Letní putování s Technetem: Smutné prvenství a jistota po 80 letech

V bezprostřední blízkosti současného letiště Pardubice, jen schované za pásem lesa, leží bývalé polní letiště Bezděkov, v archivních materiálech zmiňované jako Dvůr Kokešov. Nacházíme se také doslova „za rohem“ od skladů Opočínek, které sehrály svoji roli v době pandemie, kdy sem mířily k další distribuci zásoby roušek z prvního nákladního letounu Ruslan.

Bývalé polní letiště Bezděkov resp. Dvůr Kokešov

Pole za lesem a smutné prvenství

Dnes pole plné slunečnic obsadila v prvních dnech mobilizace Polní letka 48 s letouny Avia B.534 pod velením kpt. let. Jaroslava Bílého. Prvním důstojníkem mu byl por. let. Jaroslav Štěrbáček, tento letec si později v letounu Hurricane I P3159 NN-G připsal jedno smutné prvenství.

Jaroslav Štěrbáček se stal prvním z 512 Čechoslováků, kteří padli v uniformách RAF během druhé světové války. Podle knihy Vladimíra Poláka Stíhač RAF Jaroslav Štěrbáček se po střetu s německými Dorniery 31. srpna 1940 zřítil do ústí řeky Temže nedaleko anglického Wenningtonu. V den vydání tohoto článku nás tedy od tohoto tragického dne dělí přesně 83 let.

Jak ve své knize Smrtonosná oblaka uvádí Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea v Praze a autor námětu tohoto letního putování. „V polní letce 48 za mobilizace v roce 1938 létal také Emil Foit, pozdější velitel 310. československé stíhací peruti ve Velké Británii. Foit létal jako stíhací pilot již v době bitvy o Francii u GC I/9. Tato jednotka se ovšem do bojů na západní frontě až do francouzské kapitulace nezapojila. V řadách britské 85. a 310. československé peruti se krátce zapojil do bitvy o Británii. U 310. československé stíhací peruti sestřelil tři německá letadla a poškodil dalších pět. Funkci velitele 310. peruti zastával od listopadu 1942 do ledna 1944 v britské hodnosti Squadron Leader. Jakmile komunisté převzali vládu v Československu, neváhal a již v březnu 1948 s anglickou manželkou emigroval opět do Velké Británie.“