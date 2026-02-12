Poklady z depozitářeSledovat další díly na iDNES.tv
„Tento motocykl se sidecarem představuje vrchol britské konstrukční školy speciálních vojenských motocyklů,“ říká Michal Burian, ředitel odboru muzeí, VHÚ.
Společnost Norton dodala britské armádě v průběhu druhé světové války 100 tisíc motocyklů (včetně modelu Norton WD16H) a zhruba 4 700 z toho bylo provedení Big 4 s postranním vozíkem.
Označení Big 4 vyjadřovalo zařazení do čtvrté třídy daňové koňské síly, která nesouvisela s výkonem. Motor měl zdvihový objem válce 633 cm3 a šlo o nejvýkonnějším motor s bočním ventilovým rozvodem. Velký točivý moment v nízkých otáčkách se výborně hodil pro provoz s postranním vozíkem.
Norton navíc přišel s možností zapojení náhonu kola sidecaru, což bylo velmi užitečné zejména v terénu. Jednoduché technické řešení bylo navíc výrobně nenáročné a levné.
Motocykl byl navržen pro přepravu dvou nebo i tří vojáků včetně jejich bojového vybavení. Mohl nést kanon Bren (Brno-Enfield), případně i třípalcový minomet s municí. Nortony s postranním vozíkem byly počínaje rokem 1941 ve své funkci nahrazeny americkými automobily Willys Jeep. Více už se dozvíte ve videoreportáži v úvodu tohoto článku.