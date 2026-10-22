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Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné

  11:20
Nad krajinou letí průzkumný nepřátelský dron. Míří k chladicím věžím, které se tyčí v dálce. Zaujme ho ale něco jiného: aktivní radar, který chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny. Bezpilotní letoun zaměří souřadnice lokátoru a na místo posílá kamikaze dron, který radar odpálí. Jenže má smůlu. Trefil jen levnou atrapu.

Návnadu, která se jako skutečné vojenské zařízení pouze velmi věrně tváří. Skutečný radiolokátor za desítky milionů eur je zatím bezpečně uklizen mimo dosah nepřítele.

Video s tímto scénářem včera zaujalo desítky návštěvníků veletrhu Future Forces, který se za účasti mnoha významných hostů včetně prezidenta Petra Pavla či ministra obrany Jaromíra Zůny koná na výstavišti v pražských Letňanech. Zajímavou novinku zde představil v české premiéře pardubický výrobce radiolokátorů ERA.

Volavka z Pardubic

Jeho nové zařízení nazvané EW-DEC (EW znamená elektronický boj, DEC je zkratka z anglického slova decoy – klamný cíl) je „volavka“, která vysílá signály napodobující skutečná radarová zařízení. Na obrazovkách protivníka se tak objeví radary, které ve skutečnosti neexistují. Útočník po nich jde, zatímco skutečná technika zůstává v bezpečí. „Vidíme, že na sestřelování levných dronů se používaly Patrioty. Tady je to obráceně. Pomocí návnad vytvoříte elektromagnetickou mlhu, do níž schováte své aktivní radary, a oklamete tak protivníka,“ vysvětluje generální ředitel společnosti ERA Ondřej Chlost.

Nepřítel pak podle něj vidí, že je v prostoru spousta cílů, ale neví, který je ten správný. „Na jejich zneškodnění použije velmi drahé prostředky, třeba protiradiolokační střely, což jsou technologie za miliony eur. Vás přitom falešný radar stojí nesrovnatelně méně,“ podotýká Ondřej Chlost.

Právě nízká cena je největší výhoda pardubické novinky. Na první pohled je patrné, že maličké zařízení s hmotností do 25 kilogramů, o němž někteří návštěvníci veletrhu prohlásili, že vypadá trochu jako udírna, nebude stát desítky milionů eur jako skutečný radiolokátor.

Levná atrapa EW-DEC od společnosti ERA je návnada pro nepřítele, která má chránit drahé radarové systémy.

„Konkrétní cenu samozřejmě nemůžeme prozradit, ale pohybujeme se zhruba o dva řády níž, než je hodnota aktivního radaru. Cílem celého vývoje bylo právě to, aby zařízení bylo co nejlevnější při maximálním výkonu. Nechtěli jsme po vývojářích nic drahého a složitého, protože pak by na bojišti každý přemýšlel, jestli ho obětovat, nebo ne,“ vysvětluje Ondřej Chlost s tím, že celou novinku až na několik komponentů vyrábí ERA sama.

Za rok hotovo

I díky tomu trval vývoj EW-DEC jen něco málo přes rok.

„Tak rychlý vývoj jsme u nás zatím neměli. Jsme zvyklí na dlouhé cykly a na to, že naše technologie musí být certifikované a projít oficiálními testy. Ale vidíme, co se děje. Bojiště se strašně rychle mění, a kdyby nám něco trvalo pět let, bude to zastaralé,“ říká Chlost.

Představení levné atrapy EW-DEC od společnosti ERA, která má chránit drahé radarové systémy.

Inspirací je podle něj Ukrajina. „Ukrajinci posílají první prototypy rovnou na frontu a ověří si, jestli fungují. Když ano, pokračují. Když ne, začnou dělat něco úplně jiného,“ popisuje šéf ERA. Úplně bez zásahu úředníků se ale ani pardubická novinka neobejde: než ji armády dostanou, bude muset splnit normy NATO. Zatím prochází finálním testováním, pak má začít sériová výroba.

Kam „falešné“ radary zamíří? Mezi prvními zájemci byli pobaltské státy, potenciálním trhem je pochopitelně Ukrajina, ale i země v okolí Hormuzského průlivu.

EW-DEC ovšem nemusí sloužit jen ve válce, hodí se i pro výcvik. „Vojenské piloty můžete v mírové době těžko vystavit tomu, že by na ně mířil ruský protiletadlový systém S-300. S návnadami ale můžete postavit kompletní protivzdušnou obranu, na kterou budou piloti nalétávat. Začnou jim svítit výstražné kontrolky, že je něco zaměřuje, a musí se naučit, co s tím dělat,“ dodává Chlost.

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