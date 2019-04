Tragédie stíhací jaderné ponorky: Komsomolec leží na dně už třicet let

Ponorka K-278 s jaderným pohonem byla prvním, chcete-li prototypovým plavidlem nové třídy sovětských stíhacích ponorek (podle sovětského značení Projekt 685 Plavnik a podle kódu NATO třída Mike). Přízvisko stíhací, také můžeme použít útočná, znamená, že byla určena k boji s nepřátelskými plavidly včetně ponorek, tedy se jednalo o jinou kategorii než ponorky strategické sloužící jako nosiče jaderných balistických střel a podobných ďábelských vynálezů.

Ponorku naplněnou moderními prvky, ale technicky ne příliš vyzrálou, vyrobili v severodvinských loděnicích (závod 402; pro větší utajení Sověti značili své zbrojní závody čísly). Severodvinsk je město ležící na pobřeží Dvinského zálivu, asi pětatřicet kilometrů západně od pro našince mnohem známějšího Archangelsku.

Ponorka K-278 měla dvojitý trup, jako hlavní konstrukční materiál se zde uplatnila titanová slitina. Kovový plášť pokrýval kaučukový potah, který měl nepříteli znesnadnit detekci ponorky sonarem. Pevnost trupu dovolovala plavbu v hloubce až tisíc metrů pod hladinou, v tomto parametru markantně překonávala ponorky americké. K-278 dokonce drží světový rekord v hloubce ponoru, který dosáhla 6. srpna 1984 metou 1027 metrů. Byl to samozřejmě rekord v dané kategorii podvodních lodí, tedy vojenských ozbrojených ponorek, speciální výzkumné ponorky a batyskafy dosahovaly hloubek nesrovnatelně větších.

Ve velké velitelské věži se navíc nacházela záchranná kapsle určená k opuštění ponorky v případě havárie a nemožnosti vynoření. Po uvolnění uzavíracího krytu, který byl součástí opláštění ponorky, měla zamířit kapsle vzhůru k hladině. Její kapacita postačovala na záchranu všech členů posádky.

Ponorka K-278 Komsomolec. Zakrytování záchranné kapsle ve věži je patrné (je nad ní volný prostor bez antén atd.).

Srdcem ponorky byl tlakovodní jaderný reaktor OK-650B-3 s maximálním tepelným výkonem 190 MW (pokud by se tedy „neutrhl ze řetězu“). Výkon hlavní parní turbíny určené k pohonu ponorky byl 43 tisíc koní. Dva turbogenerátory určené k zásobování ponorky elektrickou energií měly výkon po dvou megawattech. Jako záložní zdroje energie sloužily dva dieselgenerátory po pěti stech kilowattech.

Výzbroj tvořilo šest torpédometů. Vedle klasických torpéd se z nich daly odpalovat například protiponorkové střely Vodopad apod., a to i s jadernými hlavicemi.

Základní data zrození ponorky K-278 jsou: 22. dubna 1978 položení kýlu, 9. května 1983 (někdy se uvádí 6. června) spuštění na vodu, 20. října 1983 uvedení do služby a v červnu 1987 se završil zkušební provoz a ponorka vstoupila do běžného provozu. Dne 31. ledna 1989 obdržela ponorka K-278 čestné jméno Komsomolec.

Ponorka K-278 Komsomolec

Osudný den Komsomolce

Na svou třetí několikaměsíční bojovou hlídku vyplul Komsomolec 28. února 1989. Byla to druhá hlídková plavba v běžném provozu, první se konala už v provozu zkušebním.

Dne 7. dubna 1989, krátce po jedenácté hodině dopolední, se na pultu dozorčího technika spustil výstražný signál od teplotního čidla umístěného v sedmé ponorkové sekci. Znamenalo to, že teplota v měřeném místě překročila hodnotu 70 °C. Kapitán Jevgenij Vanin vyhlásil poplach. Tou dobou si to ponorka pokojně šinula Norským mořem rychlostí pouhých osmi uzlů v hloubce téměř 400 metrů.

Mnozí si možná řeknou, co je to nějakých 70 °C, ale za takovým zvýšením teploty stojí zpravidla požár. Bylo tomu tak i v tomto případě.

Důvod vzniku požáru je zahalen tajemstvím. Pravděpodobně vypukl na závadě v olejovém hospodářství, kde mohlo dojít k elektrickému zkratu. Když následně došlo v zasažené oblasti k roztržení vysokotlakého vzduchového potrubí od systému balastních (vyrovnávacích) nádrží, dostala tragédie nový rozměr. Velké množství prýštícího vzduchu, konkrétně tedy jeho kyslíkové složky, požár umocnilo.

