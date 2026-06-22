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Turecká firma vyvíjí ponorku, která může vypouštět drony i hlídat kabely

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Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s nákladním prostorem, který může sloužit k mnoha útočným i obranným účelům.
Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s...

Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s nákladním prostorem, který může sloužit k mnoha účelům. | foto: Datum

Projekt plně elektricky poháněné ponorky Sinarit má přinést stroj, který je...
Turecká firma Datum specializující se na ponorky vyvíjí Sinarit XLUUV (na...
Nově vyvíjený stroj váží 20 tun. Uvnitř se má nacházet modulární nákladový...
V závislosti na misi tak může námořnictvo vyměnit vnitřní vybavení autonomní...
5 fotografií

Turecká společnost Datum specializující se na ponorky představila nedávno bezpilotní ponorku schopnou například vypustit na moři roje kamikadze dronů proti nepřátelským námořním silám. Firma není na trhu nováčkem a již testuje některé jiné projekty.

Tuto plně elektricky poháněnou ponorku s označením Sinarit Modular Payload Extra Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV) jeho výrobce popisuje jako „podvodní pickup“. Sinarit je údajně prakticky nezjistitelná radarem, sonarem ani satelitem.

K tomu využívá ultra tichý pohon a má malý sonarový průřez, díky čemuž je během podmořské plavby téměř nemožné jej sledovat pomocí sonaru.

Společnost Datum nedávno ukázala projekt poměrně velkého podvodního dronu s nákladním prostorem, který může sloužit k mnoha účelům.
Projekt plně elektricky poháněné ponorky Sinarit má přinést stroj, který je pode výrobce prakticky nezjistitelný radarem, sonarem ani satelitem. Na renderovaném obrázku je doprava kontejneru s ponorkou.
Turecká firma Datum specializující se na ponorky vyvíjí Sinarit XLUUV (na vizualizaci) s délkou necelých 12 metrů a průměrem dva metry.
Nově vyvíjený stroj váží 20 tun. Uvnitř se má nacházet modulární nákladový prostor dlouhý asi 3,8 metru, který může být vybaven různými systémy. Vizualizace ukazuje ponorku Sinarit XLUUV při převozu.
5 fotografií

Jedná se o modulární, mimořádně velké bezpilotní podvodní plavidlo určené pro širokou škálu užitečných nákladů a typů misí, které měří necelých 12 metrů na délku, má průměr dva metry a váží 20 tun.

Uvnitř se nachází modulární nákladový prostor dlouhý přibližně 3,8 metru, ten může být v závislosti na misi vybaven různým vnitřním vybavením. Může tak podle představ výrobce odpalovat rakety, torpéda, a dokonce vypouštět z hladiny oceánu malé „sebevražedné“ drony.

Plavidlo lze také využít ke shromažďování zpravodajských informací, vyhledávání námořních min nebo ochraně podmořských kabelů.

Je dostatečně malá, aby se vešla do standardního přepravního kontejneru, takže ji lze přepravovat po celém světě na nákladním autě nebo v nákladním letadle.

Ponorka bude schopna zůstat pod vodou asi 20 dní a urazit až tisíc mil (více 1 800 km) na vlastní pohon.

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Témata: Turecko, ponorka, Dron

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