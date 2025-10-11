Vojenský historický ústav Praha v rámci své akviziční činnosti dlouhodobě usiluje o získávání předmětů, které mají vztah k české vojenské historii. Někdy se tak děje i v poněkud nečekaných souvislostech. V září 2023 proběhla ve Vojenském muzeu v Kišiněvě (Muzeul armatei din Chișinău) vernisáž výstavy Atentát na Reinharda Heydricha – smrt architekta holokaustu.
Při přípravě výstavy se pracovníkům VHÚ Praha podařilo v kišiněvském muzeu objevit unikátní obrněný transportér, který se přímo účastnil jedné z tragických událostí naší nedávné historie. Po dvouletém úsilí se jej podařilo získat darem do sbírek Vojenského historického ústavu Praha.
„Jedná se o sovětský kolový obrněný transportér BTR-152K, který se podílel na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ve sbírce VHÚ Praha se tento typ transportéru nenachází a jeho historickou hodnotu z pohledu České republiky významně zvyšuje právě účast na zmíněné události, „ říká o nové akvizici ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek.
Transportér BTR-152 byl v Sovětském svazu vyvinut po druhé světové válce a do sériové výroby zaveden v roce 1950. Modernizovaná verze BTR-152K se vyráběla v letech 1959–1962. Transportér se rozšířil především do mnoha států Varšavské smlouvy, Afriky a Asie. V srpnu 1968 se tento transportér stal jedním z nechvalně známých symbolů okupace Československa.
Hned v roce 2023 začala náročná jednání s moldavskou stranou o možnosti získání tohoto unikátního stroje. Nemalým problémem bylo rovněž získání všech potřebných povolení, jak k vývozu transportéru, tak k vlastní přepravě. Přeprava se uskutečnila v půlce září letošního roku, téměř na den přesně po dvou letech od zahájení jednání o jeho získání. Po překonání více než 1600 km přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko se konečně ocitl ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech u Týnce nad Sázavou.
Kurátor podsbírky automobilní a těžké bojové techniky, plukovník Michal Burian k tomu dodává: „Získání tohoto transportéru do sbírky VHÚ Praha znamená její zcela mimořádné obohacení o doklad jedné z nejtragičtějších událostí našich novodobých dějin. Nyní se mu budou věnovat naši kolegové, kteří v lešanských restaurátorských dílnách provedou jeho celkovou renovaci do provozuschopného stavu. Doufáme, že jej co nejdřív budeme moct představit návštěvníkům.“
Mohlo by se tak stát již 30. května 2026 při zahájení 31. sezony Vojenského technického muzea Lešany, případně na Tankovém dni, který je plánován na poslední sobotu o prázdninách – 29. srpna 2026. Michal Burian dále uvedl, že pracovníci moldavského vojenského muzea nyní pracují na tom, aby byly nalezeny informace o dalším nasazení tohoto stroje po návratu z operace Dunaj.
