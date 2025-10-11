Účastnil se okupace v roce 1968. Cenný transportér objevili v Moldavsku

Jde o první stroj okupačních sil srpna 1968, který se na naše území vrátil. Obrněný transportér BTR-152K objevili pracovníci VHÚ zcela náhodou ve spřáteleném muzeu v moldavském Kišiněvě. Nyní je novou součástí sbírky Vojenského historického ústavu Praha a současně hrdinou tohoto dílu seriálu Poklady z depozitáře.

Vojenský historický ústav Praha v rámci své akviziční činnosti dlouhodobě usiluje o získávání předmětů, které mají vztah k české vojenské historii. Někdy se tak děje i v poněkud nečekaných souvislostech. V září 2023 proběhla ve Vojenském muzeu v Kišiněvě (Muzeul armatei din Chișinău) vernisáž výstavy Atentát na Reinharda Heydricha – smrt architekta holokaustu.

Při přípravě výstavy se pracovníkům VHÚ Praha podařilo v kišiněvském muzeu objevit unikátní obrněný transportér, který se přímo účastnil jedné z tragických událostí naší nedávné historie. Po dvouletém úsilí se jej podařilo získat darem do sbírek Vojenského historického ústavu Praha.

„Jedná se o sovětský kolový obrněný transportér BTR-152K, který se podílel na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ve sbírce VHÚ Praha se tento typ transportéru nenachází a jeho historickou hodnotu z pohledu České republiky významně zvyšuje právě účast na zmíněné události, „ říká o nové akvizici ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek.

18 fotografií

Transportér BTR-152 byl v Sovětském svazu vyvinut po druhé světové válce a do sériové výroby zaveden v roce 1950. Modernizovaná verze BTR-152K se vyráběla v letech 1959–1962. Transportér se rozšířil především do mnoha států Varšavské smlouvy, Afriky a Asie. V srpnu 1968 se tento transportér stal jedním z nechvalně známých symbolů okupace Československa.

Hned v roce 2023 začala náročná jednání s moldavskou stranou o možnosti získání tohoto unikátního stroje. Nemalým problémem bylo rovněž získání všech potřebných povolení, jak k vývozu transportéru, tak k vlastní přepravě. Přeprava se uskutečnila v půlce září letošního roku, téměř na den přesně po dvou letech od zahájení jednání o jeho získání. Po překonání více než 1600 km přes Rumunsko, Maďarsko a Slovensko se konečně ocitl ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech u Týnce nad Sázavou.

OBRAZEM: Sovětská okupační technika v ČSSR, kterou naše armáda neměla

Kurátor podsbírky automobilní a těžké bojové techniky, plukovník Michal Burian k tomu dodává: „Získání tohoto transportéru do sbírky VHÚ Praha znamená její zcela mimořádné obohacení o doklad jedné z nejtragičtějších událostí našich novodobých dějin. Nyní se mu budou věnovat naši kolegové, kteří v lešanských restaurátorských dílnách provedou jeho celkovou renovaci do provozuschopného stavu. Doufáme, že jej co nejdřív budeme moct představit návštěvníkům.“

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Mohlo by se tak stát již 30. května 2026 při zahájení 31. sezony Vojenského technického muzea Lešany, případně na Tankovém dni, který je plánován na poslední sobotu o prázdninách – 29. srpna 2026. Michal Burian dále uvedl, že pracovníci moldavského vojenského muzea nyní pracují na tom, aby byly nalezeny informace o dalším nasazení tohoto stroje po návratu z operace Dunaj.

21. srpna 2018

1968

Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení

Záznamník přetížení, Rudolf Fuess, Berlin-Steglitz, 1939 ze sbírek Vojenského...

VIDEO V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo...

Humwee se uvedl v Pouštní bouři. Vojákům učaroval pancéřováním i podvozkem

HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle.

VIDEO Seriál V tomto díle našeho seriálu Poklady z depozitáře si představíme jeden ikonický automobil. Za...

Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků

Poklady z depozitáře: Box na potraviny přežil leteckou katastrofu

VIDEO Seriál V rámci našeho seriálu Poklady z depozitáře bude tentokrát poněkud smutné memento tragédie letu ČSA...

Varování rozvědky dalo vzniknout „provizornímu“ tanku, který slouží dodnes

VIDEO Seriál První představitel kategorie MBT(hlavní bojový tank) americké armády – tank M60 Patton navázal na...

Jedinečný prachoměr zdokonalil slavný český vědec František Běhounek

Prachoměr Owens - Běhounek

VIDEO Seriál Osobnost vědce Františka Běhounka u širší veřejnosti spojena s tragédií vzducholodi Italia 25....

Byl nejmodernějším obrněným transportérem světa. Československý OT-64 SKOT

OT-64 SKOT (Střední kolový obrněný transportér) byl nejmodernějším svého druhu...

VIDEO Seriál V rámci vojenské přehlídky konané v Praze na Letné 9. května 1965 při příležitosti 20. výročí...

Poklady z depozitáře: Do oblak létal v kleci a používal lidské vlasy

Záznam zapisoval přístroj pomocí inkoustových hrotů na papírek, připevněný na...

VIDEO Seriál Pozoruhodným pokladem z depozitáře Vojenského historického ústavu je i předmět ze sbírky...

