuštěným a tajemným skalním městem Petra v Jordánsku.
Autor: SAC Hannah Smoker / MOD
Akrobatická skupina Red Arrows nad Singapurem. Velký „třívěžový“ objekt je hotel Marina Bay Sands.
Autor: Cpl Steve Buckley / MOD
Akrobatická skupina Red Arrows na červených strojích Hawk letí společně se čtveřicí víceúčelových stíhacích letounů Typhoon, které vyrábí nadnárodní koncern Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.
Autor: Cpl Andy Benson / MOD
Skupina Red Arrows doprovází poslední letuschopný bombardér Avro Vulcan na jednom z jeho posledních letů. Historický bombardér provozovalo sdružení „Vulcan to the Sky Trust“.
Autor: Royal Air Force, Crown Copyright
Red Arrows nad letadlovou lodí HMS Illustrious (R06). Jednalo se o tzv. lehkou letadlovou loď, tato konkrétně nesla 22 letadel v kombinaci letounů Sea Harrier/Harrier II a vrtulníků. HMS Illustrious (R06) byla vyřazena ze služby v roce 2014.
Autor: Cpl Andy Benson / MOD
Pohled na jeden z letounů BAE Hawk skupiny Red Arrows přes druhoválečnou stíhačku Hawker Hurricane
Autor: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0