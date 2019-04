Kapličku smetla exploze, která se měla odehrát o padesát kilometrů jinde

, aktualizováno

Celá dvě staletí stála jižně od Červeného Poříčí, u výpadovky z Plzně do Klatov, kaplička. Ve středu to bylo 74 let, co zmizela. Smetl ji výbuch německého vozidla naloženého municí po zásahu hloubkařů. Letecká válka nad českými zeměmi vrcholila. Začínáme miniseriál o útocích stíhacích pilotů na našem území.