Turecká firma vyvíjí ponorku, která může vypouštět drony i hlídat kabely

Turecká společnost Datum specializující se na ponorky představila nedávno bezpilotní ponorku schopnou například vypustit na moři roje kamikadze dronů proti nepřátelským námořním silám. Firma není na trhu nováčkem a již testuje některé jiné projekty.
Tuto plně elektricky poháněnou ponorku s označením Sinarit Modular Payload Extra Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV) jeho výrobce popisuje jako „podvodní pickup“. Sinarit je údajně prakticky nezjistitelná radarem, sonarem ani satelitem.
K tomu využívá ultra tichý pohon a má malý sonarový průřez, díky čemuž je během podmořské plavby téměř nemožné jej sledovat pomocí sonaru.
Jedná se o modulární, mimořádně velké bezpilotní podvodní plavidlo určené pro širokou škálu užitečných nákladů a typů misí, které měří necelých 12 metrů na délku, má průměr dva metry a váží 20 tun.
Uvnitř se nachází modulární nákladový prostor dlouhý přibližně 3,8 metru, ten může být v závislosti na misi vybaven různým vnitřním vybavením. Může tak podle představ výrobce odpalovat rakety, torpéda, a dokonce vypouštět z hladiny oceánu malé „sebevražedné“ drony.
Plavidlo lze také využít ke shromažďování zpravodajských informací, vyhledávání námořních min nebo ochraně podmořských kabelů.
Je dostatečně malá, aby se vešla do standardního přepravního kontejneru, takže ji lze přepravovat po celém světě na nákladním autě nebo v nákladním letadle.
Ponorka bude schopna zůstat pod vodou asi 20 dní a urazit až tisíc mil (více 1 800 km) na vlastní pohon.