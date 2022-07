Čím chránit Prahu a jaderné elektrárny? Budoucnost protivzdušné obrany

Stejně jako většina armád v Evropě i ta československá, od roku 1993 česká, upadla vlivem rozsáhlých rozpočtových škrtů do hlubokého míru, což se vyznačovalo zejména rychlým snižováním stavů vojsk a masivním vyřazováním staré techniky. V průběhu několika let tak Česká republika odepsala celou „strategickou“ protivzdušnou obranu, když jediný federální systém S-300 dostalo během dělení majetku státu Slovensko a beznadějně zastaralý S-200 byl v polovině 90. let vyřazen.