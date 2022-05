Zbraně povstalců. V květnu 1945 použili i tanky a letadlo

O co víc měli pražští povstalci v roce 1945 odhodlání, o to méně měli zbraní. A především takových zbraní, kterými by se mohli vyrovnat německé materiální převaze. Pokud přehlédneme pušky a kulomety, tak mezi nejvýznamnější zbraně povstalců patřily pancéřové pěsti a obrněné vlaky. Použili však i tanky a dokonce jedno neozbrojené letadlo.