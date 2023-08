Sklidili bouři, ohnivou bouři. Před osmdesáti lety byl zničen Hamburk

Před druhou světovou válkou byla evropskou „pokusnou střelnicí“ občanská válka ve Španělsku. Mementem se stalo vybombardování města Guernica. Bombardovací kampaň luftwaffe proti civilním cílům pokračovala v Polsku, kde luftwaffe zahájila kampaň proti polským městům, především Varšavě. Stejně nemilosrdně postupovala v zemích Beneluxu, kde to nejvíce schytal Rotterdam. Další na řadě byla Francie a Británie.

Konec zlatých časů

Jenže v Británii se začala karta obracet. Jako odvetu za bombardování Londýna poslali Britové 25. srpna 1940 k náletu na Berlín 103 bombardérů. Přestože byly výsledky bídné, měli i Němci brzy zjistit, jaké to je usínat s vědomím, že každou chvíli mohou začít houkat sirény ohlašující další bezesnou noc.

Významným milníkem byl koncentrovaný nálet 515 německých bombardérů na britské město Coventry. Během operace Mondscheinsonate byly nasazené značkovací letouny, se speciálně vycvičenými osádkami, využívajícími radionavigační prostředky X-Gerät k vyznačení plochy shozu. Další zvláštností byla cílená likvidace vodovodních řadů, zásobáren vody, narušení plynových rozvodů, rozbití střech domů a zatarasení komunikací, aby byl ztížen boj s požáry. A konečně kombinace trhavých a zápalných bomb s evidentním cílem město vypálit. Škody byly strašné, ale v porovnání s britskou odvetou, to byla večerní selanka.

Němci měli výhodu v tom, že pro napadání cílů v Británii měli k dispozici základny ve Francii a do Londýna to bylo přes La Manche „na skok“. Britové na tom byli v tomto směru mnohem hůře a při napadání cílů v Německu je čekal dlouhý let přes okupovanou Francii, což se negativně podepisovalo na množství pumového nákladu, který mohly letouny nést. Navíc rostlo riziko sestřelení bombardérů jak při cestě nad cíl, tak především cestou zpět.

Britové, kteří museli celé měsíce snášet utrpení německého Blitzu, každý nálet pečlivě vyhodnocovali. Zdokonalovali tím výcvik a účinnost svých záchranných složek a pilovali plánování vlastních náletů a taktiku letových osádek, aby byly škody způsobené na oplátku Němcům co největší. Učili se dobře. Navíc rychle rostla úderná síla bombardovacího letectva.