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Přesné záznamy nejsou k dispozici, ale spekuluje se pouze o 10 až 20 kusech této výsadkové varianty z celkového počtu 13 tisíc vyrobených Tatrer 805, lehkého terénního užitkového automobilu s pohonem všech kol.
Tatra 805
Motor: Tatra 603A
Objem motoru: 2545 cm3
Výkon motoru: 55,2 kW
Chlazení: vzduchem
Rozvor náprav: 2700 mm
Rozchod: 1600 mm
Délka: 4720 mm
Šířka: 2035 mm
Užitečná hmotnost
v terénu: 1500 kg
na silnici: 2250 kg
Max. rychlost: 80 km/h
Spotřeba na silnici: 25 l / 100 km
Aby se vůz vešel do kluzáků Jak-14, musela být jeho silueta co nejnižší. Přišel o střechu a dostal i sklápěcí čelní sklo. V článkovém videu si kromě jízdních záběrů vychutnejte dobové záběry z leteckého dne v roce 1955, kde je zachycen výjezd těchto nákladních vozidel ze zmíněných kluzáků.
Přestavovaný exemplář se stal v polovině 90. let minulého století jedním z prvních exponátů Vojenského technického muzea Lešany.
V následné fotogalerii si pak můžete zavzpomínat na různé další verze osmsetpětky, včetně slavné expediční, která hned ve dvou exemplářích počertu potrápila legendární cestovatele, pány Hanzelku a Zikmunda.
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Tatrovky Hanzelky a Zikmunda zase spolu. Modrou zachránil monsieur Dakar