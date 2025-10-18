Pomozte najít identitu vojáků, kteří zmizeli ve válce, vyzývají badatelé

Zmizel váš předek v první světové válce beze stopy? Mezinárodní tým historiků představil projekt, který se snaží vrátit identitu stovkám rakousko-uherských vojáků zemřelých v zajetí. Jsou mezi nimi i Češi a Moravané. Tým vyzývá k zapojení amatérské badatele i širokou veřejnost.

Před čtyřmi lety si rakouská historička Tamara Scheerová při svém působení v Papežském institutu Santa Maria dell’Anima všimla kuriózního příběhu tamní krypty. V roce 1937 sem soustředili tělesné ostatky více než 450 vojáků rakousko-uherské armády, kteří zemřeli v průběhu první světové války v italském zajetí v Římě a jeho okolí. Z původních dochovaných seznamů plných zkomolených jmen a poznámek „žádné údaje nenalezeny“, vyplynulo mrazivé zjištění: o místu posledního odpočinku těchto mužů se jejich blízcí neměli šanci dozvědět.

S cílem napravit tyto dávné přehmaty iniciovala Tamara Scheerová výzkumný projekt, k němuž přizvala početný mezinárodní tým spolupracovníků. V první fázi se podařilo identifikovat více než dvě stě vojáků. Na základě jejich příběhů vznikla kniha Where have all the young men gone?, která přináší popis krypty, zachycuje život v italském zajetí a přibližuje osudy zemřelých, jejichž totožnost se podařilo zjistit.

Řada jmen v záznamech dává tušit, že některé ostatky patří mužům ze zemí Koruny české. „Co však překvapilo, bylo zjištění, že mezi nimi zůstával i československý legionář,“ uvádí historik VHÚ Praha Tomáš Kykal, který na projektu spolupracuje.

Dosavadní práce historiků odkrývá temné příběhy můžu, které marně vyhlíželi jejich blízcí doma. Takový je i příběh Josefa Oberta z Chodovské Huti nedaleko Mariánských lázní.

Jeho matka Marghareta se po skončení války zoufale snažila získat informace o svém synovi a neúnavně si dopisovala s Československým ministerstvem obrany. Jak uvádí publikace, věděla, že „byl naposledy spatřen v zajetí v Itálii, poté dne 21. září 1919 […] odjel do Čech […] ale dodnes nedorazil.“

Matka se domnívala se, že Josef mohl být hospitalizován. Zjevně vlivem neúnavné řady jejích další dopisů jí nakonec ministerstvo v dubnu 1920 odpovědělo.

„Úředníci se jí ptali, odkud má informaci, že její syn zemřel ve vlaku při návratu dne 26. prosince 1918. Zároveň bylo zahájeno vyšetřování a žádosti o informace byly zaslány československému vojenskému atašé v Římě a Československému červenému kříži,“ uvádí Jiří Hutečka a Jan Pecháček ve zmíněné publikaci.

12. srpna 2017

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Badatelé zjistili, že zoufalé matce se později skutečně dostalo smutné odpovědi. Původním povoláním krejčí Josef Obert, narozený 12. října 1896, který žil s rodiči až do nástupu k 6. zeměbraneckému pěšímu pluku v prosinci 1915, padl do zajetí na italské frontě během posledních týdnů války a byl internován v zajateckém táboře v Cassinu. Odtud dne 12. prosince 1918 poslal své poslední psaní matce. Zemřel o dva týdny později na zápal plic – bohužel běžnou komplikaci tzv. španělské chřipky.

Josef strávil své poslední chvíle v záložní nemocnici Regina Margherita v římské čtvrti Trastevere, úředníci Československého červeného kříže však jako jeho místo úmrtí uvedli město „Dichiarazione di Decesso“, což ovšem v italštině znamená „Úmrtní list“. I tato chyba, jež se propsala i do oficiálních vojenských záznamů pěšáka Josefa Oberta, nezměnila nic na smutném faktu, že jeho i jméno vytesali občané Chodovské Hutě vedle jména jeho bratra, padlého na východní frontě v roce 1917, do památníku pro celkem čtyřicet padlých mladých mužů z jejich obce.

Tým historiků v čele s iniciátorkou projektu Tamarou Scheerovou chce nyní rozšířit okruh badatelů i o zájemce z řad široké veřejnosti. K nahlédnutí je dokonce i pracovní jmenný seznam vojáků s průběžně shromažďovanými poznatky a potřebnými kontakty.

