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Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

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Seriál
Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.

Poklady z depozitáře

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Přesné záznamy nejsou k dispozici, ale spekuluje se pouze o 10 až 20 kusech této výsadkové varianty z celkového počtu 13 tisíc vyrobených Tatrer 805, lehkého terénního užitkového automobilu s pohonem všech kol.

Tatra 805

Motor: Tatra 603A

Objem motoru: 2545 cm3

Výkon motoru: 55,2 kW

Chlazení: vzduchem

Rozvor náprav: 2700 mm

Rozchod: 1600 mm

Délka: 4720 mm

Šířka: 2035 mm

Užitečná hmotnost

v terénu: 1500 kg

na silnici: 2250 kg

Max. rychlost: 80 km/h

Spotřeba na silnici: 25 l / 100 km

Aby se vůz vešel do kluzáků Jak-14, musela být jeho silueta co nejnižší. Přišel o střechu a dostal i sklápěcí čelní sklo. V článkovém videu si kromě jízdních záběrů vychutnejte dobové záběry z leteckého dne v roce 1955, kde je zachycen výjezd těchto nákladních vozidel ze zmíněných kluzáků.

Přestavovaný exemplář se stal v polovině 90. let minulého století jedním z prvních exponátů Vojenského technického muzea Lešany.

V následné fotogalerii si pak můžete zavzpomínat na různé další verze osmsetpětky, včetně slavné expediční, která hned ve dvou exemplářích počertu potrápila legendární cestovatele, pány Hanzelku a Zikmunda.

Historická fotografie z testování Tatry 805
Čelní pohled na motor – vzduchem chlazený benzinový osmiválec Tatra 603A
51 fotografií

Tatrovky Hanzelky a Zikmunda zase spolu. Modrou zachránil monsieur Dakar
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