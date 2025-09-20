Máte rádi historická letadla a chystáte se vozem z Londýna do Cambridge po dálnic M11? Pak se raději podívejte na termíny leteckých show, protože při průjezdu kolem Duxfordu byste mohli samým úžasem nabourat.
To platilo zejména o prvním zářijovém víkendu, kdy ranvej při Imperial War Museum v Duxfordu ovládla Battle of Britain Air Show, jež poslala do vzduchu tolik stojů, jako by „Fricové“ byli zase nad Kanálem.
Tu pestrou přehlídku warbirdů jsme ve fotografii uvedli v tomto článku:
|
Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii
V článkovém videu si nyní máme možnost vychutnat opravdu úctyhodnou formaci patnácti letounů Supermarine Spitfire a sedmi Hawker Hurricane. Vidět něco takového je nejen pastvou pro oči milovníka letecké techniky. Symbolický je totiž i fakt, že se něco takového odehrálo právě v Duxfordu, kde byla 12. července 1940 založena 310. československá stíhací peruť RAF. A navíc se tento přelet odehrál téměř na den přesně po 85 letech od založení 312. československé stíhací perutě RAF též v Duxfordu 5. září 1940 s heslem Non multi sed multa – „Ne mnozí, ale mnoho“ (tj. nikoli mnoho mužů, nýbrž mnoho činů).