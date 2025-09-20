To se jen tak nevidí. Obří formace válečných stíhaček Spitfire a Hurricane

Vidět nebe nad Duxfordem zaplněné stroji Hurricane a Spitfire je událostí hodnou oslav 80. výročí konce druhé světové války i 85. výročí Bitvy o Británii. Tuto slavnostní chvíli o prvním zářijovém víkendu si nenechal ujít samozřejmě ani magazín Technet.

Máte rádi historická letadla a chystáte se vozem z Londýna do Cambridge po dálnic M11? Pak se raději podívejte na termíny leteckých show, protože při průjezdu kolem Duxfordu byste mohli samým úžasem nabourat.

To platilo zejména o prvním zářijovém víkendu, kdy ranvej při Imperial War Museum v Duxfordu ovládla Battle of Britain Air Show, jež poslala do vzduchu tolik stojů, jako by „Fricové“ byli zase nad Kanálem.

Tu pestrou přehlídku warbirdů jsme ve fotografii uvedli v tomto článku:

Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii

V článkovém videu si nyní máme možnost vychutnat opravdu úctyhodnou formaci patnácti letounů Supermarine Spitfire a sedmi Hawker Hurricane. Vidět něco takového je nejen pastvou pro oči milovníka letecké techniky. Symbolický je totiž i fakt, že se něco takového odehrálo právě v Duxfordu, kde byla 12. července 1940 založena 310. československá stíhací peruť RAF. A navíc se tento přelet odehrál téměř na den přesně po 85 letech od založení 312. československé stíhací perutě RAF též v Duxfordu 5. září 1940 s heslem Non multi sed multa – „Ne mnozí, ale mnoho“ (tj. nikoli mnoho mužů, nýbrž mnoho činů).

Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii

První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...

Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může...

Raketový letoun X-15 ukázal, co se nehodí pro raketoplán

Experimentální stroje X-15 za dekádu svého působení uskutečnily téměř 200 letů a ustanovily několik neoficiálních světových rekordů v rychlosti a dosažené nadmořské výšky. Informace, které byly...

20. září 2025

To se jen tak nevidí. Obří formace válečných stíhaček Spitfire a Hurricane

Vidět nebe nad Duxfordem zaplněné stroji Hurricane a Spitfire je událostí hodnou oslav 80. výročí konce druhé světové války i 85. výročí Bitvy o Británii. Tuto slavnostní chvíli o prvním zářijovém...

20. září 2025

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

19. září 2025

Žhavé pozdravy z jádra. Nejnovější poznatky o naší planetě vzbuzují znepokojení

Premium

Nejhlubší vrstvu naší planety považovali geofyzikové za oddělenou od jejího zbytku. Na povrch měla mít zanedbatelný vliv. Nejnovější poznatky však naznačují něco jiného. A poznatky to jsou...

19. září 2025

Před 49 lety narazil boeing do hory. Dodnes jde o nejhorší nehodu v Turecku

Kopilot letu Turkish Airlines 452 udělal ve tmě chybu a pokusil se přistát mimo letiště. Náraz zánovního Boeingu 727 do skalního masivu nepřežilo všech 154 lidí na palubě. Dodnes jde o nejhorší...

19. září 2025

Letecký svátek v Duxfordu připomněl konec války i Bitvu o Británii

První víkend v září se v anglickém Duxfordu konala velká letecká show na počest 85. výročí Bitvy o Británii a 80. výročí ukončení druhé světové války. Dnes již civilní letiště v Duxfordu je jakousi...

19. září 2025

Herec Jan Skopeček byl mistrem malých rolí, prošel si dvěma koncentráky

Ve filmu a v televizi vytvořil Jan Skopeček, který se narodil přesně před 100 lety, více než stovku spíše menších rolí, byl trefným představitelem různých komorníků či kverulantů. Diváci jej znají z...

19. září 2025

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

17. září 2025  11:34,  aktualizováno  18.9 14:39

Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

Společnost Meta, která vlastní například Facebook či Instagram, začíná prodávat své chytré brýle, jejichž prototyp ukázala již loni. Ve spolupráci se značkou Ray-Ban je začnou nabízet za necelých 800...

18. září 2025  13:26

Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil

Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...

18. září 2025

Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili

Premium

Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali jsme si o nich s Bartem Pylem, který ve společnosti Volvo řeší jejich životní cyklus a zákaznické...

18. září 2025

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...

17. září 2025  17:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.