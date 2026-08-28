Jedna z plánovaných amerických ponorek třídy Virginia má dostat speciální zařízení pro špionážní operace na mořském dně. Podrobnosti o něm jsou samozřejmě tajné. The War Zone (TWZ) ovšem píše, že by se mohlo hodit ke stříhání podmořských kabelů, případně jejich napichování za účelem odposlechů. Další možností je ničení podvodních plynovodů a jiných důležitých zařízení. Mluví se i o vyzvedávání a zkoumání citlivých zařízení protivníka. Může jít třeba o hydrofony nebo jiné podobné senzory.
Může působit jako mateřská loď pro miniponorky schopné sestoupit do velkých hloubek. Stejným způsobem může nosit i zbraň soudného dne.