Oznámení o zkouškách vydala severokorejská tisková agentura KCNA, mezi novináři často přezdívaná Kecna. K pokusu mělo dojít už 14. října někde poblíž východního pobřeží země. Ponorka při něm odpálila dvě strategické střely s plochou drahou letu. Poprvé to bylo z vertikální raketové šachty, podruhé z torpédometu. Podle Severokorejců mohou střely nést jaderné hlavice. Jméno ponorky si Kecna nechala pro sebe. Velmi pravděpodobně však šlo o plavidlo jménem Kim Kun Ok Jongung-ham.
Doslova má znamenat Loď hrdiny Kim Kun Oka, zjednodušeně Hrdina Kim Kun Ok. Má připomínat velitele torpédového člunu, který měl v roce 1950 potopit americký křižník USS Baltimore. Bitva je však jen mýtus udržovaný při životě severokorejskou propagandou. Ve skutečnosti k ní nedošlo. Používá se i označení Taktická ponorka pro jaderné útoky č. 841.
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Existenci podmořského člunu odhalili Severokorejci světu už v roce 2023. Jde o přestavěné plavidlo sovětské třídy Romeo. Moskva ji stavěla ve velkém mezi roky 1957 a 1962. Tato plavidla měřila 76,6 metru. Pod hladinou měla výtlak 1830 tun.
Nejvýraznější modifikace je prodloužení věže ponorky. V její záďové části se skrývají odpalovací sila pro řízené střely. Podle starších fotografií by jich mělo být deset. Severokorejská ponorka tak nápadně připomíná sovětské čluny třídy Golf, stavěné rovněž v padesátých letech minulého století.