První světová válka přinesla ve svém závěru vznik nových států, z nichž některé navazovaly na dřívější státní tradice a znovu získaly nezávislost. A některé stávající státy prošly zásadní proměnou hranic a politického uspořádání. Mimo jiné bylo v roce 1918 také obnoveno Polsko. A ruští bolševici si už v roce 1917 udělali z Ruska ještě víc nesvobodné sovětské Rusko, od roku 1922 Sovětský svaz. Lze říct, že Sovětský svaz byl v podstatě stále Ruským impériem, byť pod tvrdou diktaturou komunistů.
Nelegální uchvácení moci bolševiky v listopadu 1917 vedlo prakticky okamžitě k ruské občanské válce, protože zdaleka ne každý chtěl v těch nových pořádcích žít. Navíc Rudá armáda dobývala zpět území jiných národů, které se po bolševickém puči vymaňovaly zpod ruské nadvlády, kdy tato území získalo carské Rusko v předchozích stoletích dobytím, anexí či kolonizací.
Od roku 1919 probíhala i polsko-sovětská válka. Poláci si chtěli posunout hranici na východ a Sověti, kteří začali jako první postupovat za stahujícími se Němci, zase chtěli rozšířit své rudé zlo dál na západ. Válka to byla krutá z obou stran, ale nutno dodat, že rudoarmějci svou krutostí markantně převyšovali polské vojáky (i podle dobového tisku a přímých účastníků, kdy rudoarmějci ve velkém vypalovali i vesnice a vraždili civilisty, což nabylo obludných rozměrů především na území etnicky ukrajinském). Boje ustaly příměřím v říjnu 1920 a válka oficiálně skončila v březnu 1921 tzv. Rižským mírem. V mírové smlouvě podepsané v Rize byla definována i hranice mezi obnoveným Polskem a sovětským Ruskem, respektive následně Sovětským svazem.
Rižským mírem vytyčená hranice vedla výrazně východněji než tzv. Curzonova linie. A zde se sluší si říct, co to vůbec byla ta Curzonova linie, protože například mnozí lidoví obhájci pozdější sovětské invaze do Polska na začátku druhé světové války v tom trošičku tápou. Tak tedy stručně a jasně: Curzonova linie byla navržena v roce 1919 pouze jako podklad pro budoucí dohodu, které teprve měla vést k finálnímu vytyčení hranic. Když dohodové mocnosti, snažící se přimět obě strany k ukončení bojů, navrhli v roce 1920 použít Curzonovu linii jako demarkační linii pro příměří, tak s tím Sověti a nakonec ani Poláci stejně nesouhlasili (fronta v té době vedla západně od ní, a to znamená, že Sověti by se museli stáhnout, což se jim samozřejmě v žádném případě nechtělo).
Pokud tedy někdo omlouvá sovětskou invazi do Polska v září 1939 slovy: „Sovětský svaz došel pouze na Curzonovu linii, která byla stanovena zeměmi Dohody po první světové válce jako hranice mezi sovětským Ruskem a Polskem“, je to buď z nevědomosti, nebo v tom horším případě se jedná o záměrnou dezinterpretaci reality. Že to nebylo žádné stanovení hranice mezi oběma zeměmi, jsme si výše vysvětlili.
A jen pro upřesnění, Sovětský svaz v tom září 1939 došel mnohem dál. Demarkační linie, kterou si Nacisté a Sověti rozdělili Polsko v tajném dodatku paktu Molotov-Ribbentrop, vedla totiž mnohem západněji než Curzonova linie. I když záhy se výměnou za zatím neobsazenou Litvu mohli Němci posunout ke Curzonově linii, podle které se potom na Stalinův nátlak určovala poválečná polsko-sovětská státní hranice.
V každém případě ani hranice z roku 1921 nemohla být ideální, protože většinu obyvatel na takto získaném polském území mezi ní a Curzonovou linií tvořili Bělorusové a Ukrajinci. Populace Ukrajinců a Bělorusů v tehdejším Polsku byly velké, podle nepřesných odhadů (ani reálná sčítání obyvatelstva nebyla zdaleka přesná) to bylo asi 4,5 milionu Ukrajinců a asi 1,5 milionu Bělorusů.
Ale podobně i po tomto posunu hranice žilo na sovětském území zase až 1,2 milionu Poláků, kdy většina měla své domovy právě na Ukrajině a v Bělorusku, ale v menších počtech žili prakticky na celém území Ruského impéria, teď už tedy sovětského (relativně dost jich také žilo především v Leningradské oblasti nebo v Novosibirské oblasti). A tím už se pomalu dostáváme k vyčíslení obětí teroru komunistické diktatury na občanech vlastního státu.
