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Stíhačky B-534 zářily i na psacích stolech. Tato patřila Králi vzduchu

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Seriál
Kovová těžítka s více či méně povedenými modely vojenské techniky patřila v meziválečném období k oblíbeným dárkovým předmětům. Není divu, že vzorem se stala i populární předválečná československá stíhačka Avia B-534. Navíc jde o předmět dotýkaný slavným letcem.

Poklady z depozitáře

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Prezentované těžítko s modelem stíhacího letounu Avia B-534 na dřevěném podstavci je součástí pozůstalosti po legendárním československém leteckém instruktorovi, akrobatovi a stíhacím pilotovi Františku Novákovi (26. 8. 1902, Sokoleč u Poděbrad – 27. 4. 1940, Paříž).

Stíhací letouny řady B-534 tvořily ve druhé polovině 30. let páteř československého stíhacího letectva. Bojechtivé, ale přitom stále elegantní tvary často využívala dobová propaganda a staly se symbolem odhodlání bránit naši vzdušnou hranici.

Avia B.534 byla zastaralá už v době Mnichova, ale bojovala ještě v roce 1944

Letoun se vyráběl v celkem pěti základních variantách. Nejasné kontury modelu, které si příliš nepotrpí na detail, však v tomto ohledu přesnější identifikaci vylučují. Zřejmě jen shodou náhod má model nejblíže k poslední vyráběné „kanónové“ verzi Bk-534, kterou československé letectvo začalo přebírat v létě 1938.

Těžítko ve formě předválečné československé stíhačky Avia B-354
Těžítko ve formě předválečné československé stíhačky Avia B-354
Těžítko ve formě předválečné československé stíhačky Avia B-354
Těžítko ve formě předválečné československé stíhačky Avia B-354
8 fotografií

Rozměry těžítka jsou následující: délka trupu 16,5 cm, rozpětí křídel 18,5 cm. Tento poklad z depozitáře byl do sbírky VHÚ Praha zakoupen v roce 2004. Jistě není od věci, když si jeho prostřednictvím připomeneme nejen známý letoun, ale i původního majitele těžítka, legendárního letce Františka Nováka, jemuž bohužel nebylo dáno, aby mohl svůj talent naplno využít v bojích druhé světové války. Zemřel ve Francii 27. dubna 1940 na rakovinu žaludku.

Dostali stovky letců do zahraničního odboje, sami skončili pod gilotinou

Františka Nováka si vybavíme spíše v souvislosti s jeho akrobatickým speciálem Avií B-422. Nicméně pokud jde o vojenský letoun Avia B-534, tento „Král vzduchu“ jej velmi dobře znal. Letka 44 (krycí jméno Článek), součást II./4 perutě využívala od 14. září 1938 (tedy již více než týden před všeobecnou mobilizací) polní letiště Polerady mezi Brandýsem a Kostelcem nad Labem. A jejím velitelem byl právě nadporučík letectva František Novák. Toto pole jsme navštívili v rámci našeho letního putování po polních letištích mobilizace 1938.

28. května 2023
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