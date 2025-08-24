Krev z uší a voda v hydraulice. „Zázračná“ ponorka třetí říše měla mouchy

Úžasná, převratná, revoluční, nadčasová… S takovými přívlastky se člověk může setkat, zajímá-li se o německé ponorky třídy XXI. Nu, kdy jindy něž v létě u vody je ten správný čas, podívat se na tento legendární zbraňový systém trochu podrobněji.
Část 1/6
Ponorka U-2540 třídy XXI v Bremerhavenu, současný stav
Walterova experimentální ponorka V-80. Číslovka oznamovala výtlak 80 tun.
Zleva korvetní kapitán Adalbert Schnee, velkoadmirál Karl Dönitz a kontradmirál Eberhard Godt
Detail věže ponorky U-2540. Dobře jsou vidět periskopy, anténa radaru a protiletadlová děla. Zařízení s oranžovou koulí je šnorchl s anténkou antiradaru.
Strojovna ponorky U-2540. Původní problematické diesely MAN po válce nahradily agregáty Mercedes
15 fotografií

Staří bojovníci v novém kabátu

Článek 191 Versailleské smlouvy z června 1919 Německu vlastnictví jakýchkoli ponorek nekompromisně zakázal. Už za Výmarské republiky se však nařízení obcházelo přes v Holandsku registrovanou, zato německým kapitálem vlastněnou firmu Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (IvS). Společnost v čele s bývalým šéfkonstruktérem Císařského námořnictva Hansem Techelem vyráběla ponorky pro zahraniční klienty (Finsko, Turecko a Sovětský svaz) se ziskem sice nulovým až záporným, nicméně o peníze nešlo.

Jedinou okolností existence finančně podivínské firmy bylo udržení technického vývoje do doby, než versailleská pouta padnou a výroba ponorných člunů se v Německu obnoví. K tomu došlo v červnu 1935 v podobě britsko-německé námořní smlouvy a už za několik týdnů Kriegsmarine zařadila do stavu prvních šest malých pobřežních ponorek třídy IIA.

Další následovaly v rychlém sledu – střední čluny VII a nakonec velké oceánské modely IX. Bez ohledu na rozměry, výzbroj a taktická určení měly všechny jednotky jedno společné – jejich rodokmen se koncepčně datoval do let 1917–18 a inženýři v IvS konstrukce „jen“ vylepšovali pokročilejší dílčí technikou (silnější motory, čerpadla a kompresory, účinnější torpéda, lepší optika, svařovaný trup místo nýtovaného, analogový počítač pro řízení palby).

Vzhledem k tomu, že základní koncepce se nijak podstatně neměnila, německé ponorky i v roce 1939 operovaly víceméně stejně jako na konci první světové války. Tedy jako dělové či torpédové čluny s možností časově omezeného ponoru.

Experimenty profesora Waltera

Velitele ponorkových sil fregatního kapitána Karla Dönitze morální zastaralost podmořských člunů zdánlivě nezajímala. Ale opravdu jen zdánlivě. Ačkoli to navenek nepřiznával, dobře si uvědomoval, že německé ponorky nejsou bez chyb a od roku 1937 podporoval experimenty profesora Hellmutha Waltera s pohonným systémem nezávislým na přívodu vzduchu.

Zjednodušeně řečeno, vše spočívalo v turbíně roztáčené rozkladem peroxidu vodíku. Walter zjistil, že při použití vhodného katalyzátoru se peroxid za vysoké teploty rozkládá na kyslík a vodní páru (chemický proces zjednodušeně vystihuje vzorec 2 H2O2 → 2 H2O + O2), která expanduje a zajišťuje pohon turbíny.

Na základě tohoto procesu Walter v roce 1940 postavil malou neozbrojenou ponorku V-80, která pod vodou dlouhodobě dokázala plout rychlostí 24 uzlů (44 km/h) a krátkodobě ještě rychleji. Od experimentálního plavidla k bojové jednotce ještě vedla dlouhá cesta, a třebaže učený profesor do konce války postavil několik člunů různých velikostí, žádný z nich se bojového nasazení nedočkal. Hlavním důvodem byl příliš komplikovaný, choulostivý, poruchový a k požárům velmi ochotný pohonný systém. Jinak řečeno, Walterův vynález výtečně fungoval v laboratorních či modelářských podmínkách, ale v reálné praxi se použít nedal.

Nápad inženýra Heepa

Posuňme se v čase o něco dál. Jakkoli se válečná situace v Atlantiku v roce 1942 pro německé zbraně stále vyvíjela příznivě, na podzim admirálové Erich Raeder a Karl Dönitz dospěli k neradostnému zjištění. Čím dál častěji se stávalo, že ačkoli spojenecké atlantské konvoje napadaly až třicetičlenné ponorkové vlčí smečky, do útočné pozice se dostávalo jen několik málo nájezdníků. Spojenecká obrana se zkrátka zlepšila, ponorky už nemohly útočit na hladině a pod vodou byly s maximální rychlostí sedmi uzlů (13 km/h) pro stíhání konvojů příliš pomalé. Něco se muselo dělat a řešení se našlo.

V březnu 1943 se v sekretariátu ředitele Námořní konstrukční kanceláře Heinricha Oelfkena ohlásil inženýr Heinrich Heep a předložil mu základní koncept nového typu ponorky. Heepův návrh vycházel z klasického dieselektrického pohonu, avšak nápaditý inženýr takřka polovinu vnitřního prostoru vyplnil akumulátory.

To oproti standardním středním člunům typu VII znamenalo zvýšení kapacity elektřiny na dvojnásobek, který mohl být nějak zužitkován – třeba vyšší podhladinovou rychlostí. Oelfken svého podřízeného podpořil, vytvořil nový pracovní tým a 19. července 1943 předal admirálu Dönitzovi kompletní plány na dva nové ponorkové typy – větší XXI vhodný k operacím ve středním a západním Atlantiku a menší, označený jako XXIII, pro Severní moře a okolí Britských ostrovů.



