Těžký život ponorkáře. Takto vypadala běžná služba v ocelové rakvi
Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody
Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...
Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk
Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...
WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné
Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...
KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?
Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...
Jak Sověti nepochodili s obřími jadernými houfnicemi a minomety
V padesátých letech vyvíjeli v Sovětském svazu mohutné dělostřelecké zbraně primárně určené pro střelbu jadernou municí. S velkou slávou se s nimi pochlubili i světu na vojenské přehlídce v Moskvě....
Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat
Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....
Jak si v televizi nejlépe užít olympiádu? Rady na poslední chvíli
Dnes proběhne slavnostní zahájení Zimních olympijských her v Itálii a pro spoustu sportovních fanoušků tak začíná maraton sledování přímých přenosů, případně záznamů nejzajímavějších momentů....
Ledový krunýř Europy je silný 29 kilometrů. Víc, než se dosud předpokládalo
Vadí vám neustále se vracející ledovky? Na známý měsíc planety Jupiter byste se asi stěhovat nechtěli. Jeho ledová slupka je podle měření prolétající sondy tlustší, než si vědci dosud mysleli....
Zjistěte, jaké počítače měnily svět a prodávaly se po milionech
Historie osobních počítačů připomíná spíš divokou jízdu na horské dráze než nudné tabulky v Excelu. Zatímco dnes bereme výkonné stroje v kapse jako samozřejmost, cesta k nim vedla přes gumové...
Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou
Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s...
Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?
Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...
Politik má být hlavně šikovný na sociálních sítích. Jejich éra ale skončila
Veřejní funkcionáři čím dál tím častěji obcházejí novináře. Mluví raději přímo ke svým fanouškům na online platformách typu Facebooku. Skutečný dosah takových sdělení však může být překvapivě malý....
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci
Klíčový test, který měl potvrdit bezpečnost nosiče Space Launch System (SLS), nemohl proběhnout, a proto start mise Artemis II NASA odsunula. Na vině byl únik vodíku při testovacím tankování do...