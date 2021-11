V bitvě u Brodů ztratili Sověti přes dva a půl tisíce tanků

Neúspěšný protiútok velkých mechanizovaných svazků Rudé armády, který se odehrál na samém úvodu operace Barbarossa a byl namířen proti německé 1. tankové skupině na severním křídle Skupiny armád Jih, bývá některými historiky, a to i ruskými, označován za největší tankovou bitvu v historii. Můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.

Inkriminovaný střet je znám pod několika jmény: bitva u Brodů, bitva v oblasti Dubno – Luck – Brody, tanková bitva v trojúhelníku Luck – Brody – Dubno, tanková bitva Brody – Rovno, bitva u Dubna, bitva u Lucku, bitva u Rovna, protiúder mechanizovaných sborů Jihozápadního frontu atd. My se budeme držet v našich končinách snad už zavedeného označení bitva u Brodů.

Ještě zajímavější skutečností než nadúroda jmen, je několik desetiletí trvající ticho na dané téma. Na veřejnost začaly informace o tomto střetnutí pronikat prakticky až po rozpadu Sovětského svazu. Protože však řada detailnějších informací zatím chybí a jiná řada je nejednoznačná, tak přestože se jednalo o bitvu velkou, zde se do žádných větších akcí pouštět nebudeme.

O tom, jak velké střetnutí to bylo, si můžeme udělat obrázek z velikosti zúčastněných sil.



Německé tanky v bitvě u Brodů

Úkolem 1. tankové skupiny generálplukovníka Ewalda von Kleista, byl postup směrem na Kyjev. Kleistova tanková skupina postupovala na čele německé 6. armády, která později vešla do dějin svým zánikem ve stalingradském kotli. Bitvy u Brodů, probíhající od 23. do 30. června se mimo jiné zúčastnilo pět německých tankových divizí (9., 11., 13, 14. a 16.), ať už ze sestavy 1. tankové skupiny, případně 6. armády. Ono to není tak jednoduché, dokonce se podřízenost některých divizí měnila, navíc některé se zapojily do bojů později.

Navíc si bitvu nesmíme představovat jako hromadný střet několika stovek tanků na jednom větším poli nebo louce. Bitva se skládala z mnoha střetů různě velkých sil a různých „zbraní“ na rozlehlejším území.

Celkový počet německých tanků v bitvě u Brodů se nejčastěji uvádí 728. V tom ovšem bylo několik desítek lehkých „neozbrojených“ velitelských tanků se silnými radiostanicemi, kde neozbrojených je v uvozovkách, protože disponovali alespoň na čele korby lafetovaným kulometem, který však nemohl ani náhodou poskytnout pocit bezpečí.

Asi dvě stovky byly lehké tanky PzKpfw I a PzKpfw II, ty první můžeme označit za parodii na tanky a ty druhé na tom už také nebyly o moc lépe. Ty první měly výzbroj kulometnou, ty druhé disponovaly rychlopalným 20mm kanonem. Ostatně Němci nebyli hloupí a samozřejmě s těmito tanky nepočítali do první linie, Němci byli pouze na tanky chudí, myšleno tedy v porovnání s Rudou armádou. Uvedené lehké stroje se daly upotřebit například jako průzkumné.

Pouze 455 německých tanků v bitvě u Brodů mělo bojovou hodnotu, která stojí za řeč, i když podle typu více či méně podmíněně. Jednalo se o lehké tanky PzKpfw 38(t) a střední tanky PzKpfw III a PzKpfw IV. PzKpfw 38(t) byl sice lehký, ale vyloženě do starého železa ještě nepatřil a z důvodu obecného nedostatku tanků ho Němci na východní frontě používali jako prvoliniový relativně dlouho. Pokud se podíváme na střední tanky PzKpfw III a rané verze PzKpfw IV (do verze Ausf. D, která bojovala v operaci Barbarossa v roce 1941), tak ani jeden z nich nelze považovat za plnohodnotného protivníka sovětským středním tankům T-34, o těžkých KV-1 a KV-2 ani nemluvě.

