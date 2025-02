V roce 2015 dolétal poslední Vulcan. Za dlouhou kariéru vděčí i srážce s rackem

Na úvod si připomeňme, že v letech 1954 až 1964 bylo pro Královské letectvo vyrobeno 134 strategických bombardérů Avro Vulcan, a to nejprve 45 kusů verze Vulcan B.1 a následně 89 kusů vylepšené verze Vulcan B.2 se silnějšími motory. Devět strojů bylo později přestavěno na námořní průzkumnou verzi Vulcan B.2 (MRR) a šest na létající tankery Vulcan K.2.

Primárním úkolem bombardérů Vulcan a jejich současníků z množiny tzv. V-bombers, tedy ještě strojů Handley Page Victor a Vickers Valiant, měl být odvetný jaderný úder v případě jaderného napadení Západu ze strany Sovětského svazu.

Charakteristickým znakem Vulcanu bylo delta křídlo. Stroj poháněly čtyři proudové motory Bristol-Siddeley Olympus. Ve vylepšené verzi B.2 měl rozpětí 33,83 m a délku 30,45 m, max. vzletová hmotnost činila 92,5 tuny. Stroj dokázal vyvinout maximální rychlost 1 040 km/h, operační dostup byl 20 kilometrů a dolet 3 700 kilometrů. Obvyklou výzbrojí bylo 21 konvenčních pum ráže 1 000 liber nebo jedna puma jaderná.

Stroj sériového čísla XH558 převzalo RAF v roce 1960, jako první exemplář vylepšené verze B.2. Nejprve byl přidělen k 230. OCU (Operational Conversion Unit / operačně přeškolovací jednotka), kde sloužil k přípravě nových osádek právě pro typ Vulcan.

V roce 1968 se dočkal operační služby v roli bombardéru, když byl přesunut ke 44. peruti, patřící pod bombardovací křídlo na základně RAF Waddington, zvané Waddington Wing. To se skládalo ze 44., 50. a 101. bombardovací perutě, přičemž první dvě byly v té době vyzbrojeny stroji Vulcan a zbývající stroji Victor.

Později byl přestavěn na námořní průzkumnou (Maritime Radar Reconnaissance) verzi Vulcan B.2 (MRR) a v této podobě sloužil v letech 1973 až 1982 u 27. perutě. A aby těch přestaveb nebylo málo, přišla konverze na létající tanker Vulcan K.2, v jehož podobě ho čekala krátká dvouletá služba u 50. perutě, když v roce 1984 Královské letectvo poslední letouny Vulcan z operační služby vyřadilo.

Zde je třeba uvést skutečnost, že ač byl XH558 nejstarším Vulcanem verze B.2, tak penzum nalétaných hodin u něj zdaleka nedosahovalo čísel u již dávno vyřazených souputníků stejného typu. Mohl za to dávný incident z jeho služby, kdy mu v roce 1975 při vzletu skončil v jednom z motorů nešťastný racek. Došlo k fatální destrukci nejen postiženého motoru, ale rozpadající se motor dost poškodil i křídlo. Následně byl stroj kvůli náročné opravě na několik let uzemněn, čímž právě ušetřil své letové hodiny. Nebýt lapálie s rackem, patřil by XH558 mezi dříve vyřazené a lze tedy téměř s jistotou předpokládat, že by stejně jako jeho souputníci putoval do šrotu.

Po vyřazení z operační služby byl předmětný stroj předváděn při leteckých dnech, kdy starost o něj spadala pod vyloženě kvůli tomu zřízený Vulcan Display Flight při RAF. Za pochvalu přitom stojí, že stroji byla vrácena krása verze bombardéru B.2, samozřejmě jen kvůli předváděcím účelům. Tato idyla ovšem skončila rokem 1992 a následně mu tedy hrozilo obligátní sešrotování.

Vše se naštěstí v dobré obrátilo a Vulcan se dostal do soukromých rukou rodiny Waltonových. Tehdy poslední let proběhl v roce 1993, kdy stroj opustila letuschopnost. Roky byl potom předváděn alespoň „jízdně“ po ranveji. Následně byla vypracována studie, která potvrdila realizovatelnost opětovného uvedení do letuschopného stavu.

Avro Vulcan čísla XH558 na začátku své kariéry, kdy sloužil jako strategický jaderný bombardér a nesl speciální bílé protiradiační zbarvení. Avro Vulcan čísla XH558 v roce 2015 při jednom ze svých posledních letů

V roce 1998 byla založena organizace Vulcan to the Sky Trust, jejímž úkolem bylo organizační a finanční zastřešení znovuuvedení stroje do letuschopného stavu a následného provozu. Tvrdým oříškem byly finance, ale potřebné prostředky se díky dobrovolným přispěvatelům z řad nadšenců, k čemuž musíme připočíst i nějaký grant, nakonec podařilo sehnat. Nejvíce přispěl jeden anonymní dárce, jehož jednorázový příspěvek 400 tisíc liber představoval významný podíl na potřebné sumě. Restaurátorské práce byly zahájeny v roce 2005 a díky úsilí mnoha dobrovolníků a odborníků se 18. října 2007 vrátil XH558 do vzduchu.

Poslední letuschopný Vulcan byl pravidelným účastníkem leteckých přehlídek po celé Velké Británii, kde předváděl své impozantní letové schopnosti a získával si srdce mnoha nadšenců letectví.

V květnu 2015 provozovatelé oznámili, že ten rok bude jeho poslední letovou sezónou. Důvodem bylo stažení technické podpory ze strany klíčových partnerů, což znemožnilo další bezpečný provoz letounu. Poslední veřejné vystoupení XH558 proběhlo 4. října na letecké přehlídce v Old Warden v hrabství Bedfordshire. Následně absolvoval ve dnech 10. a 11. října dva rozlučkové lety nad Velkou Británií, během nichž přeletěl nad mnoha významnými místy spojenými s jeho historií. Definitivně byl uzemněn po svém posledním letu 28. října 2015.