Operace Diamant. Jak izraelská tajná služba získala obávanou stíhačku

Letecké síly arabských antagonistů Izraele začaly v první polovině šedesátých let zařazovat do výzbroje svých stíhacích jednotek nové výkonné MiGy-21. V roce 1962 už měl první MiGy-21F-13 Egypt a v roce 1963 Sýrie a Irák. V průběhu let následovaly dodávky i dalších verzí jedenadvacítek.

Izrael samozřejmě po této stránce nezůstával pozadu, ba naopak. Od dubna 1962 do července 1964 zakoupil ve Francii na sedm desítek stíhaček Mirage IIICJ. Ty potom tvořily standardní výzbroj stíhacích jednotek izraelského letectva do přelomu 60. a 70. let, kdy roli hlavního spojence židovského státu převzaly od Francie Spojené státy a při té příležitosti mu hned začaly dodávat „těžké“ stíhačky F-4E Phantom II (v Izraeli zvané Kurnass).