Když se ohlédneme po do minulosti – řekněme počínaje válkou ve Vietnamu – a na mysl nám vytanou různé vojenské operace Spojených států, je přítomnost některé z verzí letounu RC-135 více než pravděpodobná. Zde se zaměříme na RC-13 V/W Rivet Joint, tedy letoun radiotechnického průzkumu, který jsme měli možnost vidět na letošní letecké show RIAT.
Tento výzvědný a průzkumný letoun byl a stále zůstává důležitým nosičem systémů pro geolokaci a vyhodnocování signálů v celém elektromagnetickém spektru. Dokáže určit rozmístění radarů, komunikačních uzlů či systémů elektronického boje, čímž i v podmínkách silného rušení nahlíží do opravdu zásadních karet protivníka.
Právě tyto zachycené signály totiž dokážou sestavit přehled např. o poloze pozemních jednotek resp. jejich pohybu. Systémy Rivet Jointu umí odposlouchávat i komunikaci nepřítele a předávat ji dál.
Vývoj RC-135 sahá do poloviny 60. let minulého století. Tento týden jsme si připomněli poněkud děsivé výročí pokusné exploze nejsilnější jaderné bomby v historii lidstva. Sovětský svaz odpálil tzv. Car bombu nad arktickou Novou zemí dne 30. října 1961. Tehdy byl, kromě těch sovětských, ve vzduchu i průzkumný a výzvědný stroj Američanů – letoun KC-135 (reg. 55-3127). Tento původně tanker strategických bombardérů byl upravený pro pozorování jaderných zkoušek Sovětů. Právě z letounu KC-135 – interně označen jako „Boeing Model 717“, ovšem nejde o moderní Boeing 717 (MD-95) – konstrukčně vychází pozdější stroj RC-135, který přišel na počátku 60. let a od té doby byl průběžně modernizován.
Ve funkci letounu RC-135 (ovšem ve verzi S Cobra Ball – která je vybavena především přístroji pro měření telemetrických údajů dráhy balistické rakety) jako pozorovatele sovětských balistických testů se v historii můžeme v souvislost s tragédií korejského Boeingu 747, let KAL 007, který byl Sověty 1. září 1983 sestřelen u ostrova Sachalin.
Vyšetřování ukázalo, že jihokorejský dopravní stroj se nešťastně odchýlil od své trasy z aljašského Anchorage do Soulu právě v době kdy se Sověti připravovali na odpal mobilní mezikontinentální balistické střely RT-2PM Topol (v NATO kódu SS-25) ze základny v Plesecku. Tato aktivita byla samozřejmě čile sledována dvěma americkými letouny RC-135S Cobra Ball a RC-135V/W Rivet Joint. Sestřelení čtyřmotorového civilního stroje, aniž by pilot zasahujícího letounu Su-15 major Genadij Osipovič měl (v temné noci) vizuální kontakt s cílem, dokonalo děsivé dílo vystresovaných sovětských velitelů. Více si o osudném letu můžete přečíst v tomto článku:
Výčet operací, kde bychom mohli letouny RC-135 najít se podobá přehledu vojenských dějin druhé poloviny 20. století. Od zmíněné války ve Vietnamu a misí studené války je to třeba operace El Dorado Canyon v Libyi, Urgent Fury v Grenadě, nechyběly v Panamě, v bývalé Jugoslávii a samozřejmě v operacích v Perském zálivu, v Afghánistánu a Iráku.
S letouny RC-135 amerického a britského letectva se můžeme setkat i v současnosti, kdy je kromě jiných letounů podobného zaměření využíván k monitorování situace na východní hranici NATO.
Technické údaje RC-135:
