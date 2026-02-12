Slavný motocykl Norton Big 4 nakonec v bojích nahradil americký Jeep

Byl to jeden ze strojů který pomáhal s budováním 1. československé smíšené brigády ve Velké Británii. V dalším díle Pokladů z depozitáře si zblízka prohlédneme slavný motocykl Norton Big 4, jehož funkci postupně převzal americký Jeep.

Poklady z depozitáře

„Tento motocykl se sidecarem představuje vrchol britské konstrukční školy speciálních vojenských motocyklů,“ říká Michal Burian, ředitel odboru muzeí, VHÚ.

Společnost Norton dodala britské armádě v průběhu druhé světové války 100 tisíc motocyklů (včetně modelu Norton WD16H) a zhruba 4 700 z toho bylo provedení Big 4 s postranním vozíkem.

Označení Big 4 vyjadřovalo zařazení do čtvrté třídy daňové koňské síly, která nesouvisela s výkonem. Motor měl zdvihový objem válce 633 cm3 a šlo o nejvýkonnějším motor s bočním ventilovým rozvodem. Velký točivý moment v nízkých otáčkách se výborně hodil pro provoz s postranním vozíkem.

Norton navíc přišel s možností zapojení náhonu kola sidecaru, což bylo velmi užitečné zejména v terénu. Jednoduché technické řešení bylo navíc výrobně nenáročné a levné.

Motocykl byl navržen pro přepravu dvou nebo i tří vojáků včetně jejich bojového vybavení. Mohl nést kanon Bren (Brno-Enfield), případně i třípalcový minomet s municí. Nortony s postranním vozíkem byly počínaje rokem 1941 ve své funkci nahrazeny americkými automobily Willys Jeep. Více už se dozvíte ve videoreportáži v úvodu tohoto článku.

Motocykl Norton Big 4 ze sbírky Vojenského historického ústavu
Českoslovenští vojáci ve Velké Británii na motocyklech Norton Big 4 během výcviku
Motocykl Norton Big 4 ze sbírky Vojenského historického ústavu
Detail motoru motocyklu Norton Big 4 ze sbírky Vojenského historického ústavu