Právě u nejtěžšího z tehdejších německých tanků PzKpfw IV si musíme uvědomit, že v provedeních do roku 1941 nijak neoslňoval pancířem a hlavně jeho 75mm kanon měl krátkou hlaveň, což znamená malou úsťovou rychlost a tedy malou průraznost pancíře. Ostatně při vzniku PzKpfw IV se s ním nepočítalo pro boj s tanky protivníka, ale měl podporovat pěchotu při prorážení frontové linie, což znamenalo střelbu na polní opevnění apod.

Sovětské tanky v bitvě u Brodů

Sovětské tankové síly v bitvě u Brodů představovalo pět mechanizovaných sborů (8., 9., 15., 19. a 22.), plus jedna tanková (8.) a jedna (109.) mechanizovaná divize. Celkem to činilo úctyhodných 3 324 tanků. Často se psalo, že většina tanků Rudé armády na začátku války byla lehkých a zastaralých, což mělo za následek německá vítězství v roce 1941. Ale s tou zastaralostí to až tak žhavé nebylo a ještě větším neštěstím pro Němce byla skutečnost, že lehké sovětské tanky zpravidla svou bojovou hodnotou převyšovaly německé lehké tanky PzKpfw I a PzKpfw II (ale z tohoto pohledu byl PzKpfw I vyloženě ultralehký, takže žádné zázraky od něho nikdo neočekával).

Bitva u Brodů. Sovětský těžký tank KV-2, zničený u Dubna 8,8cm flakem, patřil 12. tankové divizi z 8. mechanizovaného sboru. Tank KV-2 byl vyzbrojen 152mm houfnicí a trojicí 7,62mm kulometů. Čelní a boční pancíř, u věže i zadní, měl tloušťku 75 mm, což byla na rok 1941 skutečně nevídaná síla. Osádku tvořilo šest mužů.

Němci tedy vtrhli na Sověty s tankovým deficitem, a to se týče počtu i kvality, pokud se na tu kvalitu díváme z pohledu, kdy německé tanky měly proti nejlepším sovětským k dispozici nedostatečnou výzbroj i pancéřovou ochranu.



Ale u německých strojů bychom našli i významné plusy. U středních tanků nezbývá než vyzdvihnout početnější osádku, kdy velitel tanku nemusel plnit další přidruženou roli (nabíječe) a mohl se plně věnovat své primární práci. Navíc německé tanky byly standardně vybaveny radiostanicemi (sovětské ještě ne) a boj tak mohl být o poznání lépe koordinován.

Sovětské tanky tedy lze hodnotit na začátku války obecně jako lepší a jejich početní přesilu už snad zdůrazňovat nemusíme. Ale sovětské tankové osádky se svou vycvičeností ani nabytými zkušenostmi nemohly německým zdaleka rovnat. Stejně markantní rozdíly panovaly i v kvalitě velitelských sborů, i když čest výjimkám, které přežily stalinistické čistky.

Ale zpět k tankům. Z uvedeného počtu 3 324 sovětských tanků u Brodů bylo 1 328 lehkých tanků T-26 a 1 022 rychlých (lehkých) tanků řady BT (bystrochodnyj tank). K lehkým musíme připočítat ještě 211 obojživelných T-37 a T-40, a také 61 plamenometných tanků (pravděpodobně všechny na bázi T-26).

Potom tam byla taková monstra jako střední třívěžový tank T-28 v počtu 119 kusů a těžký pětivěžový tank T-35 v počtu 48 kusů. Stroje vypadaly vskutku impozantně, ale lepší do nich nelézt, zvlášť pokud se s nimi musí jet do boje.

A to nejlepší a německým vojákům hrůzu nahánějící nakonec. Bylo to 314 tanků T-34, sice raných provedení, musíme podotknout, přesto pro německé tankisty i protitankovce tvrdý oříšek. A jako by to nestačilo, ještě tam bylo 221 těžkých tanků KV-1 a KV-2.

