O náletu stíhačky koncepčně spadající do konce padesátých let minulého století informoval už 25. dubna web NBC News. Postupně si ho všimlo několik dalších médií, včetně mnoha specializovaných na bezpečnostní problematiku. Ke zprávě je samozřejmě třeba přistupovat opatrně. Týká se probíhajícího konfliktu. Může se ukázat, že jde jen o fámu, případně rovnou íránskou propagandu. Potvrzení z americké strany zatím chybí. Incident je i tak rozhodně hoden pozornosti.
Letoun Northrop F-5 se poprvé vznesl do vzduchu 30. července 1959. Ve stejný rok zvítězili na Kubě komunističtí revolucionáři nad režimem Fulgencia Batisty. Obyvatelé Tibetu se neúspěšně vzbouřili proti čínské nadvládě. Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka se ve vozech Tatra 805 vydali na expedici do Asie a Oceánie. Dvojice Francisových turbín v nově napuštěné přehradní nádrži Lipno začala poprvé vyrábět elektřinu.
Ještě zajímavější je, jak se měl íránský pilot ke Camp Buehringu dostat, aniž by ho Američané nebo Kuvajťané poslali k zemi. Protileteckou obranou by totiž neměla proklouznout ani myš.