PODCAST: Poláci chtějí do programu sdílení jaderných zbraní. A co Češi?

V dalším dílu Technet podcastu o vojenství se Jiří Vojáček s Lukášem Visingrem zabývali historií vývoje a nasazení a jaderných zbraní. Posluchači se tak například dozvědí, že jedna z jaderných mocností, Pákistán, sdílí své jaderné kapacity se Saúdskou Arábií v rámci programu „arabské bomby“ jako protiváhu jaderným snahám Íránu.

V podcastu si oba odborníci povídali i o méně známých jaderných programech ve Švédsku, Švýcarsku, Polsku nebo Rumunsku a také o tom, jaké zkušenosti s jadernými zbraněmi měla Československá lidová armáda.

Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr

Vojáček s Visingrem se zabývali také účastí našich pilotů na cvičeních Steadfast Noon 2021, kde podporovali letouny, které cvičily útoky jadernými zbraněmi. Jednou z hlavních otázek pak byla možnost, že by Česká republika a Polsko přistoupily k programu NATO Nuclear Sharing, v rámci něhož se na území pěti zemí NATO skladuje menší počet amerických jaderných bomb, jež dostanou dané země k dispozici pro případ, že by jim nějaká vnější síla hrozila napadením. (Polsko už o to slovy prezidenta Dudy konkrétně usiluje).

Polské letouny F-16 se připravují ke startu na letišti v Poznani

V závěrečné části podcastu Lukáš Visingr připomněl projekt Kladivo, který na počátku 90. let navrhl bývalý šéf vojenského zpravodajství gen. Procházka. Projekt Kladivo si kladl za cíl předpovědět další vývoj mezinárodní situace po skončení studené války a navrhoval zareagovat na něj vývojem vlastních českých jaderných zbraní.