Sovětský debakl a první německá vystřízlivění

Začátek bitvy u Brodů je datován na 23. června 1941 a po bitvě bylo 30. června. Když totiž německá vojska 22. června 1941 zaútočila na Sovětský svaz, netrvalo dlouho a k sovětským frontům letěly rozkazy vyrazit do protiútoku. Na takové akce mnohde ani nebylo pomyšlení, německý útok zapříčinil chaos v sovětské obraně a s tím přišly starosti zcela jiného rázu. To však nic nemění na skutečnosti, že jednotlivé útvary Rudé armády se vrhaly do beznadějných protiútoků po celé délce fronty. Výjimečným svým rozsahem se stal právě protiútok Jihozápadního frontu v oblasti Dubno – Luck – Brody.

Bitva u Brodů. Hořící sovětské rychlé tanky řady BT a němečtí pěšáci. Vpředu vidíme tank BT-2 v provedení s pouze kulometnou výzbrojí, tanky vzadu jsou kvůli nízké kvalitě fotografie blíže neidentifikovatelné.

Bitvy u Brodů se samozřejmě neúčastnily pouze útvary tankové, ale i útvary pěší a jiné, z německé strany se výrazněji angažovalo i letectvo. Sověti měli velké problémy s logistikou, řadu tanků vojáci opustili při přesunech po spotřebování paliva. Část palivových cisteren se stala i obětí náletů Luftwaffe. Řada sovětských tanků uvázla v bahně, ke škodě uživatelské strany to byly zpravidla střední T-34 a těžké KV.

Pokud se však tanky T-34 a KV dostaly do boje, nastaly německým vojákům perné chvilky. Pěchotou ve velkých počtech ještě používaná lehká protitanková děla 3,7-cm-PaK byla prakticky k ničemu. Ostatně už v bitvě o Francii, kde mělo toto dělo stejné problémy například s britskými tzv. pěchotními tanky Matilda Mk.II nebo těžkými francouzskými tanky Renault Char B1, získalo od německých vojáků hanlivou přezdívku „klepátko na tanky“. Ale bylo to vyloženě slabé klepátko, protože když s ním na tank zaklepali, tak z něho stejně nikdo nevylezl a jel dál, jako by se neklepalo.

Němečtí vojáci byli šokování, když zjistili, že se jejich protipancéřové dělostřelecké granáty menších ráží odrážely od čelních pancířů sovětských tanků. Byly případy, kdy T-34, KV-1 a KV-2 inkasovaly desítky přímých zásahů a stále pokračovaly v boji.



A jak už víme, s tanky T-34 a KV měly v přímém boji zásadní problémy i německé tanky PzKpfw III a PzKpfw IV (verze Ausf. D). Účinným lékem na bolístku v podobě nejlepších sovětských tanků se opět – stejně jako ve Francii proti tankům západním – ukázal 8,8cm flak.

Bitva u Brodů. Na sovětské tanky T-34, KV-1 a KV-2 platily především 8,8cm flaky. Zde jeden takový kanon vidíme zničený po boji v prostoru Dubna, vzadu si potom němečtí vojáci prohlížejí zničený sovětský těžký tank KV-2.

Sovětům se povedl i jeden husarský kousek. Vojáci 34. tankové divize z 8. mechanizovaného sboru ukořistili několik provozuschopných německých tanků (PzKpfw III a PzKpfw IV). Jedné noci se s nimi z dobrovolníků utvořené osádky vmísily do německé postupující kolony a na povel zahájily na překvapené Němce palbu.

Technická převaha sovětských středních a těžkých tanků, ani hrdinství řady rudoarmějců však nemohlo odvrátit neodvratitelné. Bitva u Brodů skončila drtivou porážkou Sovětů.

Sovětské ztráty se udávají 2 648 tanků zcela ztracených. Zdaleka ne všechny ztráty sovětských tanků souvisí přímo s bojem, už bylo zmíněno opouštění strojů po spotřebování paliva a při zapadnutí do bahna. Německé ztráty tanků v této bitvě sice dosáhly téměř tří stovek, ale pouze 85 z nich bylo zničeno totálně, zbytek putoval k opravám. Ztráty na živé síle související přímo z bitvou u Brodů žádné zdroje nekvantifikují.