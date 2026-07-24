Americké lovce dronů budou pohánět proudové motory od české PBS

Je to další významný úspěch českého obranného průmyslu. Skupina PBS, která patří mezi světovou špičku v produkci motorů pro bezpilotní stroje a střely, bude v rámci víceletého kontraktu dodávat své proudové motory pro nové interceptory – stíhače dronů White Spike amerického výrobce Zone 5 Technologies.
Systém považovaný za jednu z nejžhavějších novinek v protivzdušné obraně už má za sebou úspěšné letové testy a je součástí několika amerických programů pro armádu i námořnictvo.
„Jsme přesvědčeni, že obranné technologie musí být nejen technologicky vyspělé, ale také dostupné v takovém množství, které odpovídá realitě současných konfliktů,“ uvedl majitel PBS William Didden k dohodě, kterou firmy oznámily během leteckého veletrhu v britském Farnborough.
Nový americký protivzdušný systém White Spike má být přitom odpovědí na jeden z nejpalčivějších problémů současného bojiště: drahá protivzdušná obrana versus levné drony. Tedy momentální situaci, kdy ke zničení levných bezpilotních strojů „za pár dolarů“ musí armády používat drahé rakety a střely za statisíce i miliony.
White Spike od americké firmy Zone 5 Technologies, kterou nedávno převzala norská společnost Kongsberg, má být relativně velmi levný kinetický interceptor – jednoduše řečeno řízená střela, která z oblohy spolehlivě smete střední a velké drony. Tedy například útočné stroje typu Šahíd/Geran, které Rusko na bránící se Ukrajinu vypouští po stovkách denně. Vypálit k jejich zneškodnění stovky klasických a velmi nákladných střel je zkrátka neproveditelné.
Jak bezpilotní prostředky stále více zahlcují bojový prostor, armády hledají účinné stíhače, které lze nasazovat, doplňovat a udržovat v masovém měřítku.
Systém White Spike má být přitom podle dostupných informací nasaditelný velmi rychle. Na zemi, na lodích, vozidlech i v letounech. Zjednodušeně jde o kontejner se střelami, jež se díky otevřené architektuře napojí na již existující radary a další senzory, které přilétající dron zachytí a sledují.
Operátor, nebo automatika odpálí střelu, která je schopná vysokou podzvukovou rychlostí zasáhnout cíl na vzdálenost něco přes 50 kilometrů. Přesnější technické parametry výrobce tají. Zneškodnění cíle je kinetické – tedy nárazem a hlavicí o hmotnosti zhruba 5 kilogramů. Systém může odpálit také více střel najednou, například proti blížícímu se roji útočících dronů.
Právě PBS vyrábí a vyvíjí motory, které lze velmi rychle do takových interceptorů integrovat. Výhodou jsou rozměry, hmotnost, spolehlivost a výkon. Dodávky motorů přímo pro White Spike bude zajišťovat továrna PBS Aerospace v Roswellu ve státě Georgia.
Do střel White Spike dodá PBS své nejmenší motory TJ40. Právě ty, spolu o něco většími TJ80, už dodává do amerických střel s plochou dráhou letu pojmenovaných „Rusty Dagger“.
Kvůli globálně rostoucímu zájmu o pohonné jednotky pro bezpilotní stroje a střely chce navíc skupina PBS v následujících letech podstatně navyšovat výrobu. „Přispějí k tomu nové výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech amerických, zefektivnění sériové výroby i inovace, se kterými kontinuálně přicházíme,“ konstatoval generální ředitel PBS Petr Kádner.
Mezi nejnovější inovace patří například nový systém elektronického zapalování, který PBS postupně zavádí napříč řadou proudových motorů i energetických pohonných jednotek a jehož hlavním přínosem je spolehlivé startování motoru v mnohem širším spektru provozních podmínek.
Za loňský rok se tržby skupiny PBS vyšplhaly na 2,7 miliardy korun. Letos vedení očekává i díky americké výrobě tržby ještě o miliardu vyšší.