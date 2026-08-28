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Plánovaná americká ponorka má mít na břiše podivnou vybouleninu. Víme proč

Radek John

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Ponorka třídy Virginia s nukleárním pohonem Námořnictva Spojených států amerických. I zde se využívají ventily spol. Velan. | foto: Wikipedia

Pentagon zveřejnil podrobnosti k objednávce nových ponorek. Měl by mezi nimi být i jeden člun, který se od ostatních výrazně odliší. Podobný typ podmořských plavidel provozují i Rusové.

Jedna z plánovaných amerických ponorek třídy Virginia má dostat speciální zařízení pro špionážní operace na mořském dně. Podrobnosti o něm jsou samozřejmě tajné. The War Zone (TWZ) ovšem píše, že by se mohlo hodit ke stříhání podmořských kabelů, případně jejich napichování za účelem odposlechů. Další možností je ničení podvodních plynovodů a jiných důležitých zařízení. Mluví se i o vyzvedávání a zkoumání citlivých zařízení protivníka. Může jít třeba o hydrofony nebo jiné podobné senzory.

Může působit jako mateřská loď pro miniponorky schopné sestoupit do velkých hloubek. Stejným způsobem může nosit i zbraň soudného dne.

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Plánovaná americká ponorka má mít na břiše podivnou vybouleninu. Víme proč

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Ponorka třídy Virginia s nukleárním pohonem Námořnictva Spojených států...

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