Mezitím se z velitelského můstku snažili spojit s námořníkem ze sedmé sekce, žádná reakce se nedostavila.

Ponorku se podařilo dostat na hladinu. Požár živený tlakovým vzduchem však rychle postupoval, na řadě byla sekce číslo šest s turbínami. Požár se šířil už i některými kabelovými trasami. Námořníci bojovali s ohněm ze všech sil. Nastal čas na odstavení jaderného reaktoru nacházejícího se ve čtvrté sekci, proto byly nadoraz spuštěny regulační tyče.

Posádka přísně utajované ponorky nemohla použít mezinárodní tísňové volání o pomoc SOS. Použila pro takové případy nařízené kódové volání o pomoc na sovětských vojenských frekvencích. Trvalo dlouho, než se jim dostalo nějaké odezvy.

Ve čtrnáct hodin a čtyřicet minut se nad ponorkou objevil čtyřmotorový námořní průzkumný letoun Il-38. Z ponorky putovala na letoun radiová zpráva, že je situace pod kontrolou, s požárem se bojuje a daří se uzavírat zasažené sekce. Opačným směrem zase putovalo ujištění, že už se blíží po moři záchrana.

Později se ozvalo ze zadní části ponorky několik explozí. V 17:08 hodin se začal Komsomolec potápět, námořníci rychle opouštěli plavidlo.

Uvnitř zůstal pouze kapitán a pět nejvěrnějších. Poslední prchající námořník ještě za sebou stačil zavřít poklop, aby jim tam nenatekla voda. Statečná šestice měla opustit potápějící se vrak v záchranné kapsli.

Většině z členů posádky se tedy podařilo bezpečně opustit loď. Nebezpečenství však skýtalo prostředí kolem, ledové moře, ze kterého není úniku. Ze dvou záchranných člunů s automatickým nafukovacím systémem zafungoval pouze jeden, druhý zmizel v hlubinách. Tři další menší čluny sice shodil na hladinu letoun Il-38, ale ty dopadly ve vzdálenosti asi půl kilometru od místa neštěstí, nikomu nepomhly.

Jediný člun s tabulkovou kapacitou dvaceti osob nemohl pro všechny stačit, a to ani při přetížení v krajní nouzi. Ti méně šťastní, co zůstali ve vodě, se snažili držet člunu rukama. Netrvalo dlouho a studená voda je začala přemáhat. Síla v rukou klesala, palubní lékař radil držet se zuby a tato rada částečně pomohla. Řada námořníků se však pomoci nedočkala, vzalo si je chladné moře.

Ale vraťme se zpět do ponorky. Jestliže předtím to tam šlo od desíti k pěti, tak teď už se to řítilo od pěti k nule. Kapitán se čtyřmi společníky nastoupil do záchranné kapsle. Šestý muž, Anatolij Ispenkov, snažící se do poslední chvíle zprovoznit jeden dieselgenerátor, zůstal v ponorce. Ale ani ti v záchranném modulu neměli zdaleka vyhráno. Kapsli se nedařilo od klesajícího plavidla odpoutat, až když cosi v ponorce v hloubce kolem šesti set metrů explodovalo, došlo k uvolnění a kapsle „vystřelila“ vzhůru k hladině.

Na hladině se okamžitě utrhl výstupní poklop. Dva nešťastníky působící síly vymrštily ven z kapsle a zbylí tři, včetně kapitána, zůstali uvnitř. Kapsle se začala okamžitě plnit vodou a klesla s nimi ke dnu. Ty dva vymrštěné se podařilo z vody vytáhnout, přežil však pouze jeden.

Po šesté hodině večerní dorazila na místo loď Alexej Chlobystov, jinak tzv. plovoucí základna sloužící k operativní podpoře ponorek a menších vojenských hladinových plavidel na moři. Na svou palubu vytáhla třicet trosečníků, ale během plavby do přístavu tři z nich zemřeli. Z devětašedesáti členů posádky Komsomolce si tragédie vyžádala celkem dvaačtyřicet obětí, čtyři zahynuli přímo při požáru a osmatřicet jich utonulo nebo zemřelo na následky podchlazení.

A navíc na dně Norského moře dodnes leží mimo jiné ponorka, která ve svých útrobách skrývá odstavený jaderný reaktor a dvě jaderné hlavice, které jsou součástí zbraňových systémů.