Před čtyřmi lety si rakouská historička Tamara Scheerová při svém působení v Papežském institutu Santa Maria dell’Anima všimla kuriózního příběhu tamní krypty. V roce 1937 sem soustředili tělesné ostatky více než 450 vojáků rakousko-uherské armády, kteří zemřeli v průběhu první světové války v italském zajetí v Římě a jeho okolí. Z původních dochovaných seznamů plných zkomolených jmen a poznámek „žádné údaje nenalezeny“, vyplynulo mrazivé zjištění: o místu posledního odpočinku těchto mužů se jejich blízcí neměli šanci dozvědět.
S cílem napravit tyto dávné přehmaty iniciovala Tamara Scheerová výzkumný projekt, k němuž přizvala početný mezinárodní tým spolupracovníků. V první fázi se podařilo identifikovat více než dvě stě vojáků. Na základě jejich příběhů vznikla kniha Where have all the young men gone?, která přináší popis krypty, zachycuje život v italském zajetí a přibližuje osudy zemřelých, jejichž totožnost se podařilo zjistit.
Řada jmen v záznamech dává tušit, že některé ostatky patří mužům ze zemí Koruny české. „Co však překvapilo, bylo zjištění, že mezi nimi zůstával i československý legionář,“ uvádí historik VHÚ Praha Tomáš Kykal, který na projektu spolupracuje.
Dosavadní práce historiků odkrývá temné příběhy můžu, které marně vyhlíželi jejich blízcí doma. Takový je i příběh Josefa Oberta z Chodovské Huti nedaleko Mariánských lázní.
Jeho matka Marghareta se po skončení války zoufale snažila získat informace o svém synovi a neúnavně si dopisovala s Československým ministerstvem obrany. Jak uvádí publikace, věděla, že „byl naposledy spatřen v zajetí v Itálii, poté dne 21. září 1919 […] odjel do Čech […] ale dodnes nedorazil.“
Matka se domnívala se, že Josef mohl být hospitalizován. Zjevně vlivem neúnavné řady jejích další dopisů jí nakonec ministerstvo v dubnu 1920 odpovědělo.
„Úředníci se jí ptali, odkud má informaci, že její syn zemřel ve vlaku při návratu dne 26. prosince 1918. Zároveň bylo zahájeno vyšetřování a žádosti o informace byly zaslány československému vojenskému atašé v Římě a Československému červenému kříži,“ uvádí Jiří Hutečka a Jan Pecháček ve zmíněné publikaci.
12. srpna 2017
Badatelé zjistili, že zoufalé matce se později skutečně dostalo smutné odpovědi. Původním povoláním krejčí Josef Obert, narozený 12. října 1896, který žil s rodiči až do nástupu k 6. zeměbraneckému pěšímu pluku v prosinci 1915, padl do zajetí na italské frontě během posledních týdnů války a byl internován v zajateckém táboře v Cassinu. Odtud dne 12. prosince 1918 poslal své poslední psaní matce. Zemřel o dva týdny později na zápal plic – bohužel běžnou komplikaci tzv. španělské chřipky.
Josef strávil své poslední chvíle v záložní nemocnici Regina Margherita v římské čtvrti Trastevere, úředníci Československého červeného kříže však jako jeho místo úmrtí uvedli město „Dichiarazione di Decesso“, což ovšem v italštině znamená „Úmrtní list“. I tato chyba, jež se propsala i do oficiálních vojenských záznamů pěšáka Josefa Oberta, nezměnila nic na smutném faktu, že jeho i jméno vytesali občané Chodovské Hutě vedle jména jeho bratra, padlého na východní frontě v roce 1917, do památníku pro celkem čtyřicet padlých mladých mužů z jejich obce.
Tým historiků v čele s iniciátorkou projektu Tamarou Scheerovou chce nyní rozšířit okruh badatelů i o zájemce z řad široké veřejnosti. K nahlédnutí je dokonce i pracovní jmenný seznam vojáků s průběžně shromažďovanými poznatky a potřebnými kontakty.
