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Prezentované těžítko s modelem stíhacího letounu Avia B-534 na dřevěném podstavci je součástí pozůstalosti po legendárním československém leteckém instruktorovi, akrobatovi a stíhacím pilotovi Františku Novákovi (26. 8. 1902, Sokoleč u Poděbrad – 27. 4. 1940, Paříž).
Stíhací letouny řady B-534 tvořily ve druhé polovině 30. let páteř československého stíhacího letectva. Bojechtivé, ale přitom stále elegantní tvary často využívala dobová propaganda a staly se symbolem odhodlání bránit naši vzdušnou hranici.
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Avia B.534 byla zastaralá už v době Mnichova, ale bojovala ještě v roce 1944
Letoun se vyráběl v celkem pěti základních variantách. Nejasné kontury modelu, které si příliš nepotrpí na detail, však v tomto ohledu přesnější identifikaci vylučují. Zřejmě jen shodou náhod má model nejblíže k poslední vyráběné „kanónové“ verzi Bk-534, kterou československé letectvo začalo přebírat v létě 1938.
Rozměry těžítka jsou následující: délka trupu 16,5 cm, rozpětí křídel 18,5 cm. Tento poklad z depozitáře byl do sbírky VHÚ Praha zakoupen v roce 2004. Jistě není od věci, když si jeho prostřednictvím připomeneme nejen známý letoun, ale i původního majitele těžítka, legendárního letce Františka Nováka, jemuž bohužel nebylo dáno, aby mohl svůj talent naplno využít v bojích druhé světové války. Zemřel ve Francii 27. dubna 1940 na rakovinu žaludku.
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Dostali stovky letců do zahraničního odboje, sami skončili pod gilotinou
Františka Nováka si vybavíme spíše v souvislosti s jeho akrobatickým speciálem Avií B-422. Nicméně pokud jde o vojenský letoun Avia B-534, tento „Král vzduchu“ jej velmi dobře znal. Letka 44 (krycí jméno Článek), součást II./4 perutě využívala od 14. září 1938 (tedy již více než týden před všeobecnou mobilizací) polní letiště Polerady mezi Brandýsem a Kostelcem nad Labem. A jejím velitelem byl právě nadporučík letectva František Novák. Toto pole jsme navštívili v rámci našeho letního putování po polních letištích mobilizace 1938.
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28. května 2023