Němci z něj byli nešťastní. Tank T-34 se stal symbolem vítězství i vzorem

U příležitosti výročí konce druhé světové války si v rámci seriálu Poklady z depozitáře představíme sovětský tank T-34 z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha. Tento stroj sehrál zásadní úlohu v boji proti nacistickému Německu a stal se i jedním ze symbolů vítězství.

Sovětský tank T-34 vznikl na přelomu 30. a 40. let jako revoluční spojení silné výzbroje, vysoké mobility a průkopnického využití skloněného pancíře. Při svém nasazení v roce 1941 způsobil německé armádě šok, protože tehdejší standardní protitankové zbraně wehrmachtu na jeho konstrukci nestačily.

Díky své jednoduchosti mohl být vyráběn v obrovských počtech – během války bylo vyrobeno asi 35 tisíc T-34/76 a 23 tisíc T-34/85. Takto masová produkce Sovětskému svazu umožnila zvrátit převahu nepřítele i průběh bojů na východní frontě. T-34 se tak stal nejen symbolem vítězství nad nacismem, ale také klíčovým vzorem pro konstrukci všech moderních poválečných tanků.

Střední tank T-34/85 s kanonem ráže 85 mm byl vyvrcholením typové řady legendárních středních tanků T-34, předtím vyzbrojených kanonem ráže 76,2 mm (T-34/76). Do výzbroje československé armády byl zaveden hned po skončení druhé světové války a v mobilizačních zásobách vydržel až do 80. let.

Bojoval od začátku války, padl 9. května 1945 v Praze v tanku č. 1-24

Mimo dovozu tanků ze Sovětského svazu se v roce 1952 rozběhla v Československu jejich licenční výroba. Do roku 1958, kdy došlo k její ukončení, bylo v Československu vyrobeno okolo 3 000 kusů. Tanky T-34/85 z československé produkce byly určeny nejen pro domácí armádu, ale také pro export. Stroje byly vyvezeny mimo jiné do Egypta, Sýrie, Rumunska, Bulharska, Maďarska a Iráku.

Poklady z depozitáře

Slavný motocykl Norton Big 4 nakonec v bojích nahradil americký Jeep

Anglický motocykl Norton Big 4, který ve Velké Británii používali i...

VIDEO Seriál Byl to jeden ze strojů který pomáhal s budováním 1. československé smíšené brigády ve Velké...

VIDEA ROKU: V depozitářích jsme objevili unikátní maličkosti i válečné stroje

OT-64 SKOT (Střední kolový obrněný transportér) byl nejmodernějším svého druhu...

VIDEO Seriál Poklady z depozitáře se v roce 2025 podíval na méně známé exponáty Vojenského historického...

Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky...

VIDEO Seriál Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké...

Varování rozvědky dalo vzniknout „provizornímu“ tanku, který slouží dodnes

VIDEO Seriál První představitel kategorie MBT(hlavní bojový tank) americké armády – tank M60 Patton navázal na...

Jedinečný prachoměr zdokonalil slavný český vědec František Běhounek

Prachoměr Owens - Běhounek

VIDEO Seriál Osobnost vědce Františka Běhounka u širší veřejnosti spojena s tragédií vzducholodi Italia 25....

Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení

Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského...

VIDEO V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo...

Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků

Poklady z depozitáře: Box na potraviny přežil leteckou katastrofu

VIDEO Seriál V rámci našeho seriálu Poklady z depozitáře bude tentokrát poněkud smutné memento tragédie letu ČSA...

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

KVÍZ: Celebrity a láska k létání: 21 příběhů, které vás možná překvapí

Z filmu Top Gun: Maverick

První máj je bezesporu lásky čas. Kdy jindy se tedy formou kvízu zaměřit na lásku z nejsilnějších – lásku k létání. Jak na tom jsou v tomto ohledu světové celebrity? Některé si jen těžko dokážeme bez...

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple logo

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je...

Pohodlněji si vinylovou desku nepustíte, novinka Sony je i pro nešiky

Sony PS-LX5BT

Žádné nastavování ani manipulace s přenoskou. Stačí položit desku a stisknout tlačítko. K novému plně automatickému gramofonu Sony můžete připojit i Bluetooth sluchátka nebo reprosoustavy. Jak se mu...

Měly nahradit walkmany, ale nakonec je musela zachránit paměť RAM

Ilustrační foto - Discman

Přechod od analogových pásek k digitálním diskům sliboval křišťálově čistý zvuk, ale v mobilním světě se tato vize zpočátku hroutila kvůli každému sebemenšímu otřesu. Inženýři se ocitli před výzvou,...

