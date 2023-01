Balistické střely jsou výzvou pro budoucí český systém protivzdušné obrany

Dodavatel budoucí protivzdušné obrany České republiky, izraelská společnost Rafael, má ve svém portfoliu následující systémy: SPYDER Protiraketový systém poskytuje účinnou ochranu strategických objektů a obranu sil nacházejících se v bojové oblasti. Jeho autonomní schopnosti dokáží detekovat hrozby za pohybu a umožňují 360stupňové odpálení během několika sekund od okamžiku, kdy je cíl prohlášen za nepřátelský, a to za každého počasí, s možností vícenásobného odpálení a se síťovými schopnostmi. Jedná se o platformu s otevřenou architekturou, kterou lze integrovat s dalšími systémy, a může používat rakety Python-5 a Derby společnosti Rafael. V závislosti na zvolené střele může systém čelit cílům do vzdálenosti 130 kilometrů. Systém protivzdušné obrany SPYDER od izraelské společnosti Rafael. Davidův prak Protiraketový systém vyvinutý ve spolupráci s americkou společností Raytheon je určený ke zneškodnění raket velkého kalibru, balistických střel krátkého a středního doletu a dalším vyvíjejícím se hrozbám. Systém je modulární, škálovatelný a flexibilní, aby se přizpůsobil oblasti a topologii, kterou je třeba chránit. Jeho střely se vyznačují vynikající kinematikou, manévrovatelností a rychlostí, a vysokou účinností díky kombinaci nového inovativního řízení, víceimpulsního pohonu a vyhledávacího zařízení nové generace v lehkém draku. Izraelský protiraketový obranný systém zvaný Davidův prak, který vyvinul ve spolupráci se Spojenými státy (2. dubna 2017) Iron Dome Mobilní systém protivzdušné obrany proti raketám krátkého doletu, řízeným střelám, bezpilotním letounům a dělostřeleckým projektilům vystřelovaným ze vzdálenosti 4–70 km. Iron Dome je systém složený ze tří hlavních částí. Detekční a sledovací radar detekuje odpálení projektilu a sleduje jeho trajektorii při průletu izraelským územím. Systém řízení boje a kontroly zbraní pak na základě těchto informací vypočítá, kam dopadne, a rozhodne, zda se jedná o hrozbu, nebo zda dopadne neškodně do neobydlených oblastí. Pokud předpokládané místo dopadu rakety ohrožuje izraelské civilisty nebo jiné určené oblasti, systém vypustí střelu pro zachycení rakety. Tato řízená střela je odpálena z jednotky pro odpalování střel s cílem zničit přilétající raketu ve vzduchu, čímž eliminuje hrozbu. Izraelský protiraketový systém Iron Dome v akci (15. listopadu 2012) Sparrow Targets Různé varianty balistických střel (Silver Sparrow, Blue Sparrow, Black Sparrow) simulujících vzdušné cíle určené pro testování protivzdušných systémů. Odpálení střely Evolved Sea Sparrow z paluby španělské fregaty Alvaro de Bazan (F 101)