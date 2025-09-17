Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

  11:34
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří mezi širokou veřejností dobré jméno Královského letectva, jehož je skupina součástí. Ve čtvrtek 18. září zhruba v 15 hodin proletí nad centrem Prahy společně s dvojicí gripenů.
Red Arrows, akrobatická skupina RAF Red Arrows, akrobatická skupina RAF BAE Hawk T1A akrobatické skupiny Red Arrows Skupina Red Arrows a transportní Airbus A400M Atlas Zájemci hlásící se o službu předváděcího pilota ve skupině Red Arrows musí... BAE Hawk T1A akrobatické skupiny Red Arrows Red Arrows, akrobatická skupina RAF Red Arrows, akrobatická skupina RAF Dva ze strojů akrobatické skupiny Red Arrows Red Arrows, akrobatická skupina RAF Legendární britští Red Arrows na Dnu NATO v Ostravě v roce 2006. První... Red Arrows nad Kuwait City

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

18. září 2025