Rozkaz č. 00485 (první strana) k zahájení polské operace NKVD, při které bylo v letech 1937 až 1938 zavražděno více než 111 tisíc Poláků žijících v Sovětském svazu.
Ale ještě si dovolme odbočku v rozsahu tří odstavců. Mezi další berličky sloužící k omluvě sovětské invaze do Polska patří i řeči ve smyslu, že „Ukrajinci a Bělorusové byli v Polsku perzekvováni a místní obyvatelé příjezd Rudé armády v září 1939 vítali. A že to dokazují fotky z té doby.“ Ale tak tomu nebylo, předmětné fotografie jsou často jednak aranžované a jednak speciálně vybrané výjimky, určené pro sovětskou (ale i německou) propagandu vyzdvihující osvobození polských Ukrajinců a Bělorusů z polské nadvlády.
Možná, v první chvíli, se řada z prostých vesnických lidí zaradovala. Ale hodně rychle to mnohé z nich přešlo, a to dokonce ještě před nastolením represivního komunistického režimu. Místní obyvatelé totiž mimo jiné přirovnávali příchod mas rudoarmějců k invazi kobylek (viz například polská kniha „Czerwony najazd“ s „podtitulem Prawda o tym, jak Rosjanie wbili nam nóż w plecy we wrześniu 1939 roku“). A masivním rabováním byli samozřejmě postiženi obyvatelé bez rozdílu národnosti.
Na druhou stranu je také pravda, že Ukrajinci a Bělorusové (a nakonec nejen oni) to předtím v Polsku rozhodně neměli lehké. Docházelo také k zásahům pořádkových sil, které si někdy vyžádaly i oběti na životech. Ale to se se situací v Sovětském svazu, kde to bylo o několik řádů horší, nedalo vůbec srovnat. Zkrátka říkat o sovětské invazi do Polska, že to bylo osvobození obyvatelstva ukrajinské a běloruské národnosti, je jako z přednášky dějepisu na vysoké škole života.
Zavražděn při polské operaci NKVD. Stanislav Golaševskij, národnost polská, docent na Tomském průmyslovém institutu, zatčen 20. prosince 1937, odsouzen 14. ledna 1938, zastřelen 29. ledna 1938
Zavražděn při polské operaci NKVD. Ivan Menderskij (na fotce s manželkou), národnost polská, inženýr technolog v Kirovově závodě v Leningradě, zatčen 1. září 1937, odsouzen 2. prosince 1937, zastřelen 8. prosince 1937
Represe sovětské komunistické diktatury vůči vlastnímu obyvatelstvu dosáhly vrcholu v letech 1937 až 1938, přesněji se jednalo o časový úsek od 5. srpna 1937 do 17. listopadu 1938, kdy se hovoří o tzv. Velkém teroru. Jen v období Velkého teroru, tedy přibližně za dobu 15 měsíců, zatkla NKVD kolem 1,5 milionu lidí. Z toho bylo více než 680 tisíc lidí po velmi rychlých procesech zastřeleno a asi 820 tisíc lidí uvězněno, především v nechvalně známých táborech galag, přičemž velké množství z nich toto věznění nepřežilo.
A když už jsme u toho, tak například Ukrajinců bylo během Velkého teroru zatčeno kolem 200 tisíc a z nich většina zastřelena. A tak nezbývá než opět konstatovat, že i zde jako domeček z karet padá celý konstrukt případných obhájců sovětské invaze, že v Polsku žijícím Ukrajincům (a podobně i Bělorusům) přinesla Rudá armáda v září 1939 osvobození. Jinak každý si určitě uvědomuje, že i když v článku vypichujeme období Velkého teroru 1937 až 1938, tak represe komunistické krutovlády tam probíhaly už dlouho předtím, vlastně od jejího nastolení, i potom.
Součástí velkého teroru byly i tzv. národní operace NKVD, zaměřené přímo proti jednotlivým cizím národům žijícím v SSSR. Mluvíme o operacích polské, německé, lotyšské, litevské, estonské, finské, řecké, rumunské, bulharské, čínské, íránské, afghánské a dalších. Nejmasivnější z nich byla polská operace NKVD.
Při polské operaci NKVD bylo odsouzeno téměř 140 tisíc lidí, z nich bylo více než 111 tisíc zastřeleno a necelých 29 tisíc posláno do gulagů. Dalších více než 100 tisíc lidí bylo hromadně deportováno (přesídleno) do Kazachstánu a na Sibiř. Jen zavraždění Poláci představovali téměř 50 procent obětí na životech při všech národních operacích NKVD, a to polská menšina nebyla zdaleka největší z cizích (rozuměj z „nesovětských“) národnostních menšin v SSSR.