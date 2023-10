„Exoti“ v rejstříku letců. Pilotní diplom získali v ČSR i Číňan a Ekvádorec

1. Nieh Heng-Yü – Čína

Prvorepublikový civilní letecký rejstřík obsahuje v devíti objemných knihách 1 685 zápisů s 1 467 jmény. Nutno podotknout, že to všechno nejsou piloti turistických (dnešní terminologií sportovních) letadel, ale jsou zde zapsáni i dopravní piloti, radiotelegrafisté, navigátoři, plachtaři či piloti volných balónů. Při studiu druhé knihy mě zaujal zápis nesoucí pořadové číslo 270. Jméno: Nieh Heng-Yü. Státní a domovská příslušnost: čínská.

Jak jsem naznačil v úvodu, že se sem tam objevilo nějaké francouzské či německé jméno, nebylo neobvyklé, ale čínské mě dost překvapilo. Proto jsem se snažil zjistit o životních osudech tohoto na československé poměry „exota“ více.

Podle záznamu v leteckém rejstříku se Nieh Heng-Yü narodil čtvrtého dubna 1905 v Pekingu. Některé prameny ovšem jeho místo narození situují do provincie Šan-tung. Po pádu císařství se země ocitla v chaosu a vlády nad jednotlivými provinciemi se chopili militaristé. V provincii Šan-tung brutálně vládl samozvaný maršál Čang Cung-čchang, který si v západním tisku vysloužil přezdívku Dog Meat General. Služba pro bojechtivé guvernéry byla pro mladé muže jedna z mála možností, jak si vydělat. Nieh proto už v patnácti letech vstoupil do služeb obávaného generála, který useknuté hlavy svých obětí věšel na telegrafní sloupy. Mladík kariérně postupoval vzhůru a stal se důstojníkem, v letech 1926 až 1928 už působil u letectva. Ačkoliv nebyl pilotem, převzal na konci roku 1927 či na začátku roku 1928 funkci velitele leteckého sboru provincie Šan-tung.

Letectvo vybudované krádežemi ze sousedních provincií mělo ve výzbroji řadu různých typů – Junkersy A 20, F 13, Breguety XIV či hydroplány Schreck F.B.A.17.

Na začátku roku 1928 generál Čankajšek znovuobnovil Severní pochod v rámci sjednocení Číny. Když začaly jednotky Národní revoluční armády Kuomintangu dotírat i na provincii Šan-tung (maršál Čang Cung-čchang se nakonec vzdal jednotkám Kuomintangu 11. června), nařídil vládce provincie evakuovat leteckou techniku do Mandžuška. Tímto úkolem byl pověřen Nieh a všechny stroje se mu podařilo dopravit do Mukdenu (dnes Šen-jang), kde byly začleněny do mandžuského letectva. Nieh zde absolvoval základní pilotní výcvik na strojích Avro 504 K.

Nieh Heng-Yü, na uniformě má československý pilotní odznak

I díky akci s evakuací letounů do Mandžuska byl jmenován důstojníkem armády nové ústřední vlády v Nankingu. V roce 1932 byla do Evropy vyslána čínská letecká mise, jejímž členem byl i Nieh. V tomto roce se objevil i v Československu, od kdy, se nepodařilo dohledat. Nicméně 16. prosince 1932 absolvoval zkoušku k samostatnému řízení osobních vozidel a o den později obdržel československý vůdčí list. V těchto dokumentech má bydliště uvedeno v pražských Košířích. V roce 1932 zřejmě absolvoval i výcvik pilota turistických letounů, který zakončil zkouškami 10. ledna 1933 – teoretickou s prospěchem dobrým, praktickou na výbornou – čímž získal pilotní diplom číslo 270. Zajímavé je, že na jedné fotografii má Nieh československý pilotní odznak.

Po návratu do Číny působil jako letecký instruktor, nejdříve jako soukromý, od roku 1934 v letectvu provincie Kuang-si. Zde se později dostal i k létání s japonskou stíhačkou Nakajima Typ 91, kterou Japonské císařství prodalo této rebelské provincii v roce 1935. V troskách tohoto letounu Neh zahynul při cvičební akrobacii, po jednom z přemetů mu vysadil motor a spadl do vývrtky, kterou pilot již nevybral.