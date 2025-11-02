Kde operuje průzkumný letoun RC-135, tam se nejspíš bude psát historie

Nenápadným, leč nesmírně důležitým článkem leteckého průzkumu a sběru informací je po celá desetiletí bezesporu letoun RC-135. Připomeňme si jej v rámci našeho ohlédnutí za stroji tematické množiny „Eyes in the Skies“, (volně přeložitelné jako „Oči na obloze“), letošní letecké show The Royal International Air Tattoo (RIAT).

Když se ohlédneme po do minulosti – řekněme počínaje válkou ve Vietnamu – a na mysl nám vytanou různé vojenské operace Spojených států, je přítomnost některé z verzí letounu RC-135 více než pravděpodobná. Zde se zaměříme na RC-13 V/W Rivet Joint, tedy letoun radiotechnického průzkumu, který jsme měli možnost vidět na letošní letecké show RIAT.

Tento výzvědný a průzkumný letoun byl a stále zůstává důležitým nosičem systémů pro geolokaci a vyhodnocování signálů v celém elektromagnetickém spektru. Dokáže určit rozmístění radarů, komunikačních uzlů či systémů elektronického boje, čímž i v podmínkách silného rušení nahlíží do opravdu zásadních karet protivníka.

Právě tyto zachycené signály totiž dokážou sestavit přehled např. o poloze pozemních jednotek resp. jejich pohybu. Systémy Rivet Jointu umí odposlouchávat i komunikaci nepřítele a předávat ji dál.

Britský výzvědný letoun RAF RC-135 Rivet Joint (14. února 2023)
Americký RC-135U Combat Sent
Americký výzvědný stroj RC-135 Rivet Joint
10 fotografií

Vývoj RC-135 sahá do poloviny 60. let minulého století. Tento týden jsme si připomněli poněkud děsivé výročí pokusné exploze nejsilnější jaderné bomby v historii lidstva. Sovětský svaz odpálil tzv. Car bombu nad arktickou Novou zemí dne 30. října 1961. Tehdy byl, kromě těch sovětských, ve vzduchu i průzkumný a výzvědný stroj Američanů – letoun KC-135 (reg. 55-3127). Tento původně tanker strategických bombardérů byl upravený pro pozorování jaderných zkoušek Sovětů. Právě z letounu KC-135 – interně označen jako „Boeing Model 717“, ovšem nejde o moderní Boeing 717 (MD-95) – konstrukčně vychází pozdější stroj RC-135, který přišel na počátku 60. let a od té doby byl průběžně modernizován.

Ve funkci letounu RC-135 (ovšem ve verzi S Cobra Ball – která je vybavena především přístroji pro měření telemetrických údajů dráhy balistické rakety) jako pozorovatele sovětských balistických testů se v historii můžeme v souvislost s tragédií korejského Boeingu 747, let KAL 007, který byl Sověty 1. září 1983 sestřelen u ostrova Sachalin.

Vyšetřování ukázalo, že jihokorejský dopravní stroj se nešťastně odchýlil od své trasy z aljašského Anchorage do Soulu právě v době kdy se Sověti připravovali na odpal mobilní mezikontinentální balistické střely RT-2PM Topol (v NATO kódu SS-25) ze základny v Plesecku. Tato aktivita byla samozřejmě čile sledována dvěma americkými letouny RC-135S Cobra Ball a RC-135V/W Rivet Joint. Sestřelení čtyřmotorového civilního stroje, aniž by pilot zasahujícího letounu Su-15 major Genadij Osipovič měl (v temné noci) vizuální kontakt s cílem, dokonalo děsivé dílo vystresovaných sovětských velitelů. Více si o osudném letu můžete přečíst v tomto článku:

Na palubě je 269 lidí a všichni zemřou. Korejský Boeing 747 bude sestřelen

Výčet operací, kde bychom mohli letouny RC-135 najít se podobá přehledu vojenských dějin druhé poloviny 20. století. Od zmíněné války ve Vietnamu a misí studené války je to třeba operace El Dorado Canyon v Libyi, Urgent Fury v Grenadě, nechyběly v Panamě, v bývalé Jugoslávii a samozřejmě v operacích v Perském zálivu, v Afghánistánu a Iráku.

S letouny RC-135 amerického a britského letectva se můžeme setkat i v současnosti, kdy je kromě jiných letounů podobného zaměření využíván k monitorování situace na východní hranici NATO.

Technické údaje RC-135:


Pohonná jednotka: Čtyři turbodmychadlové motory CFM International F108-CF-201
Rozpětí křídel: 39,9 metrů
Délka: 41,1 metru
Výška: 12,8 metru
Hmotnost: 78 743 kilogramů
Maximální vzletová hmotnost: 133 633 kilogramů
Kapacita paliva: 58 967 kilogramů
Rychlost: 800 km/h
Dolet: 6 500 kilometrů
Dostup: 50 000 stop (15 240 metrů)
Posádka: 5 - tři piloti, dva navigátoři; (letová posádka mise) 21-27, v závislosti na požadavcích mise, minimálně se skládá ze: třech důstojníků elektronického boje, 14 zpravodajských operátorů a čtveřice techniků palubní údržby
Operační nasazení: od ledna 1964

zdroj: www.af.mil

